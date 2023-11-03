Палата представителей приняла план помощи Израилю без Украины

Палата представителей Конгресса США в четверг приняла план республиканцев по предоставлению помощи Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов в борьбе с ХАМАС без упоминания Украины. Это произошло несмотря на настойчивые утверждения демократов в Сенате, что у этого законопроекта нет будущего, и на обещание Белого дома наложить на него вето, сообщает «Голос Америки».



Документ был принят 226 голосами против 196, в основном по партийной линии. Большинство республиканцев поддержали законопроект, а большинство демократов выступили против.

Внесение законопроекта стало первой крупной законодательной инициативой при новом спикере-республиканце Майке Джонсоне. Президент Джо Байден пригрозил наложить вето, а сенатор Чак Шумер, лидер демократического большинства в Сенате, заявил, что не будет выносить документ на голосование.

Ранее Байден попросил Конгресс утвердить более крупный пакет чрезвычайных расходов на сумму 106 миллиардов долларов, включающий финансирование Израиля, Тайваня и Украины, а также гуманитарную помощь. Шумер сказал, что Сенат рассмотрит двухпартийный законопроект, касающийся более широких приоритетов.



Средства в законопроекте Палаты представителей включают миллиарды долларов для израильских Вооруженных сил, в том числе – четыре миллиарда долларов на израильские оборонительные системы «Железный купол» и «Праща Давида» для противодействия ракетным угрозам. Законопроект также предусматривает передачу некоторых видов военной техники и оборудования со складов США.

Ожидается, что принятый в четверг Палатой представителей план республиканцев по предоставлению помощи Израилю столкнется с противодействием в Сенате, где демократы требуют в одном пакете также выделить средства на поддержку Украины и Тайваня.