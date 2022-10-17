Китай приостановил поставки сжиженного газа в Европу

Китай приостановил поставки в Европу и Азию сжиженного газа, сообщает Bloomberg. Такое решение, по словам агентства, вызвано необходимостью для Китая обеспечить газом на зиму собственных потребителей. В свете энергетического кризиса, вызванного решением Евросоюза свести к минимуму использование российских энергоносителей, Китай был важным газовым поставщиком: на его долю приходилось около 7% всего европейского газового импорта.

Источники Bloomberg сообщили, что китайский Комитет национального развития и реформ обратился к государственным энергетическим концернам, таким как PetroChina, Sinopec и CNOOC, с распоряжением о приостановке экспорта сжиженного газа.

Ранее из-за спада в промышленности, вызванного жесткими мерами по борьбе с эпидемией коронавируса, потребности Китая в природном газе снизились и государство стало продавать освободившиеся излишки на экспорт. Большая часть этого газа закупалась Китаем в России. Перепродажа российского газа Китаем позволяла также обходить экономические санкции Евросоюза, касавшиеся его прямых поставок из России.

Тем временем российская газета «Коммерсант» приводит данные, согласно которым экспорт российского сжиженного газа в Европу растет, несмотря на геополитические разногласия. Представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что за девять месяцев 2022 года Евросоюз нарастил импорт российского СПГ на 50%, до 15 млрд кубометров.

Сжиженный газ стал более востребован после того, как летом российский «Газпром» снизил поставки в Европу трубопроводного газа по «Северному потоку – 1», а затем полностью прекратил их, объяснив остановку техническими причинами. В сентябре уже неработающий «Северный поток – 1» и одна из веток не запущенного в эксплуатацию нового газопровода «Северный поток – 2» в Балтийском море вышли из строя – предположительно, в результате диверсии.