Новости
ЦИК Кыргызстана назначил на 20 декабря повторные выборы в парламент
Центризбирком Кыргызстана сообщил, что назначил повторные выборы в парламент на 20 декабря. Подготовка к ним начинается с 21 октября.
"Предварительная смета проведения повторных выборов в парламент составила 456 млн сомов ($5,6 млн)", – сказал представитель Центризбиркома.
19 октября ЦИК призвал законодателей до предстоящих выборов принять законы о снижении порога прохождения в парламент для партий и размера избирательного залога. Предлагается снизить барьер для прохождения партий в парламент с 7% до 5% или 3% и сократить избирательный залог с 5 до 1 млн сомов (с $61 000 до $12 000).
Политический кризис в Кыргызстане после парламентских выборов, прошедших 4 октября, разгорелся политический кризис. Акции протеста с требованием аннулировать результаты выборов переросли в беспорядки. В ночь на 6 октября демонстранты заняли «Белый дом», в котором заседает парламент и находится аппарат президента. В последующие дни в Бишкеке развернулась борьба за власть между различными политическими силами. В итоге ЦИК аннулировала результаты выборов, президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку, а правительство возглавил политик Садыр Жапаров, который также исполняет обязанности президента.
Парламентские выборы в Кыргызстане прошли 4 октября. На следующий день Центризбирком огласил их предварительные результаты, ряд оппозиционных партий потребовал их аннулировать. В Бишкеке начались массовые протесты, сопровождавшиеся беспорядками. В ночь на 6 октября демонстранты заняли Белый дом, в котором заседает парламент и находится аппарат президента, и выпустили из-под стражи известных политиков.
Шестого октября ЦИК признал выборы недействительными. Освобожденный из колонии бывший оппозиционный депутат Садыр Жапаров был утвержден в должности премьер-министра. 15 октября президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил, что подает в отставку.
По закону президентские полномочия в этой ситуации должны были перейти к спикеру парламента. Недавно занявший эту должность Канат Исаев отказался исполнять полномочия главы государства. В итоге исполняющим обязанности президента страны стал премьер-министр Садыр Жапаров.
Другие новости дня
В Абхазии подтверждено 133 новых случая коронавируса, 3 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 403 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 133 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 150 человек, 119 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 31 человека оценивается как тяжелое, 39 - средней степени тяжести. Выписаны 33 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3036 человек. Выздоровели 1267 человек. 31 летальный случай. В гудаутский госпиталь было доставлено 13 человек.
19 октября в гудаутском госпитале скончался пациент 1942 года рождения, поступивший в инфекционное отделение 10 октября с коронавирусной инфекцией и двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на всю проводимую терапию, мужчина умер.
4 октября в Гудаутскую больницу был доставлен ковид-положительный пациент 78 лет с двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, мужчина скончался 20 октября.
13 октября в Гудаутскую ЦРБ был доставлен мужчина 88 лет с диагнозом COVID-19. Пациент получал все необходимое лечение, но несмотря на это, скончался ночью 19 октября. У мужчины были сопутствующие соматические заболевания.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Арцрун Ованнисян: На данный момент ситуация также напряженная
На данный момент ситуация также напряженная, боевые действия продолжаются, но не так интенсивно, как днем, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
«Вчера в течение дня нашим подразделениям ПВО удалось несколько раз поразить азербайджанские БПЛА, в том числе беспилотник «Байрактар» турецкого производства», - добавил представитель Минобороны.
Касаясь циркулирующих в социальных сетях сведений о спасении 170 армянских военнослужащих, Ованнисян отметил. «Такого количества, конечно, нет, бывают случаи, и сегодня были, и вчера, когда во время продвижения наших войск отдельным группам или отдельным военнослужащим, которые во время боевых действий накануне оказались где-то в ловушке, заблудились и прочее, удалось спастись от плена, но таких больших цифр не было».
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня объявил о взятии под контроль азербайджанскими войсками в ходе наступления на позиции армянских сил города Зангилан (Ковсакан) и еще 24 населенных пунктов. Ранее Алиев сообщил, что азербайджанские военные взяли под контроль Худаферинский мост через реку Аракс на границе с Ираном. Сообщение тогда подтвердило и министерство обороны Армении.
