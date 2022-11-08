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Китай отменил видеообращение главы Евросовета на выставке в Шанхае
Власти Китая отменили трансляцию видеообращение главы Евросовета Шарля Мишеля на открытии крупной торговой выставки China International Import Expo в Шанхае. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.
Открытие мероприятия прошло 5 ноября. Ожидалось, что на нём покажут записанное видеообращение Мишеля к участникам выставки, но в итоге показ отменили.
По информации Reuters, своей речи Шарль Мишель резко раскритиковал войну России против Украины, а также отметил чрезвычайную зависимость ЕС от российских энергоносителей. Мишель также призывал Китай использовать влияние, чтобы урегулировать военный конфликт России и Украины.
"По запросу китайских властей мы действительно предоставили предварительно записанное обращение, которое, в конечном итоге, не показали. Мы отправили его по обычным дипломатическим каналам", — сказал Reuters представитель Мишеля.
Китайские власти не стали комментировать агентству информацию об отмене показа обращения.
Среди других высокопоставленных лиц, выступивших на церемонии после главы КНД Си Цзиньпина, были директор Международного валютного фонда, генеральный директор Всемирной торговой организации и президенты Индонезии, Шри-Ланки и Республики Беларусь, сообщается на официальном сайте выставки.
- С 2019 года ЕС официально рассматривает Китай как партнера, экономического конкурента и системного соперника. Европейское внешнеполитическое ведомство ранее заявило, что теперь Пекин следует рассматривать в первую очередь как конкурента, который продвигает "альтернативное видение мирового порядка", отмечает Reuters.
- Китай не присоединился к санкциям против России из-за её нападения на Украину. При этом Пекин неоднократно заявлял, что выступает за урегулирование конфликта путём переговоров. Кроме того, на недавней встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что международное сообщество должно совместно противостоять угрозе применения ядерного оружия против Украины.
- По мнению главы КНР, Россия и Украина должны возобновить переговоры, а международное сообщество - создать для этого условия и "совместно противостоять применению или угрозе применения ядерного оружия”.
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Другие новости дня
Линию «Ачгуара» в Абхазии вновь отключили на ремонт
Высоковольтную линию электропередачи «Ачгуара» в Абхазии сегодня вновь отключили на ремонт. Значительная часть абонентов в самопровозглашенной республике осталась без света на шесть часов.
Кроме того, в сухумском Водоканале сообщили об отключении воды на восемь часов во всех районах абхазской столицы за исключением района Турбазы. Причина – отключение электроэнергии.
Напомним, что 1 ноября произошло аварийное отключение на линии «Ачгуара», на которой в течение месяца до этого шла замена проводов на новые. На время ремонта Абхазия получила переток электроэнергии из России. Однако отключения света не прекратились даже после сообщения о завершении ремонтных работ.
4 ноября энергетики увеличили нагрузки на высоковольтной линии. Режим тестирования показал, что линия держит необходимую номинальную нагрузку. Но потребители и после этого получали электроэнергию с ограничениями.
Работа по замене проводов на линии «Ачгуара» началась 1 октября. В ней принимали участие бригада «Черноморэнерго» и российская подрядная организация. По оценкам, стоимость ремонта составит порядка 50 миллионов рублей. При этом в абхазском правительстве заявили, что ремонт должен был продлиться до 15 ноября, но его остановили по техническим причинам – из-за прекращения перетока из России. Из 32 километров линии провода успели поменять на 24 километрах.
Как ранее сообщил корреспондент «Эха Кавказа» Виталий Шария, глава Минэкономики Кристина Озган отправилась в Москву для проведения переговоров с Минэнерго России о новом перетоке электроэнергии.
По предварительной информации, для полной замены проводов необходимо еще 20 дней. Однако представители абхазской оппозиции утверждают, что и ранее проведенные работы были выполнены некачественно.
В Севастополе слышны взрывы, российские власти заявили о работе ПВО
В Севастополе 8 ноября прогремели взрывы, российские власти заявили о работе ПВО.
«В Севастополе утром отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА над акваторией», – написал российский глава Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
Российские телеграм-каналы также сообщили о работе ПВО в городе, публикуя фото и видео произошедшего.
Подтверждения информации о сбитии беспилотника из независимых источников нет, пишет сайт Крым.Реалии.
- Начиная с августа в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по «украинским беспилотникам» и «работой ПВО». На фоне сообщений о взрывах в Севастополе начали проверять укрытия.
- В ночь на 27 октября беспилотник атаковал Севастопольскую (Балаклавскую) ТЭС, из-за чего загорелся один из трансформаторов.
- Ночью и утром 29 октября в Севастополе были слышны звуки взрывов, артиллерийских залпов и стрельбы из огнестрельного оружия. Позднее российские власти города и Минобоороны РФ заявили о «террористической атаке» на Черноморский флот РФ. По их данным, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов.
ФСБ задержала 9 украинцев – те якобы хотели убить российских чиновников
В аннексированной Херсонской области задержали граждан Украины. Их подозревают в подготовке покушений на сотрудников российской администрации Херсонской области. Против задержанных возбудили уголовное дело по статье о международном терроризме. Об этом отчиталась ФСБ.
По сообщению ФСБ, у задержанных изъяли более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, самодельные взрывные устройства, гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, а также "специальные средства разведки".
Также ФСБ заявила, что "обезвредила заминированный автомобиль, с помощью которого диверсанты планировали совершить покушение" на российских чиновников.
По утверждению ФСБ, у группы задержанных есть трое кураторов, которые являются сотрудниками службы безопасности Украины и скрываются за пределами России.
