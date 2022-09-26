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Казахстан изменит правила выдачи видов на жительство
Казахстан внесет изменения в правила выдачи временных и постоянных видов на жительство. Проект поправок опубликован на казахском сайте «Открытые НПА». В нем говорится, что теперь для получения вида на жительство иностранцам будет необходимо предоставить заграничный паспорт своей страны - раньше было достаточно национального внутреннего паспорта. Кроме того, потребуются справка о несудимости, доказательство платежеспособности и некоторые другие документы, которые требовались и раньше.
Условия кратковременного въезда в Казахстан с туристическими целями пока не меняются.
- После объявления президентом России Владимиром Путиным 21 сентября частичной мобилизации резко возросло число желающих покинуть страну. Одним из популярных направлений выезда стал Казахстан, для въезда в который россиянам не нужно не только визы, но и загранпаспорта. Ранее СМИ сообщали о том, что на пограничных пунктах России и Казахстана выстраиваются многокилометровые очереди из желающих избежать мобилизации. На фоне массового притока россиян в Казахстан отмечается дефицит жилья в аренду и повышение цен на доступные варианты.
- Указ президента России о частичной мобилизации вступил в силу 21 сентября. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, на военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов.
Другие новости дня
Великобритания ввела новые санкции против россиян за псевдореферендумы
Великобритания в понедельник, 26 сентября, ввела новые санкции за проведение референдумов, противоречащих международному праву и уставу ООН, в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», а также в оккупированных Херсонской и Запорожской областях.
Ограничения коснулись еще 92 российских и украинских лиц и фирм, в том числе – «Гознака» и четырех миллиардеров.
«Российский режим организовал эти фиктивные референдумы в отчаянной попытке захватить [украинскую] землю и оправдать свою незаконную войну. Этот процесс отражает [российский] подход в Крыму в 2014 году, сочетающий дезинформацию, запугивание и сфальсифицированные результаты», - заявило правительство Великобритании.
Часть попавших под новые санкции причастна к организации псевдореферендумов, часть поддерживает российское вторжение организационно или финансово, – считают власти Великобритании.
Например, компания «Гознак» печатала документы, в том числе – российские паспорта, которые раздают жителям оккупированных территорий, которые де юре являются гражданам Украины.PR-агентство «ИМА-консалтинг» выполняло госзаказ на рекламу незаконных референдумов на оккупированных территориях и в России.
Кроме того в новом списке – магнаты в сфере недвижимости (совдалельцы компании «Киевская площадь» Год Нисанов и Зарах Илиев, глава Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов и деятель нефтегазовой отрасли, миллиардер Игорь Макаров).
По мнению британских властей, «Путин продолжает опираться на чету олигархов и избранных представителей элиты, чтобы финансировать свою войну».
Под новые санкции также попали 55 членов правления Сбербанка, Газпромбанка и Совкомбанка, а также чиновники, работающие в «правительствах» оккупированных регионов.
- Так называемые референдумы начались на подконтрольных России территориях Украины 23 сентября. Завершатся они 27-го. Представители сепаратистов и оккупационных властей заявляют о высокой явке. Украина и страны Запада называют голосование фарсом.
Путин предоставил российское гражданство Эдварду Сноудену
Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшему сотруднику ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену, которому в США грозит длительный тюремный срок по обвинению в шпионаже и похищении государственной собственности. Указ президента России опубликован на портале правовой информации.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что гражданство Сноудену предоставлено по его просьбе.
В свою очередь российский адвокат Сноудена Анатолий Кучерена сообщил, что его подзащитный не подлежит объявленной Путиным «частичной мобилизации», поскольку не служил в российской армии. По словам Кучерены, жена Сноудена также собирается подавать заявление на получение гражданства РФ.
В 2013 году бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден опубликовал секретные сведения об американской программе электронной слежки. В частности, выяснилось, что спецслужбы США прослушивали телефонные разговоры 35 высокопоставленных лиц различных государств. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил почти два миллиона секретных файлов.
В том же 2013 году бывший сотрудник ЦРУ покинул США. Сначала он бежал в Гонконг, а затем переехал в Россию, где получил бессрочный вид на жительство.
В 2020 году у Сноудена и его жены родился сын. Он получил российское гражданство.
В Абхазию прибыли специалисты по разработке схемы газификации республики
В Абхазию из России прибыла делегация специалистов подрядной организации, осуществляющей разработку генеральной схемы газификации самопровозглашенной республики.
Представители сторон встретились сегодня в Министерстве экономики, чтобы обсудить текущие вопросы, связанные с реализацией плана мероприятий, утвержденного в декабре прошлого года, пишет информагентство «Апсныпресс».