- Ситуация в непризнанном Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
- Армения и Азербайджан дважды договаривались о гуманитарном перемирии, позднее заявляя о нарушении соглашения.
- В конце этой недели госсекретарь США в Вашингтоне примет министров иностранных дел Армении и Азербайджана.
Вдова убитого чеченского блогера Мамихана Умарова заявила об угрозах
Вдова убитого в Вене чеченского политического эмигранта Мамихана Умарова (известного как Анзор из Вены) сообщила об угрозах, которые поступают ей в социальных сетях, и о том, что в ее квартиру пытался проникнуть неизвестный в маске.
По словам Заремы Умаровой, угрозы стали поступать после опубликованного месяц назад обращения к главе Чечне Рамзану Кадырову, в котором вдова обвинила политика в причастности к убийству мужа.
«9 октября около полудня в квартиру пытался ворваться неизвестный в маске», – сообщила редакции Кавказ.Реалии Умарова. Она не открыла дверь и вызывала полицию. Неизвестный скрылся, как только услышал, что она звонит в правоохранительные органы.
«Я официально заявляю, что Рамзан Кадыров прислал киллера, чтобы устранить меня за критику в свой адрес», – заявляет она в обращении, которое появилось в кавказских пабликах в социальных сетях.
Редакция Кавказ.Реалии пока не располагает комментарием полиции Австрии по поводу случившегося.
- Мамихана Умарова убили выстрелом в голову 4 июня в пригороде Вены. Он вел ютуб-канал, в котором критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и его окружение. По подозрению в убийстве задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
- Дело об убийстве расследует австрийское управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Мотивы убийства следствию пока неясны, однако политический мотив не исключается. Глава МВД Австрии пообещал найти заказчиков убийства.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве Умарова и ряда других чеченских политэмигрантов.
Тихановская объявила силовикам крайний срок перехода на сторону оппозиции
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вновь призвала сотрудников правоохранительных органов перейти на сторону народа до 25 октября. Это срок выполнения требований так называемого Народного ультиматума Александру Лукашенко.
"Если вы не согласны исполнять преступные приказы – не делайте этого, – заявила Тихановская. – Режим знает, что умирает – и пытается разделить свою участь со всеми вами. В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств. Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Исполните присягу, которую каждый из вас давал белорусам. До народного ультиматума осталось 5 дней", – говорится в обращении Тихановской. Она также пообещала, что "ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления" и что "поголовной люстрации" сотрудников силовых структур не будет.
Ранее в Народном ультиматуме Тихановская потребовала от Лукашенко уйти в отставку с поста президента Беларуси, прекратить насилие против участников акций протеста и освободить всех политзаключённых. Если эти требования не будут выполнены, то, как пишет Тихановская, 26 октября "начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах".
- Акции протеста против Лукашенко продолжаются с 9 августа, когда он был объявлен победителем президентских выборов в Беларуси. Страны ЕС не признали легитимность победы Лукашенко, Тихановская – в качестве лидера оппозиции – встречалась с рядом европейских лидеров, призывая поддержать участников акций протеста.
- В последние дни власти вновь начали жёстко разгонять протесты в Минске и других городах, применяя водомёты и другие спецсредства, задерживая сотни человек.
- Лукашенко утверждает, что за протестами стоит Запад.
Саакашвили заявил, что отправит Иванишвили в Москву авиарейсом из села Чорвила
Экс-президент Грузии и кандидат в премьер-министры от «Единого национального движения – Сила в единстве» Михаил Саакашвили обратился к собравшимся в Сачхере сторонникам. Как пишет СОВА, Саакашвили пообещал построить аэропорт в Чорвиле, чтобы после поражения на выборах миллиардер Бидзина Иванишвили из родного села улетел прямо в Россию.
«Хочу сказать, что после выборов несколько миллионов человек не уедут из Грузии, как того хочет Иванишвили. Один человек её покинет. Мы откроем однодневный международный аэропорт в селе Чорвила, выполним рейс Чорвила-Москва и передадим Иванишвили его хозяевам в «Газпроме» – чтобы он оставил в покое Грузию и её граждан. Дорогие мои, вы видели, что подавляющее большинство Грузии поддерживает нас», – сказал Михаил Саакашвили.