Против задержанных возбудили уголовное дело по статье о международном терроризме. Данная статья предполагает совершение терактов "вне пределов России" и предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.
Украина пока не прокомментировала задержание.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. После оккупации части украинских территорий Москва стала назначать туда чиновников. С начала весны на них совершили ряд покушений – некоторые, как сообщалось, погибли. Украина прямо на себя ответственность за атаки не берёт.
- В сентябре Украина начала контрнаступление. После этого в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и части Николаевской областях в спешном порядке были проведены референдумы о вхождении этих украинских территорий в состав России. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
- 30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины. Киев неоднократно заявлял, что продолжит попытки освободить территории от российского контроля и не признает референдумы и аннексию.
- В октябре ФСБ отчиталась о задержании двух украинцев, якобы готовивших теракты на территории России. Один из них, по утверждению ФСБ, привёз из Киева в Подмосковье два переносных зенитных ракетных комплекса "Игла".
Турция запретила полёты российских самолётов с двойной регистрацией
Турецкие власти с 1 ноября запретили пролёт через воздушное пространство страны для самолетов, зарегистрированных в двух юрисдикциях. Об этом рассказали РБК генеральный директор туроператора Pegas Touristik, член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная и источники еще в двух российских авиакомпаниях.
По словам Подгорной, из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов, к примеру, в Египет возросла на 20–30 минут. Но на стоимость туров это не повлияло, отметила она.
На этом направлении есть или планируются рейсы у авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия", Pegas Fly, Red Wings и iFly. РБК направил запросы этим перевозчикам.
Минтранс РФ собирается обсудить запрет с Турцией в ближайшее время, сообщил представитель ведомства. Он назвал двойную регистрацию, в которой другие страны обвиняют Москву, "дискриминацией". Это, по его словам, противоречит целям и задачам Международной организации гражданской авиации (ICAO), закрепленным в 44-й статье Чикагской конвенции.
В ведомстве также обвинили в случившемся Бермуды, которые не снимают свою регистрацию с самолетов, зарегистрированных в России, несмотря на соответствующие запросы российских перевозчиков. Это, как утверждает представитель Минтранса, является грубым нарушением Чикагской конвенции. Однако снять самолёты с учёта в старой юрисдикции можно только с согласия лизинговых компаний.
В конце мая аналогичное решение в отношении самолётов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных в двух юрисдикциях, принял Китай.
Большинство иностранных самолетов российских авиакомпаний были зарегистрированы на Бермудских островах. В марте, вскоре после вторжения России в Украину, власти Бермуд приостановили действия сертификатов летной годности у этих самолетов. Для сохранения авиапарка власти России перевели больше 500 самолетов в российскую юрисдикцию. По состоянию на середину сентября одновременно в российском и бермудском реестрах находилось 560 воздушных судов.
Международная организация гражданской авиации по итогам аудита безопасности полетов пометила Россию как страну, где выявлены проблемы с безопасностью полетов. Сообщалось, что это связано с двойной регистрацией самолётов. На основании выводов ICAO другие страны могут запрещать самолетам российских авиакомпаний использовать своё воздушное пространство.
Зурабишвили: Грузия разочарована, что не получила статус кандидата в ЕС
Грузия разочарована тем, что Молдова и Украина уже получили статус кандидата в члены ЕС, а она – лишь перспективу. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на Всемирном форуме за демократию в Страсбурге.
«Грузия испытала большое разочарование в процессе предоставления статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Это разочарование является сигналом другим о том, что может возникнуть хрупкая ситуация в обществе, которой однажды можно воспользоваться», – заявила президент.
По ее словам, грузины настолько являются европейцами и уже так долго, что в какой-то момент должны присоединиться к этой европейской семье.
«Я думаю, что нам сегодня не стоит терять время. Грузии необходимо кандидатство в члены ЕС», – добавила Зурабишвили.
- Лидеры стран ЕС в конце июня приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, однако, в отличие от Украины и Молдовы, статус кандидата будет присвоен стране только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях Еврокомиссии, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы.
- Еврокомиссия оценит выполнение Грузией 12 рекомендаций для получения статуса кандидата на вступление в ЕС в 2023 году, а не в конце текущего. Об этом представитель Генерального директората Еврокомиссии по вопросам расширения и политики соседства Майкл Рупп заявил на заседании Комитета по иностранным делам Европарламента.
Конфликт Ирана и Израиля затронул Кипр и Азербайджан
В последние недели в международной прессе - на фоне массовых протестов в Иране - появляются публикации об очередном обострении конфликта Ирана и Израиля.
Тегеран обвиняет израильские спецслужбы в организации протестов, начавшихся из-за гибели после задержания полицией нравов 22-летней Махсы Амини. Задержали её за неправильное ношение хиджаба. Израиль со своей стороны противится возобновлению так называемой ядерной сделки, так как считает, что она представляет угрозу безопасности Израиля и других стран Ближнего Востока.
Кроме того, в СМИ и соцсетях на фоне давнего конфликта появляется всё больше сообщений и о действиях спецслужб - не только Ирана и Израиля, но и других государств, так или иначе имеющих связи с этими двумя странами.
В июле и в октябре Иран заявил о задержании на своей территории нескольких групп агентов, якобы работающих на Израиль. А незадолго до этого израильские СМИ сообщали о раскрытии сети иранских агентов, которые якобы готовили теракты против туристов из Израиля в Турции.
Год назад спецслужбы Кипра задержали шесть человек по подозрению в подготовке убийств пяти проживающих на острове израильских бизнесменов, часть из которых занимались сделками по продаже спецоборудования арабским странам - по разрешению Минобороны Израиля.
