«Коммерсантъ»: Путина на выборы может выдвинуть инициативная группа

Совет Федерации может официально назначить дату президентских выборов в России на заседании 13 декабря. Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на источники в российском парламенте. Ожидается, что выборы будут назначены на 17 марта 2024 года.

По закону, Совет Федерации должен назначить дату в период с 8 по 18 декабря 2023. Свои заседания он проводит обычно по средам. 13 декабря - единственная среда в этом временном диапазоне.

Президент России Владимир Путин, который согласно принятым поправкам к Конституции может в будущем году баллотироваться на пятый срок, ранее заявлял, что расскажет о своих планах после официального назначения даты выборов. Ряд СМИ, включая агентство Reuters, в последнее время уверенно писали о том, что Путин уже принял решение баллотироваться на новый срок. В Кремле по-прежнему утверждают, что решение ещё не принято.

Комментаторы обращают внимание на то, что на 14 декабря назначена так называемая большая пресс-конференция Путина - первая с начала широкомасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года.

17 декабря, в свою очередь, пройдёт съезд партии «Единая Россия», который может выдвинуть Путина в президенты. Издание «Коммерсантъ», однако, пишет в понедельник, что Путин может пойти на выборы как самовыдвиженец. Для этого, как сообщается, уже подбираются кандидатуры в инициативную группу по его выдвижению. По словам источников «Коммерсанта», в качестве возможных членов инициативной группы называются режиссер Никита Михалков, известный детский врач Леонид Рошаль, певец Ярослав Дронов (Шаман), командир батальона «ДНР» «Спарта» Артём Жога, а также первая женщина-космонавт и официальный автор поправки об обнулении сроков Путина Валентина Терешкова. Точный список, однако, пока не определён. На выборы 2018 года Путина тоже выдвигала инициативная группа, а затем в его поддержку собирались подписи.

Война России против Украины, по замыслу Кремля, должна оказаться «на заднем плане кампании», подчеркнули ранее источники «Медузы» в Кремле. Источники «Коммерсанта» подтверждают, что кампания по переизбранию Путина пройдёт «консервативно», Россию будут стремиться представить как «островок спокойствия» и оплот традиционных ценностей.