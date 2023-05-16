Киев подвергся одной из самых массированных ракетных атак

Минувшей ночью Киев подвергся одному из самых массированных обстрелов. По словам главы военной администрации Киева Сергея Попко, была совершена «комплексная атака с разных направлений одновременно, с применением беспилотников, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа».

Попко назвал атаку «исключительной» из-за максимального количества атакующих ракет за кратчайший промежуток времени. По предварительной информации, большинство из них было уничтожено.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах украинской столицы. В Соломенском районе, по словам Кличко, в результате атаки пострадали три человека. В Шевченковском районе обломки сбитой ракеты упали на территорию зоопарка. О пострадавших не сообщается. Повреждены несколько автомобилей, возникшие пожары уже потушены.

Это была восьмая по счету воздушная атака на Киев с начала мая. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждает, что Россия использовала 18 ракет разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал», девять крылатых ракет «Калибр» (с кораблей в Черном море) и три ракеты наземного базирования (С-400, «Искандер-М»), говорится в заявлении Залужного, опубликованном в ночь на вторник в телеграм-канале. В атаке, по словам командующего ВСУ, российская армия также использовала дроны-камикадзе «Шахед».

Залужный заявил, что все 18 ракет и беспилотники были уничтожены силами и средствами украинских ПВО.

Минобороны России не комментировала эту атаку, как и предыдущие удары по Киеву.