По данным израильских спецслужб, ключевую роль в подготовке вероятных убийств играл гражданин Азербайджана и России Орхан Асадов. Жил он, как утверждается, в Москве и занимался мелким бизнесом. Асадов должен был либо застрелить бизнесменов, либо похитить одного из них, утверждали представители спецслужб Кипра.
Асадова засекли камеры наружного наблюдения. Оперативникам показалось странным его поведение, и вскоре его задержали агенты антитеррористического подразделения Республики Кипр.
При задержании у Асадова нашли пистолет с глушителем и список имен бизнесменов. Задержанный сначала пытался выдать себя за киллера, посланного "русской мафией", чтобы расправиться с должником. Но, по данным израильских спецслужб, Асадов якобы должен был отомстить за убийство иранского учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде и высокопоставленного офицера Корпуса стражей исламской революции в ноябре 2020 года.
Тегеран обвинил в убийстве "Моссад". СМИ писали, что автомобиль, в котором находился учёный, обстреляли из крупнокалиберного оружия, которым управляли дистанционно. В день операции грузовик ждал автомобиль Фахризаде на дороге. Робот выпустил по машине физика-ядерщика 15 пуль. После этого пикап дистанционно взорвали, но, по данным источников, уничтожить оружие полностью не получилось. Иранские СМИ ранее писали, что учёного могли убить из израильского оружия, управляемого через спутник.
Израиль не подтвердил и не опроверг обвинения в убийстве иранского учёного, но, по всей вероятности, сотрудники израильских спецслужб могли в это время вести работу в Иране – в том числе продолжать поиски пропавшего без вести в 1988 году лётчика Рона Арада. Он попал в плен в Ливане и был передан Ирану. С той поры Израиль не оставлял попыток выяснить местонахождение своего военнослужащего.
Имя Орхана Асадова вновь появилось в прессе на днях. О нём написали израильские источники, которые выяснили, что россиянина задержали на исторической родине - в Азербайджане. Азербайджанские спецслужбы проводили операцию по выявлению в стране иранской агентуры и среди задержанных якобы оказался Асадов.
По данным азербайджанских источников, в том числе телеграм-каналов, судя по всему информированных о происходящем, Асадов и ряд других задержанных из числа азербайджанских шиитов проходили подготовку в иранском лагере в Сирии, под руководством одного из спецподразделений Корпуса стражей - "Сепах-е Кодс".
Как именно задержанный на Кипре Асадов оказался в Азербайджане – до конца непонятно. Израильские источники предполагают, что он мог быть экстрадирован в Россию и оттуда вернулся на историческую родину. Также достоверно неизвестно, тот ли это Асадов, который был задержан на Кипре, или же его полный тёзка.
- На днях в Израиле состоялись очередные парламентские выборы. В кресло премьера вернётся экс-глава правительства Биньямин Нетаньяху. В 2018 году он продемонстрировал документы, которые, по данным Израиля, доказывают существование в Иране программы "Амад" — тайной разработки ядерного оружия. В Тегеране обвинения отвергли.
Макрон призвал Киев и Москву не ставить радикальных условий для переговоров
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что украинский конфликт может быть разрешен только путем переговоров и призвал Киев и Москву не ставить радикальных предварительных условий. При этом французский президент отметил, что именно Украина будет решать, при каких условиях и как это произойдет. Об этом Макрон заявил на пресс-конференции на полях 27-й конференции ООН по климату в Египте.
Эммануэль Макрон неоднократно выражал поддержку Украине после начала российского вторжения. В то же время он не раз подчёркивал, что в интересах и Украины, и России вернуться за стол переговоров. В конце октября в Ватикане Макрон попросил папу римского Франциска позвонить президенту России Владимиру Путину, патриарху московскому Кириллу и президенту США Джо Байдену, чтобы попытаться остановить войну в Украине.
Переговоры России и Украины были остановлены в мае. В начале октября Зеленский подписал указ, согласно которому проведение переговоров с Россией невозможно, пока президентом там остаётся Владимир Путин. Это произошло вскоре после аннексии Москвой ряда оккупированных украинских регионов. Путин заявлял, что Россия готова к переговорам, но не готова обсуждать судьбу аннексированных территорий.
Издание The Washington Post 6 ноября написало, что США просили президента Украины Владимира Зеленского публично выразить готовность к поискам мира. США не подталкивают Украину к переговорам, рассказали собеседники издания в Белом доме. Цель в том, чтобы обеспечить Украине поддержку в странах, граждане которых могут опасаться перспективы войны на долгие годы, отмечает газета. На следующий день эту информацию подтвердили источники The Wall Street Journal.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил вчера, что Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией. Однако сначала Россия должна вывести войска с территории Украины, а только потом — "все остальное". "Готов ли Путин? Очевидно, нет. Поэтому мы конструктивны в своей оценке: будем говорить со следующим лидером России", — написал Подоляк в твиттере.
В Кремле продолжают настаивать, что открыты к переговорам с Украиной, но сейчас не видят возможности для них из-за отказа самого Киева от диалога.
Итальянская La Repubblica со ссылкой на источники в НАТО 7 ноября написала, что США допускают, что Украина может начать переговоры после возвращения контроля над Херсоном.
В Германии арестовали 30 картин с яхты Алишера Усманова
Полиция Германии конфисковала 30 картин из собрания российского олигарха Алишера Усманова. Среди них полотна признанных мастеров - например, Марка Шагала. Общая стоимость картин оценивается как минимум в 5 млн евро.
Как сообщает Süddeutsche Zeitung, картины являлись частью интерьера принадлежавшей Усманову суперъяхты «Дильбар». Яхта осенью 2021 года встала на капитальный ремонт в сухом доке в Гамбурге. Картины с тех пор хранились на складе компании-экспедитора.
