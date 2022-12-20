Комитет 6 января просит предъявить Трампу уголовные обвинения

Комитет Палаты представителей, расследовавший штурм Капитолия 6 января 2021 года, рекомендует предъявить бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения по четырем статьям. Об этом сообщает Reuters.

По мнению членов комитета, Трампу следует предъявить обвинения в препятствовании официальной процедуре, сговоре с целью мошенничества в отношении федерального правительства, сговоре для дачи ложных показаний и вооруженном мятеже.

Это первый случай в истории страны, когда специальный комитет рекомендует начать уголовное расследование в отношении бывшего президента, отмечает агентство.

Рекомендация комитета носит символический характер и окончательное решение о возбуждении уголовного дела будет принимать Минюст США.

В ходе 18-месячного расследования комитет провел более одной тысячи допросов свидетелей и собрал сотни тысяч документов. С января большинство в Палате представителей будут иметь республиканцы, и ожидается, что они упразднят комитет, в который вошли семь представителей Демократической партии и два республиканца.

6 января 2021 года группа сторонников действующего президента США Дональда Трампа ворвалась в здание Капитолия, пытаясь сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на президентских выборах в ноябре. После штурма стало известно о гибели пяти человек, в том числе одного офицера полиции. После штурма Капитолия против сотен граждан возбудили уголовные дела, несколько человек осуждены.

Незадолго до событий в Капитолии Дональд Трамп выступил на митинге своих сторонников вблизи Белого дома. Он повторил недоказанные его юристами в судах обвинения, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы.