Китай к Новому году опубликовал новые снимки Марса

Китай по случаю Нового года опубликовал новые снимки Марса. Их сделал зонд «Тяньвэнь-1». Он работает на планете с февраля прошлого года вместе с марсоходом «Чжужун».

Передача фотографий заняла примерно 20 минут. Среди изображений – общий вид Марса, сам марсоход и северная полярная шапка планеты. Кроме того, на кадры попали кратер имени советского конструктора Сергея Королева и дюнное поле Олимпия.

В мае 2021 года национальное космическое управление Китая сообщило о первой в истории страны успешной посадке космического аппарата на другую планету. Спускаемый модуль «Тяньвэнь-1» в автоматическом режиме опустился в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса. Зонд и марсоход за время своей работы собрали 560 гигабайтов информации о Марсе.

Китай стал третьей страной в мире, сумевшей достичь поверхности другой планеты. В 1970 году мягкая посадка впервые удалась Советскому Союзу с аппаратом «Венера-7». Первая успешная посадка США получилась в 1976 году, на Марс, с аппаратом «Викинг-1». Кроме того, на Марсе работает американский аппарат «Персеверанс», высадившийся на планету в феврале 2021 года.