После нападения России на Украину в феврале Алишер Усманов попал под санкции ЕС из-за своей тесной связи с президентом России Владимиром Путиным. По закону он должен был заявить о всех своих активах в Германии, включая художественные ценности, но не сделал этого. Яхта «Дильбар» стоимостью в 600 млн долларов была арестована немецкими властями в марте, сейчас она находится в Бремене.
Ранее немецкая полиция провела обыски на нескольких объектах недвижимости Алишера Усманова, в том числе – на его вилле на озере Тегернзее в Баварии. Там были изъяты документы, а также четыре яйца фирмы Фаберже. Точную их стоимость установить сложно из-за редкости, однако в 2007 году Ротшильдовское яйцо, сделанное в начале прошлого века, было продано за 12,5 миллиона евро.
Усманов отрицал, что ему принадлежат многочисленные активы в Германии, включая яхту, произведения искусства и недвижимость. По словам олигарха, они оформлены на фонды, которые он не контролирует.
Помимо нарушений санкционного режима, Германия также подозревает Усманова в отмывании денег и неуплате налогов на сумму более 500 млн евро.
На саммите Европейского совета в Брюсселе главы государств – членов ЕС поручили Еврокомиссии разработать схему конфискации российских активов, замороженных в Европе. По подсчетам газеты «Коммерсант», сейчас в Европе заморожено 17,4 млрд евро активов российского бизнеса и 23 млрд евро Центробанка. Кремль назвал идею конфискации российских активов в Европе «международным бандитизмом» и «попыткой легализации совершенного ранее воровства».
- 69-летний Усманов - один из богатейших людей России, журнал Forbes оценивает его состояние в 11,5 миллиарда долларов. В феврале, после начала широкомасштабного вторжения России в Украину, он попал в международные санкционные списки, в том числе в Евросоюзе. Его обвинили в близости к Кремлю и поддержке режима. В мае он обжаловал санкции в Европейском суде общей юрисдикции в Люксембурге. Отменить их требовала Венгрия, сообщалось в сентябре.
Алжир подал заявку на вступление в БРИКС
Власти Алжира подали официальную заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщает египетское издание «Аль-Шарук» со ссылкой на официальный пресс-релиз МИДа страны.
О планах присоединиться к объединению власти страны заявляли несколько раз на протяжении последних месяцев. Летом президент страны Абдельмаджид Теббун заявил, что Алжир соответсвует всем критериям, необходимым для принятия в БРИКС.
- БРИКС — это межгосударственное объединение пяти стран с крупной развивающейся экономикой: Бразилии (12-я экономика мира по размеру ВВП), России (9-я), Индии (5-я), КНР (2-я) и ЮАР (39-я). Алжир занимает 57-е место в мире по объему ВВП. Летом заявку на присоединение также подал Иран.
За «Грузинскую мечту» готовы голосовать 25%, за ЕНД - 12%
Если бы на этой неделе в Грузии состоялись парламентские выборы, голоса распределились бы следующим образом:
- «Грузинская мечта» - 25%;
- «Единое национальное движение» - 12%;
- Партия Георгия Гахария «За Грузию» - 3%;
- «Гирчи - больше свободы» - 3%.
Данные опроса, проведенного осенью 2022 года, распространил Международный республиканский институт IRI, пишет агентство «Новости-Грузия».
- Лейбористская партия, «Стратегия Агмашенебели», «Дроа» и «Альянс патриотов», «Для народа» - по 2%. «Лело», «Граждане», «Консервативное движение-Альт инфо» - по 1%. Все остальные партии вместе набрали 2%.
Еще 6% заявили, что не голосовали бы, 16% не знают, 7% отказались отвечать. При этом 42% участников опроса говорят, что ни одна партия не представляет их интересы, а 72% хотели бы появления на грузинской политической арене новых партий. Приблизительно столько же считают, что наличие у власти нескольких партий положительно бы сказалось на качестве грузинской демократии.
Несмотря на всю общую неопределенность, более половины респондентов поддержали бы призыв оппозиции к досрочным выборам.
- Я бы точно поддержал - 34%;
- Наверное бы поддержал - 18%;
- Наверное был бы против - 8%;
- Точно против - 34%;
- Не знаю - 6%.
Опрос IRI: 85% грузин за евроинтеграцию, 78% – против наплыва российских мигрантов
Грузинское общество решительно поддерживает вступление Грузии в Евросоюз. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Международным республиканским институтом (IRI).
Согласно исследованию (Center for Insights in Survey Research), 85% респондентов полностью или в той или иной степени поддерживают европейские устремления Грузии. В частности, для 60% эта поддержка останется неизменной, даже если евроинтеграция приведет к разрыву торговых отношений с Россией.
«Особого упоминания заслуживает многолетнее, непоколебимое стремление граждан Грузии вернуться в европейскую семью, что подтверждается нашим последним исследованием», - сказал Стивен Никс, директор Евразийского офиса Международного республиканского института, пишет SOVA.
Исследование также показало, что граждане Грузии не поддерживают присутствие в стране большого количества россиян, спасающихся от мобилизации. 78% опрошенных выступили против того, чтобы граждане РФ имели право въезжать в Грузию без визы, регистрировать свой бизнес или приобретать недвижимость. «Необходимо, чтобы правительство учитывало и учитывало эти настроения в обществе», - отметил Никс.
Соцопрос также продемонстрировал низкий уровень доверия населения к политическим лидерам: только 15% респондентов заявили, что доверяют политическим партиям, в то время как 42% сказали, что ни одна политическая партия не представляет их интересы.
