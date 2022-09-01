Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести досрочные президентские выборы осенью 2022 года. Об этом он сказал во время послания.

Очередные выборы президента должны были состояться в 2024 году. По его словам, он готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы.

"Я много думал и пришел к выводу, что необходимо пересмотреть количество и продолжительность срока полномочий президента. Я рекомендую ограничить срок президентских полномочий одним сроком в 7 лет. Переизбрание будет запрещено", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Выборы в нижнюю палату парламента он предложил провести в первой половине 2023 года.

Президент Казахстана также заявил об амнистии для участников январских протестов. По его словам, она не будет распространяться на террористов и экстремистов.

Пятого июня 2022 года в Казахстане был проведен референдум по принятию поправок к Конституции. Это был первый случай в истории страны, когда изменения в основной закон вносились путем проведения общенационального голосования. Помимо перехода от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным парламентом, в Конституцию внесли новую норму – родственникам президента отныне запрещено занимать высокие государственные должности.

Положение об особой роли первого президента исключили. Помимо этого, появился пункт, согласно которому земля и ее недра перешли в собственность народа. Учредили Конституционный суд. Поправки вступили в силу с момента объявления результатов.