Представители подрядной организации ознакомили вице-премьера, министра экономики Кристину Озган с результатами проделанной работы и сообщили о намерении представить разработанную схему газификации в декабре текущего года в соответствии с обозначенным ранее планом мероприятий.
В Дагестане вновь начались акции против мобилизации
В Махачкале и Хасавюрте возобновились стихийные митинги против мобилизации на войну с Украиной, сообщает "Кавказ.Реалии".
По данным издания, в Махачкале на улицу вышли несколько сотен человек. Вскоре началась массовая драка протестующих с полицейскими. Около 20 её участников задержали.
На митинг в Хасавюрте пришли около ста человек. Полиция также начала жесткие задержания, протестующие им сопротивляются.
Акция протеста началась и в Нальчике. К митингующим вышли местные чиновники. Они отказались отвечать на вопросы, сколько человек будет мобилизовано из республики.
- 25 сентября в Махачкале проходил стихийный митинг против мобилизации для участия в войне в Украине, среди его участников много женщин. Было задержано около 120 человек. В отношении восьми из них возбуждены уголовные дела.
- В этот же день кумыкском селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана местные жители вышли на протест против мобилизации. Судя по опубликованным в сети видео, участие в нем приняли более ста человек, полиция открыла стрельбу в воздух. Также 25 сентября на площади перед Домом правительства в Нальчике собрались около двух десятков женщин, протестующих против мобилизации для участия в войне в Украине.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами масштабы мобилизации не ограничены.
Россиянам разрешили переходить границу с Грузией пешком
В североосетинских телеграм-каналах сообщили, что людям разрешили проходить паспортный контроль на «Верхнем Ларсе» и переходить российско-грузинскую границу пешком. Ранее границу можно было пересечь лишь на автотранспорте или велосипеде.
Информацию подтвердили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Северной Осетии. Как пояснили в ведомстве, такое решение было принято «для быстроты».
О том, что пройти границу теперь можно и пешком, пишут некоторые участники чата «Верхний Ларс», а также телеграм-канал Tbilisi_life.
Сегодня вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев заявил, что российский пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией за неделю в обоих направлениях пересекли более 37 тысяч единиц автотранспорта и более 115 тысяч человек.
Сегодня же ФСБ России сообщила о выдвижении бронетранспортера к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией на тот случай, если стоящие в очереди люди решат прорвать границу.
Гаглоев поддержал т.н. референдумы в контролируемых РФ регионах Украины
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев выразил поддержку фиктивным референдумам, которые проходят на контролируемых Россией территориях Украины.
По его словам, т.н. «референдумы» и «специальная военная операция» – «единственно верные в создавшейся международной политической обстановке шаги, направленные на прекращение массового кровопролития, многолетней дискриминации и нарушения прав человека в регионе, предотвращение развертывания военной инфраструктуры НАТО у непосредственных границ Российской Федерации».
При этом Гаглоев прокомментировал и тему несостоявшегося референдума о вступлении Южной Осетии в состав России.
Ранее центральный комитет теперь уже оппозиционной партии «Единая Осетия» обратился к Алану Гаглоеву заявив, что «нельзя упускать возможность и (необходимо) провести референдум, который поставит точку в вопросе безопасности Южной Осетии».
Гаглоев же напомнил, что в июне текущего года провел в Москве консультации по данному вопросу.
«Исходя из результатов встречи нам предстоит провести широкое общественное обсуждение вариантов дальнейшей интеграции с Российской Федерацией, прийти к общему мнению относительно вопроса референдума, после чего провести дальнейшие консультации с российской стороной. Другого способа решения судьбоносного для нас вопроса не существует. Об этом хорошо известно всем политическим силам в республике, однако некоторые из них пытаются спекулировать на теме проведения референдума», – заявил Гаглоев.
По словам югоосетинского лидера, подготовительная работа к референдуму будет продолжена «в тесном сотрудничестве с российской стороной».
- Так называемые референдумы начались на подконтрольных России территориях Украины 23 сентября. Завершатся они 27 сентября. Независимых наблюдателей и журналистов международных СМИ на территориях, где идёт голосование, нет. Представители сепаратистов и оккупационных властей заявляют о высокой явке. Украина и страны Запада называют голосование фарсом.
- Бывший югоосетинский президент Анатолий Бибилов в мае подписал указ о проведении 17 июля референдума по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России. В апреле на президентских выборах в самопровозглашенной республике победил лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Он приостановил референдум, после чего отправился на консультации в Москву. В Кремле заявляли, что не имеют отношения к идее проведения референдума.
Все таможенные посты Грузии переведены на особый режим работы
Все таможенные посты Грузии переведены на особый режим работы – Служба доходов Минфина в сегодняшнем заявлении признала резкий рост транспортного потока в Грузию.
