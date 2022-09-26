Казахстан изменит правила выдачи видов на жительство

Великобритания в понедельник, 26 сентября, ввела новые санкции за проведение референдумов, противоречащих международному праву и уставу ООН, в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», а также в оккупированных Херсонской и Запорожской областях.

Ограничения коснулись еще 92 российских и украинских лиц и фирм, в том числе – «Гознака» и четырех миллиардеров.

«Российский режим организовал эти фиктивные референдумы в отчаянной попытке захватить [украинскую] землю и оправдать свою незаконную войну. Этот процесс отражает [российский] подход в Крыму в 2014 году, сочетающий дезинформацию, запугивание и сфальсифицированные результаты», - заявило правительство Великобритании.

Часть попавших под новые санкции причастна к организации псевдореферендумов, часть поддерживает российское вторжение организационно или финансово, – считают власти Великобритании.

Например, компания «Гознак» печатала документы, в том числе – российские паспорта, которые раздают жителям оккупированных территорий, которые де юре являются гражданам Украины.PR-агентство «ИМА-консалтинг» выполняло госзаказ на рекламу незаконных референдумов на оккупированных территориях и в России.

Кроме того в новом списке – магнаты в сфере недвижимости (совдалельцы компании «Киевская площадь» Год Нисанов и Зарах Илиев, глава Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов и деятель нефтегазовой отрасли, миллиардер Игорь Макаров).

По мнению британских властей, «Путин продолжает опираться на чету олигархов и избранных представителей элиты, чтобы финансировать свою войну».

Под новые санкции также попали 55 членов правления Сбербанка, Газпромбанка и Совкомбанка, а также чиновники, работающие в «правительствах» оккупированных регионов.