Тине Канделаки запретили въезд в Казахстан из-за имперского поста

Заместительнице генерального директора «Газпром-медиа» Тине Канделаки запретили въезд в Казахстан из-за поста о «вытеснении русского языка» в стране. Об этом сообщил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, пишет Радио Азаттык.

«Государство такого никогда не прощает. Она не приедет в Казахстан, а если и приедет, то не въедет», – ответил Смадияров на вопрос журналистов о Канделаки. Представитель МИД отметил, что обидно, когда «наши друзья не знают о нашей стране», и что «информация о нас у них неверна».

Ранее Канделаки написала, что «в Казахстане медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне». Такой вывод она сделала из-за намерения Казахстана заменить русские названия железнодорожных станций на казахские.

Государственным языком Казахстана с 1989 года является казахский, при этом у русского языка, согласно Конституции страны, остаётся статус официального. В казахстанском сегменте соцсетей раскритиковали позицию Канделаки. Среди прочего ей напомнили, что Казахстан – независимое государство и казахстанцы сами решают, как называть свои железнодорожные станции. Также говорилось, что республика постепенно возвращает свой родной язык, потерянный за годы советской власти, пишет Радио Азаттык.

В ответ Канделаки написала, что «с интересом и грустью» наблюдает за реакцией на свой пост и продолжила пропагандистский нарратив о необходимости «помнить прошлое».

В октябре 2023 года в МИД Казахстана подтвердили наличие списка лиц, которым запрещён въезд в страну за агрессивную риторику и негативные высказывания в адрес страны. Власти не сообщают, кто находится в списке.