В своем официальном сообщении на прошлой неделе таможня утверждала, что ничего особенного не происходит и на границе не наблюдается резкого роста числа приезжих.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», с сегодняшнего дня в приграничных КПП по всей Грузии увеличено число таможенников, все пункты работают в круглосуточном режиме.
«Процедуры таможенного контроля грузовых автомобилей, следующих из Грузии (таможенный пост «Казбеги») через таможенных пост «Ларс» на стороне Российской Федерации, частично затягиваются», – признают в Минфине.
Отмечается также, что грузинская сторона находится на связи с таможнями Турции, Азербайджана и Армении, чтобы «быстро найти альтернативные пункты таможенного контроля для доставки в страны назначения».
С 21 сентября на сухопутной грузино-российской границе на «Верхнем Ларсе» возникли многокилометровые очереди из желающих выехать в Грузию граждан РФ. В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация – власти объявили, что собираются отправить 300 тысяч человек воевать в Украину. После объявления мобилизации десятки тысяч россиян стали покидать страну.
The Bell рассказало о получении пограничниками списков подлежащих мобилизации
Пограничная служба ФСБ России получила списки граждан, подлежащих мобилизации и не выпускает попавших туда из страны. Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на четыре анонимных источника в авиационной отрасли.
Имена вносятся в общую информационную систему погранконтроля "Мир", получающую всю информацию о запретах, говорит один из источников. База обновляется порционно, запреты от военкоматов поступают из разных регионов с разной скоростью.
Источник в одном из московских аэропортов рассказал журналистам, что в его аэропорту за прошедшие сутки не прошли границу 20 мужчин призывного возраста. Источник в другом аэропорту сказал, что первые запреты на основании распоряжений военкоматов стали поступать в ночь с пятницы на субботу, в воскресенье их стало больше.
Два собеседника The Bell сказали, что ограничения на выезд касаются не только пассажиров, но и членов экипажей и уже были случаи запретов на выезд для пилотов и бортпроводников. В социальных сетях распространяются сообщения о том, что пограничники не выпускают некоторых граждан и на наземных переходах.
Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября президентом Владимиром Путиным. Утверждается, что в армию будут отправлены до 300 тысяч человек из армейского призыва. Однако поступают многочисленные сообщения, что военкоматы вызывают к себе не только резервистов и людей без военного опыта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге в понедельник признал, что в некоторых случаях военкоматы нарушают указ, но заявил, что ошибки устраняются.
В Южной Осетии опровергли сообщение о вручении повесток в Цхинвали
В Министерстве обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия опровергли информацию о том, что в рамках мобилизации представители российской 4-й военной базы вручают повестки жителям Цхинвали.
В ведомстве говорят, что 4-я военная база размещена в Южной Осетии на основе соглашения от 7 апреля 2010 года и «в её полномочия не входит совершение подомовых обходов и вручение повесток гражданам другого государства».
«Как известно, в Российской Федерации с 21 сентября объявлена частичная мобилизация, но Южной Осетии она не коснулась. Кроме того, в Южной Осетии не планируются мероприятия мобилизационной направленности и мобилизация в целом», – сказано в заявлении.
Ранее о том, что представители российской базы «осуществляют подомовой обход и вручают жителям» югоосетинской столицы повестки, сообщил один из телеграм-каналов.
Между тем источник, близкий к администрации президента РФ, рассказал «Медузе», что в Кремле рассматривают возможность мобилизовать на войну с Украиной граждан Абхазии и Южной Осетии.
В России назвали число граждан, пересекших границу с Грузией
Российский пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией за неделю в обоих направлениях пересекли более 37 тысяч единиц автотранспорта и более 115 тысяч человек. Об этом заявил вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев.
Это, по его словам, на 23,3% больше по сравнению с прошлой отчетной неделей, передает ТАСС.
Сколько российских граждан прибыли из России в Грузию, Томаев не уточнил.
«В связи с проводимой в стране частичной мобилизацией через нашу республику за последние несколько дней значительно увеличился поток легкового автотранспорта в направлении Грузии. На сегодня ожидают проезда через таможенный пункт пропуска «Верхний Ларс» около 3,5 тыс. единиц легкового транспорта, в которых в основном лица призывного возраста. Кроме того, на административных границах с Кабардино-Балкарской Республикой, Республикой Ингушетией скопилось примерно 800 единиц легкового транспорта. Общее количество транзитного транспорта на дорогах республики составляет 4891, в том числе большегрузов 1391 и 3,5 тысяч легкового грузового транспорта», – рассказал он.
