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Кудрин заразился коронавирусом, Матвиенко ушла на самоизоляцию
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией.
"Зацепило и меня: положительный тест на ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя!" – написал он в твиттере.
Также стало известно, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19. "Валентина Ивановна Матвиенко имела контакт с лицом, подвергшимся COVID-19, и в соответствии с существующими правилами находится на самоизоляции", – сообщил первый заместитель спикера Андрей Яцкин перед заседанием совета.
По его словам, Матвиенко продолжает работать в удаленном режиме, а ему и президиуму поручила провести сегодняшнее пленарное заседание Совета Федерации.
По данным на 1 декабря, в России за весь период эпидемии выявили 2 322 056 случаев COVID-19, умерли 40 464 человека.
В Москве с 13 ноября вступили в силу новые карантинные ограничения. Ресторанам, кафе, барам, ночным клубам, караоке, дискотекам и другим развлекательным заведениям запрещено работать в ночное время – с 23:00 до 6:00. Студентов городских вузов и колледжей мэрия отправила на дистанционное обучение. Приостановлены культурные развлекательные мероприятия, кроме мероприятий в режиме онлайн. В этом году в Москве из-за эпидемии также отменят новогодние гуляния, рождественские базары и фестивали.
Другие новости дня
Для граждан Грузии, прибывающих в страну, отменили карантин
Правительство решило отменить карантин для прибывающих в страну граждан Грузии. Об этом сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.
Ранее граждане Грузии, представившие на границе результат ПЦР-теста, могли перейти в 8-дневную самоизоляцию. Это правило остаётся в силе, но самоизоляция (на 12 дней) теперь возможна даже при отсутствии результата ПЦР-теста.
При этом правительство все еще предлагает места в т.н. карантинных гостиницах гражданам, у которых нет условий для самоизоляции.
Сегодня же координационный совет при правительтве Грузии решил создать рабочую группу, которая подготовит страну к вакцинации на коронавирус. По словам Бердии Сичинава, речь идёт об обустройстве инфраструктуры и логистическом обеспечении.
- Ранее руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе заявил, что первую партию вакцины от коронавируса Грузия может получить в марте-апреле 2021 года.
Власти Грузии объявили о начале интенсивного тестирования населения на коронавирус
Правительство Грузии решило начать программу интенсивного тестирования населения на коронавирус. Об этом сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.
В течение двух месяцев специалисты в гослабораториях будут проводить около 20 тысяч тестов в день, – отметил Сичинава. Речь идёт о более активном использовании экспресс-тестов на антиген COVID-19, результат которых доступен через 20 минут.
В правительстве заявили, что необходимо быстро выявлять инфицированных коронавирусом и изолировать их.
- За все время пандемии в Грузии проведено более 1.2 млн ПЦР-тестов на коронавирус. Число подтверждённых случаев – 143 376.
Бен Ходжес вновь указал на пример ФРГ и призвал пригласить Грузию в НАТО
Мы должны сейчас же пригласить Грузию вступить в НАТО, – об этом бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил во время онлайн-дискуссии, организованной грузинской НПО «Geokeys».
Ходжес рассказал о стратегической важности Южного Кавказа и назвал три направления, по которым Соединенные Штаты могут оказать Грузии помощь.
«Первое: мы должны сейчас же пригласить Грузию в НАТО, у нас есть прецедент этого: Западная Германия присоединилась к НАТО, когда в восточной части Германии стояли советские войска. Так что, у нас есть прецедент принятия страны, даже когда часть её оккупирована», –сказал Бен Ходжес.
По его словам, необходимо начать такие военные учения, которые свяжут учения НАТО-Грузия, НАТО-Украина, НАТО-Болгария, НАТО-Румыния и НАТО-Венгрия.
«Это должно быть учение масштаба российских маневров «Кавказ 2020», и которое продемонстрирует то, что мы заботимся об этом регионе», – отметил Бен Ходжес.
Третий важный вопрос, по его мнению, – укрепление военной инфраструктуры Грузии.
«Один из главных вопросов – это инвестирование в военную инфраструктуру Грузии. Вы знаете, что в Румынии у нас есть авиабаза Михаила Когэлничану, я бы хотел видеть схожую в Грузии», – заявил Ходжес.
Как пишет «Интерпрессньюс», он также затронул тему строительства порта в Анаклии и отметил, что это проект, осуществления которого Кремль меньше всего хочет в Грузии.
