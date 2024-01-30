Компания Маска Neuralink впервые вживила чип в мозг человека

Компания Илона Маска Neuralink впервые вживила чип в мозг человека. Об этом сообщил сам Маск.

«Вчера первый человек получил имплантат от Neuralink и успешно восстанавливается», – написал бизнесмен 29 января в соцсети Х.

В сентябре 2023 года компания получила разрешение на испытания новой технологии на людях и начала набор пациентов.

Согласно описанию процедуры на сайте Neuralink, в ходе операции робот помещает чип в область мозга, которая контролирует намерение двигаться. После установки чип будет записывать и передавать сигналы мозга в приложение, которое расшифровывает намерение движения.

В первую очередь компания планирует дать людям возможность управлять компьютерным курсором или клавиатурой с помощью одних только мыслей. Это поможет вести более насыщенную жизнь людям с боковым амиотрофическим склерозом и другими тяжёлыми неврологическими заболеваниями.

До людей испытания чипа проводились на обезьянах «в предсмертном состоянии» – как утверждает Маск – чтобы «минимизировать риск для здоровых обезьян».

При этом ветеринарные отчёты показали, что в ходе эксперимента у обезьян фиксировались судороги, паралич и отёк мозга, пишет Reuters.