Вице-премьер подчеркнул, что в соответствии с указанием главы региона Сергея Меняйло, в целях снятия напряженности на дорогах была организована временная стоянка легкового автотранспорта на участке строящейся автодороги в объезд города Владикавказ.
Как уточнили в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления, «таможня работает в усиленном режиме».
Сегодня ФСБ России сообщила о выдвижении бронетранспортера к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией на тот случай, если стоящие в очереди люди решат прорвать границу.
Российский БТР выдвинулся к границе с Грузией «на всякий случай»
ФСБ России сообщила о выдвижении бронетранспортера к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией на тот случай, если стоящие в очереди люди решат прорвать границу.
«БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блок-поста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью. Никаких блок-постов выставляться не будет… КПП работает в штатном режиме, никакие ограничения по выезду граждан мужского пола призывного возраста не вводились», – сообщили РБК в Пограничном управлении ФСБ по Республике Северная Осетия – Алания.
Ранее очевидцы сообщили о появлении бронетранспортёра с российскими военными на дороге у КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Фотографии, в частности, опубликованы в телеграм-канале блогера Николая Левшица и в чате «Верхний Ларс».
Сегодня же правозащитник Павел Чиков заявил, что российские пограничники на КПП «Верхний Ларс» стали отказывать в выезде из страны в Грузию военнообязанным гражданам.
Слухи, что власти могут объявить военное положение и закрыть границы, активно распространяются с момента объявления мобилизации на прошлой неделе. Сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что никакие решения по этому поводу еще не приняты, пишет Би-би-си.
В Ижевске в результате стрельбы в средней школе погибли 15 человек
В Ижевске в средней школе №88 утром в понедельник произошла стрельба. Погибли 15 человек, в том числе 11 детей и четверо взрослых, сообщает Следственный комитет России. Нападавший совершил самоубийство.
Региональный МВД сообщает о 20 пострадавших. Телеграм-канал «База» сообщает, что нападавший стрелял из двух пистолетов Макарова. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что это были травматические пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами. На подозреваемом, как утверждается, была футболка с нацистской символикой и балаклава.
Следственный комитет сообщает, что на школу напал её выпускник Артём Казанцев, 1988 года рождения. По месту его жительства проводится обыск.
В регионе объявлен трёхдневный траур. Расследование дела ведёт базирующееся в Москве Главное следственное управление Следственного комитета. Мотивы преступления неизвестны.
В феврале российский Верховный суд запретил в России субкультуру колумбайнеров, вдохновляющихся вооружённым нападением на американскую школу «Колумбайн» в 1999 году. После нескольких нападений на российские школы спецслужбы регулярно отчитываются о задержаниях подозреваемых в подготовке аналогичных атак.
- 17 октября 2018 года в Керчи в аннексированном Крыму 18-летний студент Владислав Росляков открыл стрельбу в политехническом колледже. Погиб 21 человек, включая нападавшего. Это крупнейшее по количеству жертв массовое убийство в учебном заведении в новейшей истории Европы.
- В мае 2021 года Ильназ Галявиев устроил взрыв и открыл стрельбу в гимназии № 175 в Казани, убив девять человек, еще 24 пострадали.
- 20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров открыл огонь в кампусе Пермского государственного научного исследовательского университета. В результате погибли шесть человек.
- Последний известный случай стрельбы в российской школе произошел в октябре 2021 года в поселке Сарс под Пермью. Тогда 12-летний подросток пришел в школу с охотничьим карабином и дважды выстрелил в потолок и в стену. В результате стрельбы никто не пострадал. Подросток был задержан.
Правозащитник: россиянам начали запрещать выезд в Грузию
Российские пограничники на КПП «Верхний Ларс» стали отказывать в выезде из страны военнообязанным гражданам. Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
«КПП «Верхний Ларс» на границе России и Грузии со вчерашнего дня также стал отказывать в выезде из страны со ссылкой на закон о мобилизации», – пишет Чиков, публикую соответствующий документ.
Ранее правозащитник сообщал о случаях, когда подлежащих мобилизации мужчин не выпускали в Казахстан.
Сегодня в пограничном управлении Федеральной службы безопасности по Курганской и Тюменской областям заявили, что российские пограничники пресекают попытки подлежащих мобилизации россиян пересечь границу России и Казахстана на территории Курганской области.
«Мы продолжаем нести службу, как и несли, без каких-то изменений. Отмечаются попытки выезда лиц, подлежащих мобилизации, мы их уведомляем о том, что им необходимо обратиться в военкомат, здесь не пропускаем через границу. Со всеми вопросами, почему принято такое решение о непропуске, нужно обращаться в военкомат — они комментарии по этому поводу должны им дать», – отметили в управлении.
