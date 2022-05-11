Кремль исключил несколько СМИ из пула для общения с пресс-секретарём Путина

Кремль исключил несколько СМИ из пула для общения с пресс-секретарём президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым. Первым об этом сообщило издание "Медуза", чей корреспондент был без предупреждения удалён из чата в мессенджере ICQ для координации корреспондентов.

Из сообщения государственного агентства РИА "Новости" следует, что в числе удалённых также корреспондент закрытой радиостанции "Эхо Москвы" и украинского информационного агентства "Униан".

"Эха Москвы" не существует, УНИАН не выходит на связь, а у иноагента "Медуза" нет аккредитации", — объяснил Песков сокращение числа допущенных журналистов. "Медуза" отмечает, что редакция аккредитована при российском министерстве иностранных дел.

Насколько сильно сократился пул журналистов и кто ещё из него исключен — неизвестно. Администраторы чата сообщили "Медузе", что в пуле останутся "российские СМИ и СМИ, имеющие представительства в России".