По словам экс-президента, до спасения Грузии осталось всего 11 дней.
«Я прекрасно осознаю эту ответственность. Если мы не сможем сейчас спасти Грузию, она исчезнет как страна. Каждый из нас должен осознавать эту ответственность. Многие народы исчезли в современную эпоху. Грузия сейчас находится в опасности исчезновения, но я также знаю, что Грузия пробуждается, как никогда раньше. Никто не борется за пост. Меня вообще не волнует какой-либо кабинет. Я отказался быть премьер-министром крупнейшей страны Европы, когда это было предложено мне президентом Украины, но я никогда не предам свою родину, Грузию, и я никогда не откажусь от своего грузинского происхождения, которым я очень горжусь», – сказал Саакашвили.
- Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября. Они пройдут по смешанной системе – 120 депутатов избираются от партий, а 30 - от одномандатных мажоритарных округов.
Шушан Степанян: «Противник отступает. Мы предупреждали, что вы входите в ад»
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала в социальной сети Facebook, что Азербайджан отступает с занятых ранее позиций.
«На южном направлении – Худаферинское водохранилище – противник отступает, неся большие потери. Мы предупреждали, что вы входите в ад», – отметила Степанян.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня объявил о взятии под контроль азербайджанскими войсками в ходе наступления на позиции армянских сил города Зангилан (Ковсакан) и еще 24 населенных пунктов. Ранее Алиев сообщил, что азербайджанские военные взяли под контроль Худаферинский мост через реку Аракс на границе с Ираном. Сообщение тогда подтвердило и министерство обороны Армении.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
- Армения и Азербайджан дважды договаривались о гуманитарном перемирии, позднее заявляя о нарушении соглашения.
- В конце этой недели госсекретарь США в Вашингтоне примет министров иностранных дел Армении и Азербайджана.
В тбилисской клинике умер пациент с COVID-19 из Южной Осетии
В ковид-отделении тбилисского травматологического госпиталя скончался мужчина с диагнозом COVID-19 из самопровозглашенной республики Южная Осетия. Об этом представитель клиники заявил телекомпании «Пирвели».
«84-летний пациент поступил к нам из Цхинвали 8 октября. Он находился в тяжелом состоянии, его сразу же подключили к аппарату ИВЛ. Ухудшение состояния было вызвано коронавирусом, острой дыхательной недостаточностью, двусторонней пневмонией, дистресс-синдромом, сепсисом и почечной недостаточностью», – отметил представитель клиники.
Ранее член парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия, глава парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Александр Плиев заявил «Эху Кавказа», что в грузинские клиники на лечение перевезли четыре пациента.
«Там и фактор родственников был, и, да, в том числе, присутствует фактор, что именно вот таких тяжелых мы не могли лечить», – отметил он.
- За минувшие сутки в Грузии скончались 15 пациентов с COVID-19. Среди них – 40-летняя женщина.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия с начала пандемии число подтверждённых случаев достигло 305, со дня снятия ограничений на де-факто границе с РФ – 215. На минувшей неделе в Цхинвали скончалась 88-летняя женщина, у которой были сопутствующие болезни.
Алиев заявил о взятии под контроль города Зангилан и еще 24 населенных пунктов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня обратился к народу. Он объявил о взятии под контроль азербайджанскими войсками в ходе наступления на позиции армянских сил города Зангилан (Ковсакан) и еще 24 населенных пунктов. Об этом пишет «Азертадж».
«Физулинский район: Дордчинар, Кюрдлер, Юхары Абдуррахманлы, Гаргабазары, Ашагы Вейселли, Юхары Айбасанлы.
Джебраильский район: Сарафша, Гасангайды, Фуганлы, Имамбагы, Даш Вейселли, Агтепе, Ярахмедли.
Ходжавендский район: Агджакенд, Мюлькюдере, Дашбаши, Гюнешли (бывшее название Норашен), Венг. Даю этому селу новое азербайджанское название. После этого село Венг будет называться Чинарлы. Поздравляю с новым названием.