Многочасовые очереди на сухопутных пограничных пунктах на российской границе образовались после объявления в России мобилизации 21 сентября. Помимо КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией, пробки возникли на границе с Казахстаном, с Монголией и Финляндией.
В Тбилиси выступит Муся Тотибадзе, внесенная в список запрещенных артистов в РФ
Российская певица и актриса Муся Тотибадзе (настоящее имя – Мария Тотибадзе), внесенная в неофициальный список запрещенных в России артистов, 15 октября выступит с концертом в Тбилиси. Об этом сообщается на сайте сервиса продажи билетов Tkt.ge.
По информации организаторов, для Муси и её группы это – первый сольный концерт в Грузии.
«Я давно мечтала приехать в Тбилиси с концертом. Мой любимый Тбилиси. Я надеюсь, что мы начнем с него наш мини-тур», – говорит Муся.
В начале сентября стало известно, что тбилисский Дворец спорта отказал в проведении концертов Максима Галкина, группы «Машина времени» и Валерия Меладзе. Они должны были состояться осенью текущего года. Причиной отмены назывались ремонтные работы.
Это решение вызвало недоумение и жесткую критику со стороны сервиса продажи билетов. Biletebi.ge увидели в отмене концертов «политический контекст». Позже стало известно, что концерты Галкина и Макаревича состоятся, соответственно, в феврале и апреле 2023 года.
В июле СМИ сообщили, что в России появился неофициальный «список запрещенных артистов». В него, в частности, вошли певцы или группы, открыто выступившие против войны в Украине. Среди них – «ДДТ», Земфира, Noize MC, Оксимирон, «Машина времени», «Аквариум», Каста, «Би-2», «Несчастный случай», Валерий Меладзе, Anacondaz, «Louna», «Порнофильмы», «Ногу Свело!», Манижа и другие.
На парламентских выборах в Италии победила правая коалиция
В Италии правоцентристская коалиция победила на прошедших в воскресенье выборах в парламент. Больше всего голосов набрала радикально-правая партия "Братья Италии", её лидер, 45-летняя Джорджа Мелони, вероятнее всего, станет первой в истории страны женщиной-главой правительства.
Согласно результату подсчёта голосов к утру понедельника, коалиция набрала около 44 процента голосов в обеих палатах. Однако из-за особенностей избирательной системы в Италии, правые партии получат большинство мест: около 240 из 400 в Палате депутатов и 120 из 206 в Сенате.
Лидер коалиции, "Братья Италии" выступают против признания гей-браков и гражданских союзов гей-пар, не согласны упрощать процедуры, связанные с абортами, и имеют чёткую антииммигрантскую политику, сообщает "Настоящее время". Партия долгое время считалась одной из самых лояльных к Кремлю в Италии, но сейчас публично выступает строго за поддержку Украины.
Вместе с ней в состав правительства войдут право-популистская партия "Лига" Маттео Сальвини, правоцентристская "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони и близкая к центристам "Мы с Италией" Маурицио Лупи.
Левоцентристская коалиция во главе с Демократической партией набрала около 26 процентов голосов, ещё 15 процентов получили евроскептики из "Движения пяти звезд". Остальные голоса разделили несколько малых партий и движений.
- Мелони уже прокомментировала победу в фейсбуке, поблагодарив избирателей и пообещав "возродить Италию".
- В Сенат по результатам выборов вернулся бывший премьер-министр Сильвио Берлускони. 85-летний политик победил на выборах в одномандатном округе в Монце, пригороде Милана.
- Досрочные выборы в Италии прошли после распада правящей коалиции и ухода в отставку бывшего премьер-министра Марио Драги. Одной из причин раскола в правительстве стала разная позиция партий по войне в Украине.
Евгений Пригожин впервые признал свою связь с «ЧВК Вагнера»
Российский бизнесмен Евгений Пригожин впервые публично признал свою связь с так называемой ЧВК Вагнера – компанией наёмников, участвующих в войнах в Украине, Сирии и ряде конфликтов в Африке, в том числе гражданской войне в Ливии. Ранее ряд журналистских расследований связывал бизнесмена с этой группой, однако он всегда это отрицал.
В ответе на сайте принадлежащей ему группы компаний "Конкорд" Пригожин заявил, что сам создал ЧВК в 2014 году. По его словам, он сам собрал компанию "на одном из полигонов" после того, как убедился в неэффективности поддержки существующих формирований, планировавших участвовать в войне на востоке Украины.
По словам Пригожина, он долгое время избегал признания связи с группой, чтобы не подставить её участников, которых он назвал "основой русского патриотизма". Он заявил, что группа отбила у украинской армии аэропорт в Луганске "и много других территорий" в 2014 году, и назвал их героями, "защищавшими сирийский народ, другие народы арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев".
