Квартиру Елены Зеленской в Крыму продали за 44 миллиона рублей

Квартира жены президента Украины Елены Зеленской в аннексированном Крыму в понедельник была продана с аукциона. Цена, по данным государственной информационной системы «Торги», составила 44,3 миллиона рублей. Ранее имущество украинских чиновников в Крыму было национализировано российскими властями.

Новой владелицей трехкомнатной квартиры в Ялте стала москвичка Ольга Липовецкая. О ней известно, что она предпринимательница, владелица нескольких ООО. В ходе онлайн-аукциона Липовецкая предложила на 20 миллионов рублей больше первоначальной цены.

16 сентября спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что российские власти выставили на продажу первые национализированные объекты, принадлежащие гражданам Украины в Крыму. По его словам, на открытых аукционах размещены извещения о продаже еще четырех жилых помещений. Их оценивают в сумму порядка 27 миллионов рублей.

Ранее Константинов заявлял, что подконтрольные Кремлю депутаты проголосовали за национализацию, в частности, квартиры Зеленской и здания Меджлиса в Симферополе. Также в перечень попало имущество украинских банков и промышленных предприятий, винодельческое производство, детский лагерь и некоторые другие объекты.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов упоминал, что деньги от продажи «имущества украинских бизнесменов» пойдут на финансирование российской армии.

Постпред президента Украины в Автономной республике Крым Тамила Ташева заявляла, что Украина не намерена признавать акты, нарушающие права человека или государства. К ним относятся решения по национализации или конфискации имущества и по установлению наследства.