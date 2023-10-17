«Ничего не объясняя». Почему казахстанскую правозащитницу не пустили в Грузию?

Казахстанскую правозащитницу Дину Смаилову не пустили в Грузию, где она жила последние два года. Теперь она вынуждена скитаться по странам Европы, передает телеканал «Настоящее время».

Смаилова – глава фонда «НеМолчи.kz», который отстаивает права женщин, в том числе ставших жертвами насилия, и в этом году официально зарегистрировала фонд «Немолчи» также в Грузии, получив одобрение не только от налоговых органов, но и де-юре властей страны.

По словам Смаиловой, 24 сентября они вместе с супругом вылетели в Турцию, чтобы помочь одной из своих подзащитных. Через три дня они возвращались обратно, но на паспортном контроле главу фонда отказались впускать в Грузию.



«Держат (на погранконтроле) и говорят: просто постойте, подождите. Ничего не объясняя, – рассказывает Дина Смаилова. – Я говорю: ну хоть что-то объясните, почему я тут стою? Они говорят: подождите, к вам подойдут. Я стою час. Я стою уже сколько там времени, и в итоге ко мне выходят офицеры и говорят: «Вы сейчас уезжаете обратно в Анталию».

Дина Смаилова – не единственная правозащитница, которой отказывают во въезде в Грузию по возвращении из других страны с формулировкой «по иным причинам». С начала войны в Украине на территорию Грузии в разное время без объяснения причин не были допущены российские оппозиционеры, писатели, журналисты, а также активисты, осуждающие действия Кремля.

Представители юридической компании JUST Advisors говорят, что в Грузию не пускают активистов не только из России, но также из Азербайджана и Турции. По данным «Института развития свободы информации», с марта по июнь 2022-го в Грузию также не пустили 135 граждан Украины и 41 гражданина Беларуси.

Смаилова решение МВД Грузии напрямую связывает с активностью казахстанских властей. Им, по ее словам, невыгодно создание международного правозащитного фонда, куда за юридической помощью могут обратиться жертвы насилия, в основном – это женщины и дети. Но она не намерена сдаваться.

«Это нас не остановит. Причина, по которой меня сейчас устраняют и создают нам проблемы, – это законотворческий процесс, который начался опять по закону о бытовом насилии, по закону о правах ребенка, о насилии в отношении детей, – говорит Смаилова. – Нас прямо выводят из этой работы, чтобы мы, не дай бог, не внесли какие-то полезные и нужные нормы».



В Грузии у Смаиловой остались дочь и внучка, а также штат сотрудников фонда, в котором уже 15 специалистов различной направленности. Сама глава фонда «Немолчи» сейчас находится в одной из стран Европы. Она направила письма в правозащитные организации и ждет решения о предоставлении ей политического убежища.

Дина Смаилова и ее муж Алмат Мухамеджанов записали обращение к президенту Грузии и грузинскому народу. Они, в частности, заявили: «Грузия нарушила наши права, а также права наших детей, полностью игнорируя международные нормы и собственную Конституцию!»