Канада ввела санкции против патриарха Кирилла

Канада объявила о дополнительных санкциях против 29 россиян и 15 организаций из России. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

Подпавших под санкции лиц канадские власти назвали «спонсируемыми государством агентами дезинформации и пропаганды», а организации – компаниями, которые контролируются или принадлежат российскому правительству и вовлечены в работу по дезинформации.

Среди них патриарх Кирилл, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, телеведущие Екатерина Андреева, Ольга Скабеева, Артем Шейнин, Тигран Кеосаян и Антон Красовский, глава Минцифры Максут Шадаев, гендиректор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, бывший глава «Яндекса» Тигран Худавердян и глава Роскомнадзора Андрей Липов. Санкции также были наложены на Роскомнадзор как ведомство.

В списке организаций в том числе холдинг «Газпром Медиа», Первый канал, телеканалы «Россия-1» и НТВ, Sputnik, RT и ТАСС.

«Российская пропагандистская машина должна ответить за свою ложь. Канада привержена борьбе с дезинформацией, где бы и когда бы она ни была обнаружена. Сегодня мы даем понять тем, кто распространяет обман: вы будете привлечены к ответственности. Канада выступает на стороне Украины», – заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

Канада также ввела запрет на импорт золота из России и некоторые изделия из него.