Исследование проводилось с 13 сентября по 2 октября 2022 года. Данные были собраны в ходе личных интервью. В выборку вошли 1500 респондентов избирательного возраста. Допустимая погрешность составляет +/- 2,5%, частота ответов составляет 74%.
IRI публикует рейтинг публичных персон Грузии
Глава Грузинской православной церкви, Католикос Патриарх всея Грузии Илия Второй традиционно возглавляет рейтинг общественных и политических деятелей Грузии.
Данные осеннего опроса общественного мнения опубликовал Международный республиканский институт IRI, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Из политиков в рейтинге лидирует представитель правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе, он опережает премьера Грузии Ираклия Гарибашвили. Президент Саломе Зурабишвили попала в десятку популярных публичных персон, заняв пятое место. Миллиардер и основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили находится в конце десятки.
Из представителей оппозиции в нее попали лидер партии «Для народа» Анна Долидзе, экс-спикер парламента Давид Усупашвили, экс-премьер Георгий Гахария и лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.
- Католикос Патриарх всея Грузии Илия II – 88%
- Мэр Тбилиси Каха Каладзе - 51%
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - 44%
- Лидер партии «Для народа» Анна Долидзе - 40%
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили - 38%
- Один из лидеров «Лело», экс-спикер парламента Давид Усупашвили – 38%
- Народный защитник Грузии Нино Ломджария - 38%
- Экс-премьер, лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария - 37%
- Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе – 37%
- Миллиардер, основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили – 36%.
Опрос был проведен с 13 сентября по 2 октября путем прямого интервьюирования. Выборка - 1 500 жителей Грузии старше 18 лет. Погрешность +/- 2,5%.
Опрос IRI: Более 60% населения Грузии считает, что страна движется в неправильном направлении
Большая часть населения Грузии считает, что страна движется в неправильном направлении - данные опроса, проведенного осенью 2022 года, распространил Международный республиканский институт IRI, пишет агентство «Новости-Грузия».
Считают, что страна движется в правильном направлении 30% участников опроса. В неправильном - 62%. Ответили «не знаю» - 8%.
Больше всего в Грузии верили, что страна движется в правильном направлении, в феврале 2013 года, после смены власти в стране, когда правящей партией стала «Грузинская мечта». Тогда положительно отвечали на вопрос 57% респондентов. Самым низким этот показатель был в марте 2016 года - 16%.
- Опрос был проведен с 13 сентября по 2 октября путем прямого интервьюирования на дому. Выборка - 1 500 жителей Грузии старше 18 лет. Погрешность +/- 2,5%.
Верят в лучшее будущее и оценивают как оптимистические ожидания перемен 47% участников опроса. 38% настроены нейтрально и апатично, а 15% смотрят в будущее со страхом и тревогой. Самый высокий показатель оптимистических ожиданий был в Грузии в конце 2012-начале 2013 года. Сейчас он самый низкий за последние десять лет.
Как «очень хорошую» характеризуют текущее экономическое положение для своей семьи 2% опрошенных. Как «относительно хорошую» - 48%. «Очень плохим» назвали экономическое положение своей семьи до 16% респондентов, «относительно плохим» - 35%. Эти показатели улучшились по сравнению с прошлыми годами - например, летом 2020 года 22% говорили об очень плохом положении семей, и 43% - относительно плохом.
Считают, что в целом экономическая ситуация в стране резко изменилась к лучшему 1% и 12% думают, что «улучшилась относительно». При этом число тех, кто считает, что ситуация «улучшилась относительно» более чем в два раза больше, чем в марте этого года, тогда это заявляли всего 5%. Но большинство все равно дают отрицательную оценку: 31% говорят, что ситуация «ухудшилась сильно», 30% - «относительно ухудшилась». 26% считают, что за год не произошло особых изменений.
Безработица продолжает лидировать в списке проблем, которые называют жители Грузии. 41% поставили ее на первое место, 58% - на второе. На втором месте среди проблем - рост цен (18%/48%), на третьем - бедность (7%/16%).
Внешние конфликты и войну за пределами Грузии назвали для себя самой главной проблемой 5% респондентов, внутренние этнические и религиозные конфликты - 2%.
В списке значится огромное количество проблем в сфере медицины и здравоохранения, но голоса далее разделились, и все они в итоге набрали менее 3%.
В первую очередь, Грузии нужно решать проблему экономического развития - считают 37% опрошенных. Вынес на первое место восстановление территориальной целостности каждый пятый опрошенный. Выполнение условий соглашения ассоциации Грузии с ЕС на первое место поставили 6%.
«Важные истории» подсчитали, сколько регионы России тратят на войну
Российские регионы потратили на проведение мобилизации как минимум 22,6 млн рублей, – подсчитало издание «Важные истории». Это сравнимо с годовым бюджетом небольшого региона, например Калмыкии.
Однако, отмечается в анализе, указанные суммы меньше, чем потребовалось бы на обеспечение заявленного числа мобилизованных. Это может означать либо, что было призвано меньше людей, чем утверждалось, либо что они не получают положенных выплат.
По подсчетам «Важных историй», наибольший разрыв между заявленным числом мобилизованных и выделенным бюджетом наблюдается в Хабаровском крае: оттуда, по заявкам местных властей и СМИ, было призвано 15 тыс. человек, но назначенных денег хватило бы чуть более чем на пять тысяч мобилизованных. За Хабаровским краем следуют Пермский, Бурятия, Брянская и Владимирская область. В Саратовской и Иркутской областях, Крыму и Адыгее, напротив, наблюдается перерасход бюджета в сравнении с числом мобилизованных.
