Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине заявил о личной ответственности президента России Владимира Путина за войну в Украине. Он осудил предполагаемые военные преступления, совершённые Россией, но не ответил на вопрос, несёт ли российский президент ответственность за них и должен ли он быть привлечён к суду. Об этом сообщает агентство dpa.

По мнению Шольца, ответственность за начало военных действий в Украине — не на простых россиянах, а на руководстве страны. Об этом он говорил, отвечая на вопрос о предложении прекратить выдачу виз России. Если бы санкции были направлены против всех, включая невиновных, то это ослабило бы их эффективность, сказал немецкий политик. По словам Шольца, ему сложно представить полное прекращение выдачи виз. "Это война Путина", — добавил он.

Евросоюз, как особщил канцлер ФРГ, намерен продолжить санкционное давление на Россию, а Германия продолжит поддерживать Украину вооружениями и финансами. "Мы подготовили себя к тому, что эта война повлияет на весь мир, конечно, включая Европу и нашу страну", — сказал он.