Зангиланский район: села Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хекери, Шарифан, Муганлы и город Зангилан! Зангилан – наш! Карабах – наш!», – цитирует Алиева государственное информагентство.
Азербайджанский лидер заявил, что «Армения должна вывести свои войска с оккупированных территорий», – передает «Интерфакс-Азербайджан»
«Руководство Армении в течение 30 лет создавало мифы о непобедимости своей армии. Мы разрушили этот миф. Армения также продолжает распространять ложную информацию о ситуации на фронте. Мы практически уничтожили их армию и технику. Мы преподнесли им урок, который они никогда не забудут. Армения пока не поздно должна заявить, что выводит свои войска из оккупированных территорий, после этого военные действия могут остановиться», – отметил он.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
- Армения и Азербайджан дважды договаривались о гуманитарном перемирии, позднее заявляя о нарушении соглашения.
- В конце этой недели госсекретарь США в Вашингтоне примет министров иностранных дел Армении и Азербайджана.
США отозвали визы у 113 сотрудников «Аэрофлота», подозреваемых в причастности к контрабанде
Прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинение в контрабанде краденой электроники 10 подозреваемым, предположительно гражданам России. Следствие считает, что они вывозили из США ворованные устройства Apple, используя для этого сотрудников "Аэрофлота". У 113 работников авиакомпании отозваны американские визы.
Восемь подозреваемых арестованы, двое объявлены в розыск. Утверждается, что они организовали схему вывоза из США в Россию краденой электроники примерно на 50 миллионов долларов. В основном речь идёт о планшетных компьютерах, телефонах и часах Apple. Их перевозили в багаже бывших и действующих сотрудников российского перевозчика. В результате расследования Госдепартамент США отозвал приблизительно 113 виз у сотрудников "Аэрофлота".
В "Аэрофлоте" ситуацию не комментировали. Генеральное консульство России в Нью-Йорке сообщило ТАСС, что проверяет информацию об уголовном деле. По словам общавшегося с агентством российского дипломата, накануне рейс "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву был задержан на час, агенты ФБР проверяли багаж пассажиров.
США выбросили 45 российских аппаратов ИВЛ «Авента-М»
США утилизировали 45 аппаратов искусственной вентиляции лёгких «Авента-М», которые Россия отправила в начале апреля. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на представителя Федерального агентства США по урегулированию чрезвычайных ситуаций (FEMA).
Когда именно утилизировали оборудование, неизвестно. В мае FEMA сообщало, что США не стали пользоваться российскими аппаратами, в том числе из-за отсутствия необходимых адаптеров электрического напряжения в американских больницах. Кроме того, точно такие же аппараты стали причиной пожаров в двух больницах в Москве и Санкт-Петербурге, в результате которых погибли шесть человек. Тогда же власти американских штатов стали возвращать агентству привезенные из России аппараты ИВЛ "Авента-М". Однако их сохранили в резерве на случай ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в Нью-Йорке и Нью-Джерси.
Российские аппараты ИВЛ были поставлены в США вместе с другим медицинским оборудованием. В Кремле говорили об этих поставках как о гуманитарной помощи. Впоследствии стало известно, что США оплатили большую часть поставленных грузов.
Оборудование собирали на Уральском приборостроительном заводе, входящем в состав "Ростеха". Поставка аппаратов ИВЛ в США вызвала вопросы, поскольку производитель находится под американскими санкциями.
Регбийный матч Грузия-Россия вновь отложен из-за коронавируса
Европейская федерация регби (Rugby Europe) приостановила все соревнования под своей эгидой до конца ноября из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба организации.
1 ноября сборная Грузии в Тбилиси должна была провести матч чемпионата Европы против России. Новая дата проведения поединка пока неизвестна.
Ранее глава Федерации регби России Игорь Артемьев пообещал игрокам и тренерам большие премиальные за победу в матче против Грузии.
Rugby Europe объявляла о решении приостановить все матчи под эгидой организации и в марте этого года - поединок Грузия-Россия изначально должен был состояться 14 марта.
- Сборные Грузии и России встречались между собой 23 раза. Единственную победу Россия одержала в первом поединке, который состоялся в 1993 году.
