Канцелярия Земана уничтожила документ о взрывах в Врбетице

Канцелярия президента Чехии Милоша Земана уничтожила тайный документ чешской контрразведки о взрывах на военном складе в Врбетице, в причастности к которым чешские власти подозревают сотрудников российской военной разведки (ГРУ).

Об этом в субботу сообщило Чешское радио. О пропаже документа, который контрразведка ранее передала президенту Милошу Земану, стало известно после того, как полиция решила проверить, не изучал ли секретный документ кто-то, кто не имеет соответствующего допуска - его в частности не имеют некоторые приближенные Земана.

Представители канцелярии рассказали Чешскому радио, что секретный документ был уничтожен по ошибке - вместе с другими документами, подлежавшими уничтожению. В официальном сообщении канцелярии, однако, об ошибке не говорится - там сказано, что все документы были уничтожены в соответствии с процедурой. Сам президент инцидент пока не комментировал.

Документ был передан Земану в апреле прошлого года, незадолго до того, как чешское правительство официально сообщило, что подозревает во взрывах россиян. В документе, как утверждается, объяснялось, почему подозрения пали на Александра Мишкина и Анатолия Чепигу (известных также как Руслан Боширов и Александр Петров - это те же самые люди, которых британские власти подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей).

Комитет по безопасности чешского парламента уже заявил, что рассмотрит вопрос о том, не нарушило ли окружение Земана закон. Президент Земан, который считается пророссийским политиком, в свое время официально поддержал обвинения, выдвинутые в адрес российской разведки, но при этом заявил, что существуют и другие версии событий в Врбетицах. Из-за этого его подвергли критике многие чешские политики.

Взрывы на оружейном складе в Врбетице произошли осенью 2014 года. В результате погибли 2 человека, был нанесен большой материальный ущерб. Россия категорически отрицает причастность к взрывам.