- Ранее Ходжес опубликовал статью под заголовком «Южному Кавказу нужен Запад, чтобы предотвратить крупные конфликты», где генерал призывает новую администрацию США активизировать военное присутствие на Южном Кавказе:
Венгерский депутат попал в руки полиции на секс-вечеринке в Брюсселе
Депутат европейского парламента от партии Fides (Венгерский гражданский союз) Йозеф Сайер признал, что участвовал в частной домашней вечеринке в Брюсселе, 27 ноября, нарушив ограничительный режим в условиях пандемии.
Брюссельская полиция прибыла к зданию, в котором, по описаниям бельгийской прессы, проходила закрытая секс-вечеринка - в ней якобы участвовали дипломаты и члены Европейского парламента, сообщила Венгерская служба RFE/RL.
На вопрос полицейских, был ли Сайер участником мероприятия, депутат ответил утвердительно, но слово "секс" не произносил. "После того, как полиция попросила меня показать удостоверение личности, которого у меня с собой не было, я сказал, что являюсь депутатом Европейского парламента".
В заявлении депутата, ушедшего со своего поста два дня назад и опубликованном в венгерской прессе, говорится, что полиция высказала Сайеру официальное устное предупреждение, после чего доставило его домой.
Сайер выразил "глубокое сожаление" в связи с нарушением ограничительного режима и назвал своё поведение "безответственным", дав понять, что примет любой штраф в качестве наказания. Венгерский политик уточнил, что его ошибка была "сугубо личной" и он не хотел бы, чтобы она повлияла на его публичную репутацию.
Сайер много лет, до 2019 года, возглавлял фракцию Европейской народной партии в Европейском парламенте. В заявлении, опубликованном на сайте Сайера 29 ноября, после его внезапной отставки с поста депутата Европарламента, он признал, что с некоторых пор "участие в каждодневной политической борьбе становилось для него всё более тяжёлым эмоциональным бременем". При этом, он подтвердил, что продолжает полностью поддерживать политику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Зарубежные СМИ отмечают, что позиции Венгрии и Польши, заблокировавших принятие 7-летнего бюджета ЕС и пакета мер по восстановлению экономики после эпидемии коронавируса, вызвали кризис в Евросоюзе. Оба государства выступили против соблюдения верховенства закона, которое ставит распределение европейских фондов между союзниками в зависимость от соблюдения конституционных стандартов.
COVID-19 в Грузии: 4033 новых случая, 39 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1342 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 39 пациентов.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 4033 новых случая коронавируса, выздоровел 4061 человек.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 143 376, выздоровевших – 121 621.
- Ранее Грузия вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом на Южном Кавказе. По данным The New York Times, Грузия занимает первое место в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю – на 100 тысяч населения.
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
В Абхазии за сутки выявили 122 новых случая коронавируса
За сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 396 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 122 из них. Это максимальный суточный прирост заболевших с 25 октября.
По информации оперативного штаба, на данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 84 человека, у 57 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжёлом состоянии 23 человека, состояние здоровья 13 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья двоих пациентов тяжёлое.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 43 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.
Состояние здоровья 39 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии четыре человека.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодня составляет 6092 человека. 84 летальных случаев. Выздоровели 4002 человека.
Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Минюст США не нашёл доказательств нарушений на выборах
Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил во вторник, что Министерство юстиции не обнаружило доказательств масштабных фальсификаций результатов голосования, которые могли бы изменить исход президентских выборов 2020 года. Барр заявил об этом, несмотря на неоднократные утверждения президента Дональда Трампа о фальсификациях и о том, что его победа на выборах была украдена.
В интервью "Ассошиэйтед Пресс" Барр сообщил, что генеральная прокуратура и агенты ФБР проводят расследования конкретных жалоб, в частности, заявления Трампа о том, что электронные машины для голосования якобы исказили волю избирателей. Однако "пока мы не видели фальсификаций в том масштабе, который привел бы к другому результату выборов", - сказал генпрокурор США.
Уильям Барр всегда считался одним из самых преданных союзников президента Трампа. Перед выборами он неоднократно говорил о том, что широкомасштабное голосование по почте может быть особенно уязвимым для фальсификаций.
В прошлом месяце Барр издал директиву для прокуроров по всей стране, позволяющую им расследовать любые "существенные обвинения" в нарушениях, допущенных при голосовании. Этот приказ предоставил прокуратуре возможность действовать вразрез с обычной политикой Министерства юстиции, которая запрещает проводить такие расследования до официального признания итогов выборов.
