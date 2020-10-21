ЦИК Кыргызстана назначил на 20 декабря повторные выборы в парламент

Центризбирком Кыргызстана сообщил, что назначил повторные выборы в парламент на 20 декабря. Подготовка к ним начинается с 21 октября.

"Предварительная смета проведения повторных выборов в парламент составила 456 млн сомов ($5,6 млн)", – сказал представитель Центризбиркома.

19 октября ЦИК призвал законодателей до предстоящих выборов принять законы о снижении порога прохождения в парламент для партий и размера избирательного залога. Предлагается снизить барьер для прохождения партий в парламент с 7% до 5% или 3% и сократить избирательный залог с 5 до 1 млн сомов (с $61 000 до $12 000).

Политический кризис в Кыргызстане после парламентских выборов, прошедших 4 октября, разгорелся политический кризис. Акции протеста с требованием аннулировать результаты выборов переросли в беспорядки. В ночь на 6 октября демонстранты заняли «Белый дом», в котором заседает парламент и находится аппарат президента. В последующие дни в Бишкеке развернулась борьба за власть между различными политическими силами. В итоге ЦИК аннулировала результаты выборов, президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку, а правительство возглавил политик Садыр Жапаров, который также исполняет обязанности президента.

Парламентские выборы в Кыргызстане прошли 4 октября. На следующий день Центризбирком огласил их предварительные результаты, ряд оппозиционных партий потребовал их аннулировать. В Бишкеке начались массовые протесты, сопровождавшиеся беспорядками. В ночь на 6 октября демонстранты заняли Белый дом, в котором заседает парламент и находится аппарат президента, и выпустили из-под стражи известных политиков.

Шестого октября ЦИК признал выборы недействительными. Освобожденный из колонии бывший оппозиционный депутат Садыр Жапаров был утвержден в должности премьер-министра. 15 октября президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил, что подает в отставку.

По закону президентские полномочия в этой ситуации должны были перейти к спикеру парламента. Недавно занявший эту должность Канат Исаев отказался исполнять полномочия главы государства. В итоге исполняющим обязанности президента страны стал премьер-министр Садыр Жапаров.