Главной статьей расхода при проведении мобилизации являются единовременные выплаты новобранцам и пособия их семьям. В зависимости от региона они могут составлять от 50 до 300 тыс. рублей. Ранее по всей стране неоднократно поступали жалобы, что выплаты мобилизованным не проводятся или оказываются значительно меньше обещанных.
Кроме того, региональные средства расходуются на транспортировку мобилизованных, их питание, обмундирование и экипировку, медицинскую помощь. Эти надобности тоже полностью покрываются не везде: во многих регионах мобилизованные сообщают, что им не предоставляют отапливаемых казарм, горячего питания и даже дров для обогрева, а экипировку их семьи покупают на свои деньги. В некоторых местах происходят протесты мобилизованных против плохих условий размещения.
Помимо бюджетных средств, регионы стараются компенсировать расходы, призывая или принуждая местных жителей и бизнесы делать пожертвования на нужды мобилизации. В некоторых крупных городах отменили новогодние празднования, чтобы отправить сэкономленные деньги на обеспечение военных.
Как сообщает «Коммерсант», 7 ноября на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей Владимир Путин заявил, что намерен лично пообщаться с россиянами, чтобы узнать о проблемах с поддержкой мобилизованных.
- Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. Ответственность за проведение мобилизации он возложил на глав регионов. О компенсации региональных расходов из федерального бюджета пока не объявлялось.
- По словам министра обороны России Сергея Шойгу, планировалось призвать 300 тыс. россиян. 4 ноября Путин объявил о завершении мобилизации, сообщив, что призвано уже 318 тыс. человек, однако официальный указ об окончании мобилизации он не подписал.
Суд во Львове приговорил экс-чиновницу аннексированного Крыма к 12 годам
Суд во Львове приговорил к 12 годам лишения свободы бывшую чиновницу Министерства экономики аннексированного Крыма. Ее сотрудничество с назначенными Россией властями признано государственной изменой. Осужденная заняла должность в министерстве в 2014 году, после аннексии Крыма Россией.
Как сообщает Служба безопасности Украины, чиновница проработала в крымском министерстве до 2021 года. В апреле она была задержана во Львове. СБУ утверждает, что она собиралась уехать в Россию.
По законам Украины, любое сотрудничество с пророссийскими администрациями на оккупированных украинских территориях, а также с назначенными Россией властями на аннексированных территориях считается коллаборационизмом и приравнивается к госизмене. Уголовный кодекс Украины предусматривает за него наказание от 12 до 15 лет лишения свободы. В разряд коллаборантов могут попасть не только те, кто занял должности в органах управления, но и, например, учителя, согласившиеся на оккупированных или аннексированных территориях обучать детей по российским школьным программам, или граждане, несущие гражданскую службу при российских воинских частях.
- Президент России Владимир Путин заявил о присоединении к России так называемых «ЛНР» и «ДНР», а также частично Херсонской, Запорожской и Николаевской областей Украины 30 сентября по итогам состоявшихся там псевдореферендумов. 5 октября он подписал указ об аннексии. Ни Украина, ни мировое сообщество не признали результаты референдумов, проходивших с многочисленными нарушениями. Единственная страна, на данный момент признавшая аннексированные территории частью России - КНДР.
- Россия аннексировала Крым в 2014 году. Украина продолжает считать полуостров своей территорией, а назначенные там Россией власти незаконными. Аннексию Крыма не признали ООН и Евросоюз.
Украина национализировала предприятия Коломойского
Украина национализировала стратегические предприятия, связанные с бизнесменами Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым, Константином Жеваго и Константином Григоришиным. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов. Речь, в частности, идет о заводе по производству авиадвигателей «Мотор Сич» и нефтяной компании «Укрнафта».
По словам Данилова, решение о национализации бизнеса было принято 5 ноября на встрече с президентом Владимиром Зеленским. Предусмотрены ли компенсации владельцам и акционерам, не сообщается.
В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что национализированные предприятия должны служить оборонным потребностям государства.
Издание «Страна» утверждает, что Коломойский, компаниям которого принадлежат 42% «Укрнафты», узнал о национализации предприятий сегодня. Для бизнесмена и его окружения, по словам собеседника СМИ, известие оказалось шоком. Мотивы и юридическое обоснование такого решения неизвестны, уточнил источник.
- Игорь Коломойский – один из богатейших людей Украины, бывший губернатор Днепропетровской области. С марта прошлого года он и его семья находятся под санкциями США. Летом украинские СМИ писали, что Владимир Зеленский может лишить Коломойского гражданства.
- Директор запорожского предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев арестован по подозрению в коллаборационизме и пособничестве России – стране-агрессору.
Реконструкция пункта пропуска «Нижний Зарамаг» может начаться в 2023 году
Реконструкция многостороннего автомобильного пункта пропуска «Нижний Зарамаг» на де-факто границе России с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, которая увеличит пропускную способность поста, начнется в 2023 году. Об этом журналистам заявил глава югоосетинского таможенного комитета Мурат Цховребов.
Он отметил, что для нормальной работы пограничного поста не хватает пропускных полос.
«По моей информации, уже в будущем году начнется работа по расширению таможенного поста», – сказал Цховребов, уточнив, что работа над соответствующей проектно-сметной документацией уже ведется.
По словам Цховербова, этот пропускной пункт строился около 20 лет назад и был рассчитан на пропуск около 200 машин в сутки, а сегодня его в сутки пресекают более тысячи автомашин.
«Реконструкция поста в разы увеличит пропускную способность, и уже в ближайшие два года у нас не будет проблем с пробками на границе», – пояснил он.