Штаб Трампа подал несколько судебных исков в ключевых для исхода выборов штатах, пытаясь оспорить итоги голосования. Однако эти иски неоднократно отклонялись, в том числе судьями-республиканцами, которые признавали жалобы необоснованными.
Вчера штат Висконсин после частичного пересчёта голосов сертифицировал победу кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах.
Тем же вечером команда Трампа подала иск в Верховный суд штата Висконсин, требуя признать недействительными свыше 221 тысячи бюллетеней.
Для избрания президентом Соединённых Штатов кандидату необходимо набрать 270 голосов в коллегии выборщиков. Байден по итогам голосования 3 ноября обеспечил себе 306 таких голосов, у Трампа – 232. Официально о победителе президентских выборов США будет объявлено 14 декабря на заседании коллегии выборщиков.
Дональд Трамп допускает возможность баллотироваться на пост президента в 2024 году. Об этом он заявил во время выступления перед членами национального комитета Республиканской партии. "Это были прекрасные четыре года. Мы пытаемся сделать ещё четыре года. Если нет, увидимся с вами через четыре года",— цитирует слова Трампа издание Politico
Генсек НАТО заявил о важности сотрудничества с Грузией в рамках «более глобального» Альянса
НАТО должна стать «более глобальным» альянсом, а сотрудничество с партнерами, включая Грузию, будет частью этого, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос Первого канала Грузии.
«Одна из важных частей стратегии НАТО-2030 заключается в том, что перед НАТО стоят все более глобальные вызовы. Одна из основных задач НАТО 2030 – сделать НАТО более глобальным альянсом, чтобы у нас был более глобальный подход. Очевидно, нам нужно оставаться Североатлантическом альянсом, но нам нужен глобальный подход, потому что многие вызовы, перед которыми мы стоим, являются глобальными. Мы видим, что одним из таких вызовов является укрепление Китая. Мы видим, что Китай приближается к нам. Он вкладывает значительные средства в страны НАТО, а также в Европу и в регион Черного моря. А в Черноморском регионе находятся три страны НАТО и два партнера – Грузия и Украина. НАТО осознает важность устойчивости, признает важность защиты нашей критической инфраструктуры. Мы укрепляем обязательные возможности для устойчивого развития, включая защиту телекоммуникационных сетей, здравоохранения и областей, критически важных для нашего общества. НАТО продолжает адаптироваться, и защита инфраструктуры будет важной частью этого изменения. Очевидно, что еще рано говорить об этом, но устойчивость и важность работы с партнерами – Грузией и Украиной – будут неотъемлемой частью моего предложения, которое я представлю лидерам стран-членов НАТО», – заявил Столтенберг.
- Министры иностранных дел стран НАТО накануне обсудили стратегию развития организации. Сегодня Североатлантический совет НАТО проведет заседание на уровне глав внешнеполитических ведомств с участием Украины и Грузии.
В офисе «Лело» прошла рабочая встреча представителей оппозиции
По словам одного из лидеров «Европейской Грузии» Давида Бакрадзе, в офисе «Лело» прошла рабочая встреча представителей оппозиции, на которой обсуждались дальнейшие планы.
По его словам, у оппозиции твердая позиция относительно бойкота.
«Были обычные консультации, которые проходят между оппозиционными партиями, какой будет наша позиция после раунда переговоров и насколько тактически оппозиция продолжает работать и координировать свои действия. По другим позициям изменений нет, но мы все понимаем, что многое еще предстоит запланировать, в том числе организационное планирование нашей акции, которая пройдет параллельно с первой сессией парламента, подготовка к третьему раунду переговоров и общий подход оппозиции. У нас очень много общих тем для разговора, это была обычная рабочая встреча, она проходит практически каждый день, несколько раз в день», - заявил Бакрадзе.
- Грузия переживает политический кризис. Оппозиция не признает результатов выборов в парламент, которые состоялись 31 октября и называет их сфальсифицированными. Все восемь оппозиционных партий, которые прошли в парламент десятого созыва, отказываются от своих мандатов и работы в высшем законодательном органе. Чтобы разрешить ситуацию, посольства США и ЕС провели уже два раунда переговоров между правительством и оппозицией.
Китай посадил на Луну свой зонд для сбора образцов грунта
Китайский лунный зонд «Чанъэ-5» во вторник совершил посадку на поверхности Луны. В течение двух дней он соберет образцы грунта для доставки их на Землю.
В случае успешного сбора образцов и доставки их на Землю, Китай станет третьей мировой державой, справившейся с такой задачей.
