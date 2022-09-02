Концерн Shell официально вышел из проекта «Сахалин-2»

Заявления о решении нагорно-карабахского конфликта неуместны, пока не определен вопрос статуса Нагорного Карабаха. Об этом говорится в обращении премьер-министра Армении Никола Пашиняна по случаю Дня независимости непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

По его словам, Армения продолжит оказывать содействие в вопросах обеспечения нормальной жизнедеятельности, безопасности и защиты прав человека в Нагорном Карабахе.

«31 год назад в этот день на совместном заседании депутатов всех уровней Нагорно-Карабахской автономной области и Шаумяновского района было принято решение о принятии Декларации о независимости Нагорного Карабаха путем реализации права на самоопределение.

Это решение наших соотечественников стало ответом на экзистенциальную угрозу, проявлением которой стали массовые убийства в Сумгаите, Баку, Кировабаде. Это решение было принято в качестве гарантии защиты безопасности и прав арцахских армян.

За принятием Декларации о независимости последовали референдум от 10 декабря 1991 года, 1-я Арцахская война, 4-дневная война и 44-дневная война. Тот факт, что наши соотечественники продолжают жить в Нагорном Карабахе или в его части, остался неизменным. И они имеют право жить в своей колыбели, в безопасной среде, где будут защищены их права. По сути, в этом и заключается суть нагорно-карабахской проблемы», – отметил премьер-министр Армении.

Он говорит, что «все заявления о несуществовании Нагорного Карабаха как территориальной единицы и решенности нагорно-карабахской проблемы неуместны до тех пор, пока неукоснительно не будут решены вопросы безопасности и защиты прав арцахских армян, а соответственно и вопрос статуса Нагорного Карабаха».

«И в этом плане сопредседательство Минской группы ОБСЕ имеет утвержденный и не отмененный международным сообществом мандат», – подчеркнул он.