Ранее о реконструкции пункта пропуска «Нижний Зарамаг» заявлял югоосетинский президент Алан Гаглоев. Он отметил, что будут добавлены несколько линий, чтобы увеличить пропускную способность, пишет агентство «Рес».
Украина получила системы ПВО NASAMS и Aspide
Украина получила системы противовоздушной обороны NASAMS и Aspide. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Глава Минобороны отметил, что полученное оружие значительно укрепит армию Украины и сделает небо страны более безопасным. "Спасибо нашим партнёрам – Норвегии, Испании и США", – написал Резников в твиттере.
Сколько именно единиц техники получено, министр не сообщил. Пентагон несколько дней назад заявлял об отправке Киеву восьми комплексов NASAMS.
Передача систем ПВО Украине активизировалась после того, как Россия начала наносить удары по объектам критической инфраструктуры – прежде всего, по электростанциям.
Москва заявила, что ведёт атаки в ответ на подрыв 8 октября Крымского моста. Кремль назвал атаку на мост терактом и обвинил в нём Украину. Киев официально обвинения не комментировал.
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Пригожин о выборах в США: «вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться»
Петербургский предприниматель Евгений Пригожин через пресс-службу своей компании подтвердил обвинения в свой адрес, что его структуры осуществляют вмешательство в предвыборную кампанию в США. Он внесён за вмешательство в выборы в американский санкционный список и объявлен в розыск Федеральным бюро расследований.
Пригожин ответил на запрос о материале Bloomberg о том, что перед выборами в Конгресс США в ноябре американские аналитики обнаружили активность интернет-троллей в пабликах, посвящённых выборам, и предположили, что комментаторы связаны с Россией.
Издание Russian News попросило комментариев у пресс-службы компании "Конкорд", которую возглавляет Пригожин. На запрос журналистов там ответили:
"Публикуем комментарий Евгения Викторовича: "Я вам отвечу очень тонко, деликатно и прошу прощения, допущу определённую двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень".
3 ноября компания Graphika, которая анализирует контент соцсетей с помощью искусственного интеллекта, опубликовала отчёт, в котором утверждает, что предположительно российские интернет-тролли распространяют политические карикатуры, оскорбляющие кандидатов от Демократической партии. С 29 октября аналитики обнаружили шесть карикатур на кандидатов-демократов из американских штатов, где идёт наиболее упорная борьба, в частности Джорджии, Огайо, Нью-Йорка и Пенсильвании.
Согласно отчёту, карикатуры создали аккаунты, связанные с организацией NAEBC (Newsroom for American and European Based Citizens, что переводится как "Отдел новостей для граждан США и Европы"), которая ориентирована на людей крайне консервативных взглядов. NAEBC связывают с российским "Агентством интернет-исследований", которое считают аффилированным со структурами бизнесмена Евгения Пригожина и обвиняют во вмешательстве в американские выборы, в том числе в 2016 году.
Евгения Пригожина неоднократно называли основателем в Санкт-Петербурге "фабрики троллей", которая занимается пропагандой в интернете. Сообщалось, что её наёмные сотрудники ежедневно оставляют на сайтах и в социальных сетях комментарии, продвигающие прокремлёвскую позицию и оскорбляющие неугодных Кремлю политиков. Это происходит не только в российском, но и в других сегментах интернета.
Во вмешательстве в политические и особенно предвыборные дискуссии в США российских интернет-троллей обвиняют с 2014 года; также были сообщения об их атаках на аккаунты политиков Великобритании, Индии и ЮАР. Сам Евгений Пригожин ранее не подтверждал и не отрицал своей связи с "фабрикой".
- Промежуточные выборы в Конгресс США 8 ноября покажут, кто будет контролировать парламент в последние два года первого срока президента Байдена. Предвыборные опросы предполагают, что республиканцы по результатам голосования будут почти наверняка контролировать Палату представителей, шансы в Сенате оцениваются примерно поровну. Также в 36 штатах состоятся выборы губернаторов.
МВФ выделит Грузии 38 миллионов долларов
Международный валютный фонд (МВФ) выделит Грузии около 38 миллионов долларов в рамках программы, нацеленной на поддержание макроэкономической и финансовой стабильности страны. Об этом сообщил руководитель миссии МВФ в Грузии Джеймс Джон.
По его словам, несмотря на войну в Украине экономика Грузии проявила устойчивость. В частности, доходы от сферы туризма, финансовые средства, поступающие в страну, транзитная торговля и миграция привели к росту экономики и увеличению фискальных доходов.
В МВФ считают, что рост ВВП Грузии в текущем году составит 10%, а инфляция 10.5%. Показатели роста экономики и инфляции снизятся в 2023 году, заявил представитель МВФ.
Отметим, что в грузинском правительстве заявляют о беспрецедентном росте экономики и уверяют, что к 2030 году Грузия перейдет в ряды стран с высокими доходами населения.
Агентство Reuters при этом указывает, что в 2022-м году Грузия станет одной из самых быстрорастущих экономик мира благодаря резкому притоку более 100 000 россиян после вторжения России в Украину и мобилизационной кампании Владимира Путина.
В Грузию доставили тело погибшего в Украине добровольца
В Грузию доставили тело погибшего в Украине добровольца Левана Сахелашвили.
В Тбилисском международном аэропорту находились члены его семьи, друзья, соратники и гражданские активисты.
38-летний Леван Сахелашвили погиб в результате артиллерийского обстрела в Николаевской области. Профессиональный военный до 2012 года служил в Силах обороны Грузии. Он отправился воевать в Украину вскоре после начала полномасштабного российского вторжения.
Погибший в Украине грузинский боец будет похоронен в четверг, пишет Общественный вещатель.