Астронавты НАСА, летавшие на Луну на кораблях Аполлон в конце 60-х и начале 70-х годов прошлого века, несколько раз доставляли на Землю лунный грунт. В 1976 году советский зонд «Луна-3» завершила серию экспедиций за лунными образцами в прошлом веке.
С тех пор планетологи многих стран ожидают новых образцов с Луны.
Пока на поверхности работает лунный зонд, орбитальный модуль с возвращаемым аппаратом продолжает полет по орбите высотой примерно 200 километров - в ожидании последующей стыковки.
В Кабуле в результате теракта пострадали сотрудники посольства РФ
В столице Афганистана Кабуле в результате теракта пострадали сотрудники посольства России, которые в момент взрыва самодельной бомбы находились в автомобиле. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, сотрудники посольства получили легкую контузию. Количество пострадавших не сообщается.
Теракт произошел недалеко от здания российской дипмиссии. По предварительным данным, его целью был двигавшийся перед дипломатической машиной пикап Афганских национальных сил безопасности с военнослужащими на борту, однако, как отметили в российском МИД, «нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан».
Ведомство потребовало от афганской стороны провести тщательное расследование и «принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений» в Афганистане.
С 1 января 2021 года учителям в Грузии увеличат зарплату на 100 лари
Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Грузии Екатерина Дгебуадзе дала разъяснение по поводу увеличения надбавки к зарплате учителям в бюджете министерства на 2021 год. По ее словам, несмотря на экономические проблемы, вызванные пандемией, ежегодное увеличение бюджета для системы образования остается в силе.
«В бюджете на 2021 год уже предусмотрено, что с января следующего года надбавка к зарплате старших, ведущих и учителей-менторов с полной нагрузкой (15 часов) будет увеличена на 100 лари. В соответствии с правилом пропорционального расчета, надбавка к заработной плате будет увеличена и для тех, у кого нет полной педагогической загруженности», - заявила Екатерина Дгебуадзе.
Бывший командир разведывательной роты ЧВК Вагнера опубликовал мемуары
Бывший командир разведывательной роты ЧВК Вагнера Марат Габидуллин опубликовал мемуары о своей работе наемником. Книга «В одну реку дважды» планируется в выпуску издательством «Наемник». Автор рассказывает о своей службе в Сирии, где, как утверждает, он участвовал в освобождении Пальмиры от боевиков «Исламского государства» и в кровопролитных боях за Дейр-эз-Зора. Интервью с наемником опубликовала «Медуза», Радио Свобода выбрало его главные эпизоды. Российские власти отрицают существование ЧВК и его участие в сирийской войне.
Габидуллин служил в ЧВК Вагнера с 2015 года. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 1997 году был приговорен к колонии за участие в группировке известного наемного убийцы Владимира Татаренкова, работал телохранителем и в охране, но сам со старших классов, как утверждает, мечтал с десятого класса о военной карьере. В ЧВК Вагнера он начал рядовым, а закончил командиром разведывательной роты. В марте 2016 он, как утверждается, участвовал в освобождении Пальмиры, занятой боевиками «Исламского государства», где был тяжело ранен.
ЧВК участвовала в боевых действиях вместе с российскими военными и сирийской армией. Габидуллин утверждает, что размещался на военной базе в Хмейниме в Сирии, видел участвовавших в военной операции в Сирии российских офицеров и готовил отряд сирийских военных. При этом основные задачи ставились перед наемниками, а регулярная армия не проявляла себя утверждает он.
Сирийскую армию он считает небоеспособным формированием. Российская, как он утверждает, не действовала на передовой. «Десантники и морские пехотинцы - ленивые рожи, которые на этой базе заплывают жиром. Возвращаются из боевой командировки все откормленные, загорелые», - говорит Габидуллин. По утверждению наемника, госпитали в Хмейниме и в России были заполнены бойцами ЧВК, в военные с начала 2017 года поставляли бойцам плохое оружие. Один раз самолет российской авиации случайно нанес удар по вагнеровцам, утверждает он.
После ранения он лечился в военном госпитале в Подмосковье. Габидуллин был ранен гранатой в сражении за Пальмиру. После этого он проходил лечение в третьем Центральном военном клиническом госпитале им. Вишневского в Подмосковье, утверждает он. Оттуда он, по его словам, был доставлен в частную больницу в Санкт-Петербурге, которую агентство Reuters связывало с окружением Владимира Путина и бизнес-партнером его дочери. В контракте, который он подписывал, не было ничего про лечение в случае ранений, за лечение он благодарен лично предпринимателю Евгению Пригожину.
