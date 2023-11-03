Космолёт Virgin Galactic с пассажирами успешно вернулся на Землю

Американский космолёт SpaceShipTwo совершил успешную посадку после шестого полёта за последние полгода, сообщается на сайте компании Virgin Galactic.

На борту космолёта находились шесть человек: команда корабля и трое коммерческих пассажиров. Американские учёные Келли Джерарди и Сол Алан Стерн в ходе полёта провели ряд научных экспериментов, компанию им составила Кэтти Пуччи-Систи Мезорунж – менеджер инвестиционного фонда в сфере роскоши.

Полёт продлился 59 минут. На максимальной высоте пассажиры корабля на несколько минут испытали невесомость.

Запуск был осуществлен с двухфюзеляжного самолёта-разгонщика WhiteKnightTwo. Отстыковка космолёта от носителя была проведена на высоте около 15 километров. Далее космолёт, продолжив движение с помощью своего двигателя, поднялся на высоту около 85 километров.

Линию на высоте 50 миль (около 80,5 километров) ВВС США считают границей космоса. Международно принятая граница космоса – линия Кармана – находится на высоте в сто километров.