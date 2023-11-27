Катар: Пауза в войне ХАМАС и Израиля будет продлена на два дня

Гуманитарная пауза в войне между Израилем и группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, будет продлена еще на два дня. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Катара, участвующего в переговорах. Представитель ХАМАС подтвердил агентству Reuters продление сделки. Официального подтверждения от израильской стороны пока не поступало. По предыдущей договоренности пауза должна была окончиться в ночь на вторник.
Продление паузы позволит освободить больше граждан Израиля и иностранцев, взятых ХАМАС в заложники в ходе нападения 7 октября. Израиль в качестве ответной меры отпускает из тюрем палестинцев, осужденных за причастность к терроризму. Кроме того, пауза позволяет доставить в сектор Газа гуманитарную помощь: еду, воду, медикаменты и топливо.
Израиль не ведет переговоров с ХАМАС напрямую. Посредниками выступают инстанции Катара, Египта и иногда США.
- В ходе текущей четырехдневной гуманитарной паузы, начавшейся в пятницу, ХАМАС за три дня освободил 58 заложников. Это израильские женщины и дети, а также иностранцы. Израиль, со своей стороны, выпустил более 100 палестинских заключенных - женщин и подростков. Обмен четвертой группы израильских заложников на палестинских заключенных ожидается сегодня вечером.
- Израильская сторона неоднократно уточняла, что речь идет именно о паузе, а не о перемирии, и после ее окончания Армия обороны Израиля возобновит боевые действия до полного уничтожения ХАМАС в секторе Газа.