Китай объявил о новых военных учениях возле Тайваня

Китай объявил о новых военных учениях в воздушном пространстве и акваториях вокруг Тайваня. Предыдущие учения в знак протеста против визита на остров делегации США планово закончились накануне, в воскресенье.

В ходе объявленных учений будут отрабатываться противолодочные и штурмовые операции в море, сообщило китайское военное командование. Их продолжительность и точное место пока неизвестны, однако Тайвань уже ослабил ограничения на полёты возле площадок предыдущих китайских манёвров.

Завершившиеся в воскресенье, 7 августа, военные учения Китая проводились в знак протеста против визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в составе американской делегации. Учения стали крупнейшими в истории современного Китая.

Во время учений китайские военные корабли, истребители и беспилотники маневрировали вокруг острова и даже ненадолго пересекли неофициальную границу с Тайванем. Также Китай заявил о "нанесении точечных ударов" по Тайваньскому проливу, отметив, что "ожидаемые результаты были достигнуты".

В ответ Тайвань обвинил Китай в "репетиции атаки" на остров. Министерство обороны Тайваня заявило, что направило самолёты и суда, чтобы отреагировать "соответствующим образом".