Китай проводит военные учения в ответ на визит делегации США в Тайвань

Армения перешла на платежи за российский газ в рублях, сообщил министр экономики страны Ваган Керобян. Когда именно это произошло, он не уточнил.

Глава Минэкономики Армении рассказал РБК, что ценообразование происходит в долларах, но оплата проводится в рублях. "Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу", – сказал он.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов подтвердил, что контракт с Ереваном "уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется". По контракту Армения получает газ по $165 за тысячу кубометров. "Газпром" является единственным поставщиком в Армению природного газа, который продается потребителям.

Ранее министр экономики Ваан Керобян заявлял, что покупка газа за рубли является положительным развитием для Армении. "Если мы зафиксируем цену в рублях, это будет очень большой успех, потому что у нас сейчас есть проблема, когда наши экспортеры, не имея уверенности в будущем курсе рубля, слишком неохотно оценивают свой экспорт в российских рублях. Если у нас будет фиксированная цена на газ в рублях, это позволит нам через обратные сделки давать нашим экспортерам фиксированный будущий курс рубля", – говорил министр.

В конце марта на фоне санкций, введенных против России из-за развязанной ею войны в Украине, президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже газа "недружественным странам" за рубли. Для того чтобы заплатить за газ, западные страны должны будут открыть рублевые счета в "Газпромбанке".

После этого страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония – отказались от природного газа из России. Председатель правления оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс отметил, что заявление России о том, что за поставляемый ею природный газ можно будет рассчитываться только в российских рублях, стало сигналом о необходимости резко сократить поставки из РФ, так как на них больше нельзя полагаться.

Европа получает из России более 40% природного газа. Наиболее зависима от российского газа Германия – доля топлива из РФ составляет более 50%.

Несмотря на западные санкции, Россия в апреле может получить почти 800 млрд рублей дополнительных доходов. Об этом говорят в министерстве финансов России. Причина – рост цен на топливо. Владимир Путин не видит серьезных проблем для России, если Европа массово откажется от российской нефти и газа. Он заявляет, что у страны есть план, куда деть российские энергоресурсы.