Бойцы ЧВК действительно причастны к пыткам дезертира в Сирии, утверждает он. В 2017 году в интернете было опубликовано видео с жестоким убийством сирийского военного. Его избили, отрезали ему голову, отрубили руки лопатой, облили бензином и сожгли. «Новой газете» удалось установить, что к убийству и записи причастны бойцы ЧВК Вагнера. По утверждению Габидуллина, к убийству и пыткам призывал сам Вагнер - командир ЧВК Дмитрий Уткин, с целью устрашения других потенциальных дезертиров. Наемнику сказали, что глава ЧВК сам просил сделать видеозапись.
На западе Германии при наезде автомобиля погибли несколько человек
На западе Германии по меньшей мере два человека погибли и 10 ранены. По некоторым сообщениям, погибших - четверо. Инцидент произошел в Трире (земля Рейнланд-Пфальц). Автомобиль наехал на пешеходов. Агентство DPA сообщило со ссылкой на местную прессу, что 51-летный водитель, гражданин Германии, арестован. Власти призвали горожан обходить зону происшествия в связи с работой следователей.
Полиция обратилась к общественности с просьбой не распространять слухи и непроверенную информацию и «опираться на надежные сведения, публикуемые в Твиттере местной полиции».
Глава Федерального ведомства по охране конституции Германии в начале ноября заявил телеканалу ARD, что правоохранительным органам Германии надо сохранять бдительность «перед лицом угрозы со стороны исламистских экстремистов». Томас Хальденванг подчеркнул, что уровень террористической опасности сохраняется на отметке «высокий». Тогда, в конце октября - начале ноября, в Европе произошло несколько терактов.
- Первым стало нападение в пригороде Парижа: 18-летний чеченец Абдуллах А., который получил во Франции политическое убежище, обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати за то, что он на уроке, посвященном свободе слова, показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.
- Спустя несколько дней мужчина с ножом ворвался в католическую базилику Нотр-Дам в Ницце и напал на посетителей. Три человека погибли, еще шесть были ранены. Злоумышленник, выкрикивавший «Аллаху акбар!», при задержании получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу.
- 2 ноября 20-летний выходец из Северной Македонии устроил стрельбу в центре Вены. Жертвами теракта стали четыре человека, еще 23 получили ранения.
Следственный комитет РФ вызывает на допросы свидетелей Сталинградской битвы
Следственный комитет России вызывает на допросы свидетелей Сталинградской битвы Второй мировой войны. Они должны дать показания в рамках заведённого в июле уголовного дела о геноциде. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на внука одного из вызванных и источник в ведомстве.
Один из вызванных на допрос получил повестку в Волгограде 28 ноября, сообщает издание. Ему сейчас 94 года. Сталинградская битва завершилась 2 февраля 1943 года капитуляцией шестой армии Вермахта. Возраст самых молодых её свидетелей в настоящее время составляет около 80 лет.
Внук вызванного на допрос 94-летнего свидетеля не стал говорить родственнику о повестке и сам связался со следователем. Тот сообщил ему, что только в центральном районе Волгограда на допрос вызваны не менее 80 человек. Источник газеты в Следственном комитете сообщил, что повестки рассылают по всей стране.
В начале июля ведомство завело уголовное дело о массовых убийствах мирных граждан в годы Второй мировой в Сталинградской области. В августе Следственный комитет завёл уголовное дело о геноциде во время оккупации Псковской области. В ноябре — в Ростовской области. В апреле — доследственная проверка о геноциде в Карелии.
В октябре российский суд впервые признал геноцидом массовые убийства во Вторую мировую. Речь шла об убийстве не менее 2600 советских граждан в деревне Жестяная горка. Помощник президента Владимир Мединский связывал судебный процесс с уравниванием преступлений сталинизма с нацизмом в бывших советских республиках.
20 ноября председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал "закрепить факт геноцида советского народа" в годы Второй мировой. Президент Путин в тот же день вспомнил о суде о Жестяной горке и заявил, что такие преступления не имеют сроков давности.
В Тбилиси для коммерческого сектора подорожает газ
Компания «Тбилиси Энерджи», обеспечивающая газоснабжение населения грузинской столицы, приняла решение с 3 января 2021 года повысить тариф на природный газ для коммерческих потребителей. Вместо 0.86 лари, абоненты будут платить за один кубометр 1.1 лари (0.33 доллара по текущему курсу).
