Королева Великобритании сдала положительный тест на коронавирус

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили позитивно оценил свое участие в 58-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Итоги визита он подвел на своей странице в Facebook. «У меня был плодотворный визит в Мюнхен… Я провел встречи с политическими лидерами, а также с представителями бизнес-сообщества и руководителями крупнейших компаний. Для нас было приоритетом использовать платформу Мюнхенской конференции по безопасности для подтверждения наших европейских и евроатлантических устремлений», - пишет Гарибашвили.

Он отметил, что встречи, посвященные вопросам экономики, важны с точки зрения повышения привлекательности Грузии и привлечения как можно большего объема прямых иностранных инвестиций. По словам Гарибашвили, члены правительства Грузии «подтвердили твердую поддержку украинских друзей», а также обсудили пути разрядки ситуации с международными партнерами.

Глава МИД Грузии, вице-премьер Давид Залкалиани, в свою очередь, заявил, что участие государственной делегации форуме было «чрезвычайно важно» как для Украины, так и для всего международного сообщества, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Несмотря на то, что Украина была главной темой, наше присутствие здесь и наш голос были чрезвычайно важны как для наших украинских коллег, так и для международного сообщества, поскольку для нас этот вызов не чужд. Мы сами имеем опыт оккупации, которая до сих пор продолжается, и для наших международных партнеров было важно поделиться этим опытом, поговорить и определить пути выхода из ситуации, сложившейся из нашей перспективы», - сказал Залкалиани.

Он добавил, что другой важной темой встреч в Мюнхене была экономика. «Как вы знаете, экономическая составляющая очень важна. Сюда приехали представители многих крупных компаний, которые встретились с премьер-министром. Мы видим, что развитие страны, повышение привлекательности Грузии является одним из важных рычагов минимизации внешних угроз», - отметил Залкалиани.

Мюнхенская конференция - самый значимый в мире форум по вопросам безопасности. Она проходит в столице Баварии ежегодно с 1962 года. С 1998 года ее финансирует правительство Германии. В этом году мероприятие собрало около 600 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. В работе форума приняли участие более 30 глав государств и правительств. Центральной темой конференции стал кризис вокруг Украины.