Ранее Евгений Пригожин отрицал свою причастность к ЧВК Вагнера и судился с журналистами, которые называли его владельцем компании, напоминает "Медуза". Например, в августе 2022 года Пресненский суд Москвы признал недостоверными слова бывшего главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова о том, что Пригожин является хозяином ЧВК.
Помимо исков к тем, кто называл его владельцем ЧВК, Пригожин летом 2022 года воспользовался правом на забвение, чтобы убрать из выдачи поисковиков в России материалы о его связях с группировкой, напоминает "Агентство".
В 2019 году издание The Bell в своём расследовании утверждало, что Пригожин был привлечён к созданию группы Вагнера по инициативе Генерального штаба российской армии. По словам их источников, идея создания частной военной компании появилась в Генштабе после закрытой встречи с создателем одной из первых в мире ЧВК Эбеном Барлоу.
Пригожина, который был крупным подрядчиком армии, источники издания описали как "деятельного человека", который "умеет добиваться своего" и к тому же знаком с Путиным. В комментарии к тому материалу бизнесмен свою связь с группой Вагнера отрицал.
- На вооружении ЧВК "Вагнера" кроме стрелкового оружия состоит тяжёлая техника, артиллерия и военная авиация. Российское законодательство не допускает создания такого рода военных компаний, Кремль связь с ЧВК отрицает.
Очевидцы: северокавказцев не пускают в Грузию, они ждут в нейтральной зоне
По словам очевидцев, многих жителей Северного Кавказа, которые пытаются выехать из России после объявления «частичной мобилизации» в стране, не пускают в Грузию.
Об этом, в частности, пишут в телеграм-чате «Верхний Ларс», который объединяет уже более 124 тысяч человек. Сообщается, что кавказцев отправляют в отдельный кабинет на допрос (речь идет о комнате №222, о которой СМИ рассказывали и ранее), после чего заявляют им об отказе.
О ситуации на грузинском пропускном пункте «Дариали» («Казбеги») пишет проживающий в Европе блогер Тумсо Абдурахманов. Он говорит, что на КПП скопилось большое количество людей.
«Им не дают еды, а в Duty-free им отказывают в обслуживании. В таком положении люди находятся уже на протяжении нескольких суток. Ситуация тяжелая», – отметил он.
Абдурахманов публикует фотографии и видео, на которых видны десятки людей, находящиеся в нейтральной зоне грузинского погранпункта. Среди них – семьи с малолетними детьми.
Член грузинской партии «Лело» Ираклий Купрадзе пишет, что в Грузию не пустили его друзей из Грозного, которые бежали от мобилизации.
«Они – братья, хорошие люди, скрытые оппозиционеры. У них дома висит фото не Кадырова, а Дудаева. Никогда не работали в госструктурах, и военными не были. Три дня стояли в очереди, пересекли российскую границу, а грузинская сторона отказала. Между тем в Грозном узнали, что они покидали страну, позвонили в полицию и их вызвали – обвиняют в уклонении от армии, считают изменниками. Вернуть их обратно – это пытки, смерть и насильственная отправка на украинский фронт. Они стоят на нейтральной территории, между двумя границами, не могут въехать в Грузию и не могут вернуться назад из-за страха. Я спрашиваю без всякого политического контекста, можете ли вы назвать чиновника, ведомство или контакт, который поможет мне их спасти? Я готов заступиться за них, чтобы они были спасены», – рассказал Купрадзе.
По словам очевидцев, в Грузию без ограничений пускают жителей других регионов России.
Ранее информация о том, что официальный Тбилиси может закрыть границу с Россией для лиц призывного возраста, не подтвердилась.
В Иркутской области резервист выстрелил в военкома
Резервист выстрелил в военного комиссара в Усть-Илимске Иркутской области. Видео, как утверждается, с места происшествия публикует издание Babr Mash.
Военком с ранениями госпитализирован, призывник задержан сотрудниками полиции. Уточняется, что пострадавший находится в реанимации. Mash сообщает, что задержанному 25 лет, его зовут Руслан Зинин. По информации «Базы», в понедельник его должны были мобилизовать. Неизвестно, как именно Зинин пронес в здание военкомата оружие. Перед тем, как начать стрельбу, он произнес: «Сейчас все домой поедем».
В некоторых регионах мобилизация проходит в экстренном порядке на фоне протестов местного населения. Российские власти заявили о намерении мобилизовать 300 тысяч резервистов, однако сообщается о призыве людей, никогда не зачислявшихся в резерв.
- После того, как президент России Владимир Путин объявил мобилизацию для продолжения войны на территории Украины, по всей стране участились случаи поджога военкоматов и зданий администраций.