В заявлении компании говорится, что в последние годы в связи с падением обменного курса национальной валюты у компании возникли серьезные финансовые проблемы. В частности, закупка природного газа осуществляется в долларах США, а расчеты при его поставках клиентам – по фиксированной цене в лари.
В компании заявили, что корректировка тарифа для коммерческого сектора необходима для бесперебойного газоснабжения столицы. При этом тариф не повышается для населения (кубометр – 0.46 тетри) и для хлебзаводов.
Бжания: «Грузины планируют поставить станцию на ремонт, электричества не будет»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания на совещании с главами городов и районов затронул тему перетока электроэнергии из России.
Говоря о частых поездках в Россию, Бжания отметил, что «нет ни одной поездки, которая не принесла бы пользу или надежду Абхазии».
«У нас пойдет переток электроэнергии из России в Абхазию, а это стоит денег. Об этом перетоке надо было договориться. У нас имеются долги перед Россией за переток электроэнергии в январе – феврале и половине марта 2020 года. Это 600 миллионов рублей. Мы свои 40%, электроэнергии, вырабатываемой ИнгурГЭС, в этом году уже получили. Грузины планируют поставить станцию на ремонт с февраля по март 2021 г. Электричества не будет. Кто нам должен будет помочь? Россия нам помогает, но об этой помощи надо договариваться», – сказал Бжания.
- Единственный источник электроэнергии для Абхазии – «Ингури ГЭС», ремонт которой начнётся 15 февраля 2021 года и продлится три с половиной месяца. Плотина ГЭС находится на территории, которая контролируется грузинскими властями, пульт управления - на абхазской стороне.
- Веерные отключения электроэнергии начались в Абхазии 16 ноября (трижды в день, по два часа). После отключения криптоферм суточные ограничения сократили до четырёх, затем до двух часов. Абхазские депутаты рекомендовали запретить майнинг криптовалют до окончания ремонта «Ингури ГЭС»
- В абхазском министерстве экономики заявили, что переток российской электроэнергии в Абхазию может начаться 1 декабря.
Сын российского миллиардера стал пилотом «Формулы-1»
Сын российского миллиардера Дмитрия Мазепина Никита подписал контракт с командой "Формулы-1" "Хаас" и стал четвёртым российским пилотом в истории гонок. Ожидается, что его партнёром по команде станет сын Михаэля Шумахера Мик.
Мазепин выступает в "Формуле-2", перед последним этапом он занимает третье место в общем зачёте. Шумахер-младший – первое место. Обоим пилотам – 21 год.
Для найма Мазепина и Шумахера "Хаас" отказался от услуг двух опытных пилотов – 34-летнего Ромена Грожана и 28-летнего Кевина Магнуссена, рассказывал Sports.ru. Команда решила переключиться на пилотов с большим коммерческим потенциалом, объясняло издание.
Имя сына Шумахера – одного из самых известных гонщиков в истории "Формулы-1" – гарантирует спонсорские контракты, в случае с россиянином деньги может обеспечить его отец.
Немецкий таблоид Bild писал, что Мазепин-старший, состояние которого оценивается журналом Forbes в 1,3 миллиарда долларов, заинтересован в покупке "Хааса". Мазепин – бывший первый зампред Российского фонда федерального имущества, купивший на аукционе фонда химический комбинат и создавший на его основе одного из крупнейших производителей минеральных удобрений "Уралхим".
В Таджикистане могут ввести уголовное наказание за развод по СМС
Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана подготовили законопроект, вводящий уголовное наказание за развод, оформленный с помощью СМС-сообщения. Документ должен "призвать молодых ребят к ответственности перед семьёй и детьми", сообщил один из авторов Таджикской службе Радио Свобода — Радио Озоди.
Согласно исламским канонам, для развода мужчине достаточно сообщить об этом жене. В последние годы в Таджикистане уведомление о разводе часто отправляется СМС-сообщением. Гражданское право страны такое расторжение брака не признаёт. Однако многие семьи принимают его, соглашаясь с исламскими правом, — сообщает Озоди.
Чаще всего СМС-разводы применяют трудовые мигранты, отмечает Озоди. Через несколько месяцев или лет за границей они части обзаводятся новыми семьями. Соавтор законопроекта пояснил, что законодательная инициатива будет касаться исключительно тех случаев, когда СМС-развод был объявлен без присутствия свидетелей и безосновательно. За это будет полагаться лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.