В Южной Осетии за сутки выявили девять новых случаев коронавируса
В Южной Осетии накануне проведено 99 исследований на COVID-19, из них девять тестов показали положительный результат, сообщила «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«Девять новых случаев за сутки. Всего со дня снятия ограничений на границе с РФ (15 сентября) заболело 215 граждан, с начала пандемии 305, половина из которых уже выздоровели», – отметила она.
Со среды в Южной Осетии на две недели закрываются все общеобразовательные школы и учебные заведения. По данным Юго-Осетпотребнадзора, «наблюдается рост заболеваемости, речь идет о сезонном росте заболеваемости ОРВИ и коронавирусе».
Ведомствам рекомендовано перевести лиц в возрасте старше 65 лет на самоизоляцию. На удаленный режим работы с дежурствами перешли с понедельника и администрация президента и Кабмин, где также выявлены случаи заболевания коронавирусом.
В минувшую субботу стало известно, что югоосетинский президент Анатолий Бибилов и и.о. премьер-министра Геннадий Бекоев тоже заболели коронавирусом.
Отметим, что югоосетинский Минздрав подготовил детскую больницу РММЦ к возможному осложнению эпидситуации в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции.
Главный санитарный врач призвала граждан в условиях пандемии коронавируса не заниматься самолечением, а вызывать врача на дом при первых симптомах.
- На минувшей неделе в Южной Осетии был зафиксирован первый случай смерти – скончалась 88-летняя женщина, у которой также были сопутствующие болезни.
- Четыре тяжелых пациента вывезены на лечение в Тбилиси, – заявил «Эху Кавказа» глава парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Александр Плиев.
Верховный суд Кыргызстана оправдал и.о. президента Жапарова по делу о попытке захвата власти
Верховный суд Кыргызстана оправдал исполняющего обязанности президента, премьер-министра Садыра Жапарова, главу Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева и депутата Таланта Мамытова по делу о попытке насильственного захвата власти (статья 295 УК), пишет Kaktus.media.
"Коллегия Верховного суда пересмотрела дело по вновь открывшимся обстоятельствам по обвинению в попытке насильственного захвата власти в 2012 году. Садыр Жапаров оправдан за отсутствием состава преступления", – сообщили в суде.
Дело в суде пересмотрели 16 октября. Верховный суд оставил в силе оправдательный приговор Бишкекского городского суда от 17 июня 2013 года, отменив свое определение от 6 августа 2013 года.
"Садыр Жапаров оправдан за отсутствием состава преступления. Вместе с ним оправданы и депутат Талант Мамытов и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев", – сообщили источники 24.kg в суде.
Жапаров, Мамытов и Ташиев 3 октября 2012 года вышли на митинг с требованием национализировать золоторудное месторождение "Кумтор". Группа митингующих перелезла через забор Белого дома, но при попытке войти в здание людей разогнали. Трех политиков задержали и обвинили в попытке насильственного захвата власти. Суд приговорил Жапарова и Ташиева к полутора годам лишения свободы, а Мамытова – к году лишения свободы.
В октябре 2013 года в Караколе прошли массовые беспорядки. Участники митинга захватили в заложники главу Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. По фактам этих беспорядков обвинение было предъявлено и экс-депутату парламента Садыру Жапарову, который бежал из страны. В 2017 году после возвращения в Кыргызстан Жапаров был задержан, ему предъявили несколько обвинений, однако суды посчитали его виновным только в захвате заложника (статья 227 УК). Он был приговорен к 11 годам и шести месяцам заключения под стражей.
В результате протестов после парламентских выборов в ночь на 6 октября Садыра Жапарова отпустили на свободу. Затем парламент утвердил его на пост премьер-министра, к нему также перешли полномочия президента. На днях он назначил главой ГКНБ Камчыбека Ташиева. Дело о захвате заложника 6 октября этого года Верховный суд отправил на новое рассмотрение, отменив предыдущие решения судов.
Два антирекорда в Грузии: 15 смертей и 1194 новых случая
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 158. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 15 пациентов. Это – максимальный показатель за все время пандемии.
Побит и суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом – за сутки выявлено 1194 новых случая, – сообщили в правительстве Грузии. Число подтверждённых случаев в стране достигло 19 857.
