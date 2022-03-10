Крупнейшие звукозаписывающие компании остановили работу в России

Три крупнейшие в мире звукозаписывающие компании, контролирующие более 70% музыкального рынка - Sony Music, Universal Music и Warner Music - объявили о приостановке деятельности в России. Прекращаются инвестиции и проекты развития, продвижение и маркетинговая деятельность, а также производство новых физических носителей.

В заявлении Sony Music сказано, что компания «призывает к миру в Украине и прекращению насилия». В Universal Music заявили, что поддерживают «международные санкции и вместе с сотрудниками и артистами, которые работают в США, Великобритании, Польше, Словакии, Германии, Чехии и Венгрии, и поддерживают усилия по оказанию гуманитарной помощи беженцам из Украины». В свою очередь компания Warner Music отметила, что предпринимает «очень серьезный шаг максимально обдуманно».

Отмечается при этом, что сотрудники компаний продолжат получать зарплату в течение неопределенного времени.

По данным Международной федерации звукозаписывающей индустрии, в 2020 году объем продаж на российском рынке цифровой музыки составил 199 миллионов долларов. Страна вошла в число 20 крупнейших рынков в мире.

О приостановке всего бизнеса в России заявила 10 марта и компания Walt Disney. Она останавливает выпуск контента и лицензирование продукции, выпуск журнала National Geographic и работу своего телевизионного канала. Ранее Disney говорила только о временной приостановке проката своих фильмов на территории России.