Алиев рассказал о планах построить новый коридор, соединяющий Карабах с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку предлагает создать новый коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией. По его словам, город Лачин после этого будет передан Азербайджану.
«Сейчас всем хорошо известно, что Лачинский коридор проходит через город Лачин. Таким образом, город Лачин остается посередине данного коридора. Я же в ходе бесед с президентом России говорил, что город Лачин также должен быть возвращен нам. Поэтому мы предлагаем построить новый коридор. Разработать маршрут нового коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, и построить его. Здесь указано и время – в течение 3 лет. Но я считаю, что мы можем сделать это раньше. После определения параметров нового коридора город Лачин также будет возвращен нам. Этот вопрос заслуживает особого внимания, потому что если бы я не добился его включения в заявление, то Лачинский коридор всегда охватывал бы город Лачин», – отметил азербайджанский лидер в своем обращении к народу.
Алиев также рассказал о подготовке трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России.
«В первоначальной версии заявления нам предлагалось, чтобы ширина Лачинского коридора составляла 30 километров. Я был категорически против этого и сказал, что эти притязания армянской стороны абсолютно необоснованны. Для обеспечения мер безопасности в рамках коридора необходимости в таком широком коридоре нет. Поэтому я посчитал это абсолютно неприемлемым предложением и высказал свое мнение. Затем во втором варианте предусматривалось, что ширина Лачинского коридора составит 10 километров. Я не дал согласия и на это, и в результате была достигнута договоренность о коридоре шириной 5 километров. Коридор шириной 5 километров охватывает достаточное расстояние и для нас, и для проживающих в Нагорном Карабахе армян, и для обеспечения безопасности», – сказал Алиев.
- В ночь на 10 ноября было объявлено о трёхстороннем заявлении о прекращения огня, которое подписали лидеры Азербайджана, Армении и России. Согласно согашению, воюющие стороны остаются на занимаемых позициях. Стороны также договорились о размещении в регионе примерно двух тысяч российских миротворцев. Позднее стало известно об участии Турции в работе создаваемого на азербайджанской территории мониторингового центра, который будет отслеживать соблюдение перемирия.
- Сегодня, 1 декабра подразделения армии Азербайджана вошли в Лачинский район Нагорного Карабаха. Ранее, 20 ноября азербайджанская армия заняла Агдамский район, 25 ноября – Кельбаджарский район.
Висконсин и Аризона подтвердили победу Байдена на выборах президента
Американский штат Висконсин после частичного пересчета голосов сертифицировал победу Джо Байдена на президентских выборах.
Об этом 30 ноября сообщил губернатор штата Тони Эверс. "Сегодня я выполнил свой долг по сертификации выборов 3 ноября, и в соответствии с требованиями закона штата и федерального закона я подписал Свидетельство об утверждении списка выборщиков для избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис", – говорится в заявлении Эверса.
В Висконсине кандидат от демократов Байден обошёл президента-республиканца Дональда Трампа на 20 тысяч голосов избирателей. Пересчёт, который обошелся избирательному штабу Трампу в 3 миллиона долларов, принёс Байдену дополнительно более 80 голосов жителей штата.
В штабе Джо Байдена победу в Висконсине назвали решительной и честной.
Дональд Трамп уже пообещал обратиться в суд, чтобы добиться отмены результата. На подачу жалобы отведён срок в пять дней.
Победу Джо Байдена и Камалы Харрис 30 ноября сертифицировала также Аризона. Байден стал вторым политиком-демократом за 70 лет, который выиграл выборы в этом штате.
Трамп и его юристы, в отсутствие каких-либо доказательств, утверждают, что на выборах были масштабные фальсификации. Однако попытки оспорить это через суд оказались безуспешными в ряде других колеблющихся штатах, включая Джорджию, Мичиган, Неваду, Пенсильванию.
- Для избрания президентом Соединённых Штатов кандидату необходимо набрать 270 голосов в коллегии выборщиков. У Байдена сейчас 306 таких электоральных голосов, у Трампа - 232.
- На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом по истечении срока своих полномочий, если голосование коллегии выборщиков завершится в пользу Джо Байдена. Оно состоится 14 декабря, отмечает "Голос Америки".
Пациентов цхинвальской инфекционной больницы из-за пожара в котельной временно перевели в детскую больницу
Порядка 30 пациентов инфекционного отделения Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) переведены в «красную зону» детской больницы Цхинвали, где проходят лечение больные коронавирусом.
Как сообщает агентство «Рес», такое решение принято после возгорания котельной, в результате чего в отделение не поступает тепло.