- Во многих городах России начались антивоенные протесты, самые крупные из них прошли в Махачкале. К вечеру 25 сентября на акциях были задержаны в общей сложности почти две с половиной тысячи человек. Десятки тысяч граждан России покинули пределы страны. В связи с этим, по данным некоторых СМИ, власти планируют запретить выезд мужчинам мобилизационного возраста.
США предупредили Россию о «катастрофических последствиях» применения ядерного оружия
Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье, что Москва столкнется с «катастрофическими последствиями», если применит ядерное оружие против Украины. Об этом сообщает Голос Америки.
По словам Салливана, Вашингтон «решительным образом» ответили бы на ядерный удар, не уточнив, какие именно последствия имеются в виду. По его словам, более подробно возможную реакцию в закрытом порядке передали Москве.
В среду президент США Джо Байден на выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке обвинил президента России Владимира Путина в «неприкрытых ядерных угрозах в адрес Европы» и пренебрежении обязанностями по нераспространению ядерного оружия. Газета The Washington Post писала со ссылкой на свои источники, что Вашингтон в последние месяцы неоднократно отправлял Москве предупреждения о возможном ответе на ядерный удар.
При этом, как говорится в статье, американские сообщения Москве неконкретны и расплывчаты: чтобы Кремль был предупрежден о реакции, но не знал точно, в чем она будет состоять.
- Замглавы российского МИД Сергей Рябков в пятницу заявил, что Москва не угрожает другим странам ядерным оружием.
Полиция разогнала митинг против мобилизации в Махачкале
Полиция в Махачкале 25 сентября разогнала митинг против мобилизации, объявленной на неделе президентом России Владимиром Путиным. В акции в центре города возле кукольного театра участвовали не менее 100 человек, задерживаемые вступали в столкновения с полицией, передает Кавказ.Реалии.
Участники митинга, среди которых много женщин, кричали "Нет войне!" и "Наши дети – не удобрение!" Полиция задерживала некоторых из них, часть протестующим удалось отбить, следует из видеозаписей очевидцев.
Полиция действовала жёстко, на видео с места событий видны удар полицейского по лицу одной из демонстранток и нападение подполковника полиции на задержанного, которого конвоировали двое полицейских. Также опубликован видеофрагмент, на котором мужчина в штатском стреляет в воздух на площади, где собрались женщины и дети.
Задержания были массовыми, передает телеграм-канал «Горец», но точное число задержанных на момент публикации новости неизвестно. Из фотографии «Кавказкоского узла» следует, что к 8 вечера по Москве площадь у Театра кукол была зачищена, там дежурят сотрудники силовых органов.
В воскресенье массовые протесты против мобилизации начались сразу в нескольких национальных республиках. Издание «Агентство» отмечает, что основной состав протестующих в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Якутии составили женщины — матери и жены мужчин, которым пришли мобилизационные повестки.
- Глава Дагестана Сергей Меликов днем 25 сентября призвал «исправить ошибки» мобилизации. По его словам, в армию не должны попасть студенты, отцы многодетных семейств и «ребята, никогда не державшие в руках автомат».
Россия может запретить выезд из страны военнообязанным
Россия может запретить выезд из страны военнообязанным — прежде всего, мужчинам возрастом, подходящим под мобилизацию. Об этом сообщают издания «Верстка», «Медуза», «Сота», «Важные истории» и канал «Ходорковский LIVE» на анонимные источники, в том числе, близкие к Кремлю и ФСБ.
«Важные истории» утверждают, что это может произойти уже в понедельник, 26 сентября. Два источника «Медузы» говорят, что это произойдет в районе 28 сентября. По данным источника «Верстки», запрет коснется подлежащих призыву мужчин и вступит в силу до 30 сентября. «Ходорковский LIVE» утверждает, что запрет коснется и военнообязанных женщин (например, врачей).
По словам одно из источников «Верстки», власти встревожены потоком уезжающих из страны мужчин. В начале недели план закрытия границ будет обсуждаться президентом с представителями правительства и Думы, тогда будет принято окончательное решение, утверждает он. После принятия запрета военнообязанным придется получать разрешение на выезд у военкомата, говорит собеседник «Медузы».
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о проведении мобилизации в стране. Власти называют ее частичной: заявляется, что в армию будут отправлены до 300 тысяч человек, обладающих статусом резервиста. Однако численность предполагаемого призыва в открытой части указа не раскрывается.
Источник «Новой газеты.Европа» утверждает, что документ разрешает призвать до миллиона человек. Из регионов поступают сообщения, что повестки в военкоматы приходят людям, не попадающим под заявленные критерии мобилизации. (Вызов в военкомат, по закону, не означает обязательного призыва и может означать только военный учет).
