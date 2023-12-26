Ключевой комитет парламента Турции одобрил вступление Швеции в НАТО

Комитет по иностранным делам парламента Турции во вторник одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО, тем самым устранив еще одно препятствие на пути Стокгольма в этот западный оборонный союз после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Теперь протокол о присоединении Швеции к НАТО должен принять весь турецкий парламент, но дата голосования пока не ясна.

Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг позднее 26 декабря приветствовал решение ключевого парламентского комитета в Турции. Столтенберг призвал Анкару, а также Венгрию завершить ратификацию шведской заявки «как можно скорее».

Из-за противодействия со стороны Турции и Венгрии планы Стокгольма не могут пройти необходимое согласование уже чуть больше полутора лет. Недавно, как отмечает AFP, появилось новое препятствие. В этой связи агентство напоминает, что президент Турции Реджеп Эрдогана увязал шведскую заявку с запросом к США на поставку Анкаре истребителей F-16.

После начала полномасштабной войны в Украине Швеция, наряду с Финляндией, отказались от политики военного нейтралитета, которого две скандинавские страны придерживались на протяжении десятилетий. Их намерение получило ускоренное одобрение всех членов НАТО, за исключением Турции и Венгрии. При этом все решения внутри альянса должны быть единогласными.

Финляндия в итоге была принята в Североатлантический союз в апреле в качестве 31-го члена организации.