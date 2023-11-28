КНДР утверждает, что ее спутник-шпион сделал снимки Белого дома

Разведывательный спутник Северной Кореи сделал снимки Белого дома, Пентагона и американских авианосцев на военно-морской базе «Норфолк», сообщают государственные СМИ КНДР. Независимых подтверждений этой информации нет.

Сообщается, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын посмотрел спутниковые снимки во вторник.

На прошлой неделе Северная Корея сообщила об успешном запуске своего первого разведывательного спутника, который, как утверждается, был разработан для наблюдения за военными перемещениями США и Южной Кореи. С тех пор государственные СМИ сообщили о спутниковых снимках городов и военных баз в Южной Корее и Италии.

Как отмечает Reuters, Пхеньян пока что не опубликовал никаких изображений, снятых спутником. Южная Корея заявила, что возможности спутника КНДР не могут быть проверены. Представитель Минобороны США не смог подтвердить ТАСС достоверность сообщений о том, что разведывательный спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона.

США и Южная Корея осудили запуск спутника и назвали это нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Ранее в этом году Северная Корея уже дважды пыталась вывести свой разведывательный спутник на орбиту – обе попытки были неудачными. В сентябре Владимир Путин после встречи с Ким Чен Ыном заявил, что Россия поможет КНДР со строительством спутников.

23 ноября разведывательное агентство Южной Кореи на закрытом брифинге сообщило депутатам, что, скорее всего, спутник Северной Кореи был успешно выведен на орбиту благодаря помощи России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла данные о помощи КНДР с запуском спутника. По ее словам, обвинения «в якобы незаконном военно-технологическом или военно-техническом сотрудничестве с КНДР не имеют под собой никаких доказательств».

Согласно резолюции ООН, которую Россия поддержала, государствам запрещается осуществлять помощь КНДР в разработке технологий, которые Пхеньян может применить в баллистических ракетах.