- С первых дней войны в Украине воюют несколько сотен грузинских добровольцев, которые числятся в разных батальонах. Впервые информация о гибели грузинских бойцов в Украине появилась 18 марта. Всего с начала войны в Украине погибли уже 24 грузинских бойца.
После удара по Лисичанску убиты более 30 кадыровцев – ВСУ
В Генеральном штабе ВСУ заявили, что по чеченскому подразделению «Ахмат» в Лисичанске был совершен удар – по предварительным данным, убиты более 30 человек, около 15 ранены. Такая информация содержится в утренней сводке ВСУ. Согласно сообщению, реальное число убитых кадыровцев тщательно скрывается.
Чеченские власти и Минобороны России пока не комментировали эту информацию. О том, что подразделения из Чечни находятся в том числе и в Лисичанске, ранее рассказал командир «Ахмата» Апти Алаудинов.
Напомним, 25 октября в ВСУ сообщили об ударе по школе в селе Каиры Херсонской области – там располагался штаб так называемого «Нефтеполка» – полка полиции по охране объектов нефтегазового комплекса управления вневедомственной охраны Росгвардии по Чечне. Украинская сторона заявила о порядка 30 погибших и сотне раненых.
Спустя трое суток глава Чечни Рамзан Кадыров признал случившееся – он заявил, что погибли погибли 23 человека и ранены 58, из которых тяжелые травмы получили четверо. Он пообещал выплаты семьям погибших и раненых, паломничество в Мекку родственникам погибших, а также пригрозил украинской стороне местью. Также глава региона добавил, что в бою были убиты 70 украинских военных – официальный Киев не сообщал о потерях.
- Кавказ.Реалии известно о 140 погибших в Украине уроженцах Чечни – это в несколько раз больше, чем сообщалось официально: по данным «Кавказского узла», на 14 октября власти так или иначе подтвердили гибель лишь 29 человек.
- Один из командиров защищающего Украину добровольческого чеченского батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев в комментарии Кавказ.Реалии заявил, что чеченская Росгвардия в основном используется в качестве «заградотрядов», сдерживая отступающих с поля боя военнослужащих подразделений Минобороны, и для зачистки после армейских операций населенных пунктов, перешедших под контроль российской армии.
- В этом году из Чечни за границу уехали в три раза больше человек, чем за аналогичный период года прошлого. Местные правозащитные организации говорят о новой волне миграции из-за мобилизации.
- Правозащитники заявляют, что среди тех, кого в Чечне заставляют становиться «добровольцами», есть люди с инвалидностью или судимостями. В регионе похищают молодых людей и под угрозами уголовного преследования заставляют уезжать в зону боевых действий или требуют крупные суммы денег за освобождение, утверждают представители оппозиционного чеченского движения 1ADAT.
Журналистка Ксения Собчак вернулась в Россию
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вернулась в Россию. Об этом РБК сообщил источник, близкий к силовым структурам. РИА "Новости" и Mash рассказали об этом со ссылкой на очевидцев, которые видели, как она пересекает границу с Латвией через наземный пункт пропуска "Бурачки" в Псковской области.
Мать Собчак, член Совета Федерации Людмила Нарусова и адвокат Сергей Бадамшин отказались от комментариев. Ранее Нарусова сообщила, что её дочь скоро вернётся в Россию. Она также заявила, что у Собчак нет процессуального статуса по делу о вымогательстве, а адвокаты ее дочери обжалуют сам факт обыска в ее подмосковном доме.
Собчак уехала из России в Литву после задержания и ареста её коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве в особо крупном размере у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Тверской суд Москвы также отправил под арест по этому делу бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского.
Обыски прошли в загородном доме Собчак. ТАСС и "База" со ссылкой на анонимные источники сообщали, что Ксения Собчак проходит по этому делу в качестве подозреваемой и что её хотели задержать. Официальных сообщений от МВД не было.
Адвокат Сергей Бадамшин, сославшись на материалы дела, сообщил, что у Собчак не было и нет статуса подозреваемой или обвиняемой. 28 октября ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что МВД отменило постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве.
Журналистка сообщения о своём процессуальном статусе не комментировала.
- Ксения Собчак – владелица медиахолдинга "Осторожно Media". Журналистка с детства знакома с президентом России Владимиром Путиным. Он был помощником её отца, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
- В 2018 году Собчак баллотировалась в президенты России, выступая с оппозиционными по отношению к политике Путина заявлениями, в том числе и о принадлежности Крыма Украине. Она набрала чуть более 1% голосов. Оппозиционный политик Алексей Навальный тогда заявлял, что Собчак в действовала в интересах Кремля, она это отрицала.
- Собчак при выезде из России воспользовалась паспортом гражданина Израиля. Ранее она не комментировала сообщения о получении израильского гражданства.
Инал Ардзинба отправился с рабочей поездкой в Москву
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в Москву. Об этом сообщили в медиацентре абхазского МИДа.
«Планируется проведение встреч с представителями органов государственной власти Российской Федерации для обсуждения актуальных вопросов абхазо-российского межгосударственного взаимодействия», – сказано в сообщении.
Предположительно, одна из тем обсуждения – соглашение с Россией по госдаче «Пицунда». Ранее Ардзинба сообщил, что в документ могут быть внесены изменения. По его словам, стороны «пришли к общему пониманию принципиальности отражения в тексте соглашения тезиса о невозможности передачи объекта третьим лицам».
Инал Ардзинба, назначенный на должность главы абхазского МИДа 17 ноября прошлого года, регулярно посещает Москву. О его визитах сообщалось в феврале, марте, мае, июле, начале и конце сентября.
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