На этом фоне, предположительно, резко вырос поток выезжающих за границу из России мужчин. На некоторых наземных погранпереходах образовались пробки, сообщается о переполненных аэропортах. Точную оценку роста числа выезжающих на момент публикации новости никто не приводил.
В Махачкале проходит акция протеста против мобилизации на войну в Украину
В Махачкале проходит стихийный митинг против мобилизации для участия в войне в Украине, участие в нем принимают около ста человек. Начались задержания, некоторых задерживаемых протестующие пытаются отбивать, сообщает Кавказ.Реалии.
Собираться на протест, который проходит на углу улицы Магомеда Ярагского и проспекта Расула Гамзатова, люди начали с 15 часов. По оценке «Черновика» на митинг вышли около ста человек, но, судя по опубликованным в сети многочисленным видео, их может быть и несколько больше. Участники митинга, среди которых много женщин, кричат «Нет войне!» и «Наши дети – не удобрение!»
Проходят задержания, в том числе жесткие, на видео зафиксированы несколько попыток отбить задерживаемых, но успешны лишь немногие из них. Точное число задержанных на данный момент неизвестно.
На одном из видео полицейский убегает от протестующих женщин.
Появилось видео, где полицейский бьет задержанного мужчину, которого держат двое других полицейских; тот пытается отбиться, но безуспешно.
Также опубликован краткий видеофрагмент, на котором слышна стрельба; сообщается, что начались столкновения митингующих с полицией.
«Черновик» сообщает, что полиция препятствует работе журналистов: у корреспондента издания дважды отобрали телефон и отвели его к автозаку.
- Ранее 25 сентября в кумыкском селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана местные жители вышли на протест против мобилизации. Судя по опубликованным в сети видео, участие в нем приняли более ста человек, полиция открыла стрельбу в воздух.
- 22 сентября в Бабаюртовском районе Дагестана протестующие против мобилизации перекрыли федеральную трассу. Также опубликована видеозапись, на которой несколько десятков местных мужчин собрались у военкомата и высказались против мобилизации. В городе Баксан в Кабардино-Балкарии местные жители собрались на стихийный митинг против мобилизации – на площадь перед администрацией вышли несколько десятков человек.
- Президент Путин 21 сентября объявил в России мобилизацию, назвав ее «частичной». Власти заявили о планах набрать в армию 300 тысяч резервистов, которые прошли службу и имеют опыт участия в боевых действиях. Эти утверждения не прописаны в официальном указе о мобилизации, и с первого дня ее проведения из разных регионов поступают сообщения о нарушении заявленных ограничений. По данным СМИ, на войну с Украиной власти планируют мобилизовать более миллиона граждан.
Адам Кинзингер: Было бы мудро, если бы Грузия закрыла границу
По мнению американского конгрессмена Адама Кинзингера, Грузии стоит временно закрыть границу, чтобы избежать притока мужчин призывного возраста из России. Как считает Кинзингер, это несет определенные риски, передает SOVA.
«Было бы мудро, если бы Грузия закрыла границу и, по крайней мере, в краткосрочной перспективе не пускала российских туристов. Приток мужчин призывного возраста в этого маленького, но важного союзника очень опасен. Мы должны видеть, что это жертва, туризм важен», - написал конгрессмен в Twitter.
В Дагестане на акции против мобилизации полиция стреляет в воздух
В кумыкском селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана местные жители вышли на стихийный протест против мобилизации. Судя по опубликованным в сети видео, участие в нем принимают более ста человек, есть сообщения о перекрытии трассы. Полиция стреляет в воздух, протестующие не расходятся, сообщает Кавказ.Реалии.
Издание «Черновик» со ссылкой на республиканские информационные ресурсы сообщает, что в Эндирее в рамках мобилизации призвали 110 человек, в том числе тех, кто недавно вернулся из армии. В МВД по Дагестану на просьбу «Черновика» о комментарии не ответили.
Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Власти заявили о планах набрать в армию 300 тысяч резервистов, которые прошли службу и имеют опыт участия в боевых действиях.
- Ранее в Бабаюртовском районе Дагестана протестующие против мобилизации перекрыли федеральную трассу. В городе Баксан в Кабардино-Балкарии местные жители собрались на стихийный митинг против мобилизации – на площадь перед администрацией вышли несколько десятков человек.
- Из регионов юга России и Северного Кавказа поступают сообщения о нарушении закона при проведении мобилизации граждан на войну в Украине. В частности, в Дагестане в мобилизационные пункты доставляют многодетных отцов несовершеннолетних детей, мужчин без боевого и армейского опыта, рядовых старше 35 лет.
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