Больницу посетил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, который поручил компании «Энергоресурс» в кратчайшие сроки провести восстановительные работы и запустить котельную.
В РММЦ рассчитывают, что рабочим удастся заменить котельную на новую в течение двух дней. Сообщается, что причиной пожара стало короткое замыкание.
- В Южной Осетии под наблюдением медиков амбулаторно и стационарно находятся 1064 человека. Ранее власти сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом. При этом в самопровозглашенной республике по-прежнему запрещены массовые мероприятия, жителей обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Азербайджан безвозмездно передал Грузии 100 тонн жидкого кислорода
Грузия получила из Азербайджана крупную партию жидкого кислорода для больных COVID-19. Ведутся переговоры о дополнительных поставках, сообщил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патаридзе.
«Посольство выражает признательность компании Baku Steel за безвозмездное выделение грузинским клиникам 100 тонн жидкого медицинского кислорода и обеспечение транспортировки груза в Грузию за свой счет. В этот трудоемкий процесс особый вклад внесли кабинет министров страны, которая является нашим стратегическим партнером, соответствующие государственные структуры – министерства экономики и по чрезвычайным ситуациям, железнодорожный департамент и таможенный комитет», – говорится в сообщении посольства.
Ранее министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации в стране потребление медицинского кислорода резко возросло и в месяц составляет около 80 тонн. Премьер-министр Георгий Гахария поручил наладить процесс производства кислорода. При этом минэкономики уже закупило десять больших кислородных генераторов в Турции. Два устройства установлены в клинике Рухи.
- Накануне Грузия вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом на Южном Кавказе. По данным The New York Times, Грузия занимает первое место в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю – на 100 тысяч населения.
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
Алиев назвал первостепенной задачей создание нового транспортного коридора в Турцию
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в рамках соглашения по Карабаху первостепенным вопросом является создание нового транспортного коридора в Турцию, а также соединение Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой.
«Как вы знаете, несколько лет назад мы сдали в эксплуатацию железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Это уже железнодорожное сообщение между Турцией и Азербайджаном. Если будет реализован и этот проект, - уверен, что это произойдет, - то это будет новой связью, и каждая из пяти стран может извлечь выгоду из этого. Что может быть лучше этого проекта для региональной безопасности и сотрудничества? Ничего. Кто инициатор этого? Мы. Кто включил этот пункт сюда? Я. Сегодня – 1 декабря - мы уже видим развитие этих работ. Могу сказать, что Закрытому акционерному обществу «Азербайджанские железные дороги» уже дано указание проанализировать железную дорогу Горадиз-Зангилан, которую разрушил ненавистный враг, произвести предварительные подсчеты. В то же время в рамках визита делегации Российской Федерации в Азербайджан были обсуждены в том числе и вопросы восстановления железных дорог», – отметил Алиев.
Президент Азербайджана заявил, что переговоры ведутся не с Ереваном, а с Москвой, так как железные дороги Армении принадлежат российской государственной компании. Алиев затронул и международные энергетические проекты, которые были осуществлены в обход Армении.
«Я помню, когда мы определяли в то время маршрут нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, - тогда я работал в Государственной нефтяной компании, - на нас оказывалось колоссальное давление, причем со стороны западных стран. Почему он идет в обход Армении? Он должен проходить не через Грузию, а Армению. В то время ведущие западные страны ставили нам условия. Тогда мы очень зависели от иностранных кредитов. Помню, в результате кампании, проведенной армянской пропагандой, армянским лобби и проармянскими иностранными кругами, Всемирный банк отложил, приостановил предоставление средств, которые должны были быть нам выданы в течение года, под разными предлогами, якобы нарушаются экологические стандарты. Хотя это был абсурд», – сказал Алиев.
Он отметил, что Армения могла бы «заработать деньги», если бы участвовала в транзитных проектах.
«Где ты, Армения? Баку-Тбилиси-Джейхан проложен в обход. Баку-Тбилиси-Эрзурум тоже. TANAP тоже. Сегодня мы поставляем свой газ в Европу. Ты, Армения, могла бы заработать деньги. Часть газопровода могла бы быть в твоих руках. Ты бы получала средства за транзит. Чего ты лишила себя?! Стоило ли это того? Эта оккупация, вражда, чувства ненависти к соседу привели их к такому положению», – добавил азербайджанский президент.
- В подписанном лидерами Азербайджана, Армении и России заявлении о прекращении огня в Карабахе сказано: «Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана».
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