Динамика за октябрь:
- 1 октября – 448;
- 2 октября – 453;
- 3 октября – 471;
- 4 октября – 554;
- 5 октября – 578;
- 6 октября – 549;
- 7 октября – 508;
- 8 октября – 472;
- 9 октября – 527;
- 10 октября – 519;
- 11 октября – 523;
- 12 октября – 478;
- 13 октября – 569;
- 14 октября – 680;
- 15 октября – 919;
- 16 октября – 887;
- 17 октября – 985;
- 18 октября – 1192;
- 19 октября – 1186;
- 20 октября – 1194.
Число активных случаев коронавируса в стране составляет 10 182, из них в клиниках лечатся 2817 пациентов, дома – 5670. Число выздоровевших пациентов достигло 8666 (+328 за сутки).
Грузия с 1 ноября снимет ограничения на 10 авиарейсов. СПИСОК
С 1 ноября авиакомпании смогут восстановить 10 регулярных авиарейсов в Тбилиси и Кутаиси. Распоряжение правительства о снятии ограничений уже опубликовано.
С 1 ноября снимаются ограничения на прямые рейсы в Тбилиси из Дохи (Катар), Варшавы (Польша), Афин (Греция), Амстердама (Нидерландов), Вены (Австрия), Берлина (Германия), Милана (Италия); в Кутаиси из Катовице (Польша), Вильнюса (Литва) и Дортмунда (Германия).
Грузинский портал Avianews пишет, что на грузинский рынок вернутся четыре авиакомпании - Qatar Airways, LOT Polish Airlines, Aegean Airlines и Ryanair. Регулярные авиарейсы восстановит и грузинская Georgian Airways.
На сегодня регулярные рейсы уже восстановлены в Тбилиси из Мюнхена (Lufthansa), Парижа (Air France) и Риги (airBaltic); в Кутаиси – из Риги (Wizz Air).
Пока неизвестно, снимут ли грузинские власти ограничения на въезд в страну иностранных туристов. На сегодня лишь граждане Франции, Германии, Литвы, Латвии и Эстонии могут прибыть в Грузию и находиться в стране без прохождения карантина – при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. С условием прохождения карантина границы Грузии открыты для еще 13 европейских стран.
Ранее стало известно, что для прибывающих в страну граждан Грузии с ноября введут 12-дневную самоизоляцию вместо карантина – при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста.
- Грузия на фоне пандемии коронавируса прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами с марта.
Nokia Bell Labs получила от NASA заказ на обустройство системы связи на Луне
Финско-американская компания Nokia Bell Labs подрядилась создать сети 4G-интернета на Луне. Заказчик - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом сообщили американские медиа 19 октября.
Инженеры NASA считают, что скоростной интернет на Луне позволит значительно улучшить радиосвязь. Создание сети 4G связано с долгосрочными планами США построить в ближайшие годы на Луне полноценную научно-исследовательскую базу.
Разработчик систем мобильной связи Nokia Bell Labs объявила, что её система будет установлена на Луне в конце 2022 года. Система обеспечит астронавтов надёжной связью, позволит дистанционно управлять лунным транспортом, обеспечивать навигацию в реальном времени и стриминг высокого разрешения.
На разработку лунной связи NASA выделяет 14 миллионов долларов, сообщил телеканал Euronews.
МИР НОВОСТЕЙ РАДИО СВОБОДА - в объективе Беларусь:
Минюст США обвинил шесть сотрудников спецслужб России в кибератаках
Министерство юстиции США в понедельник объявило о выдвинутых им обвинениях против шестерых российских офицеров военной разведки – в связи с крупными кибератаками. Из документов прокуратуры следует, что кибератаки, в которых обвиняются сотрудники Главного разведывательного управления, причинили ущерб на миллиарды долларов.
Американские прокуроры заявили, что подозреваемые – это сотрудники того же подразделения российских спецслужб, которое проводило крупную операцию по вмешательству Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, похитив электронную переписку деятелей Демократической партии. В 2017 году это же люди совершили кибернападения на организаторов президентских выборов во Франции. На счету подозреваемых – атака на британские следственные органы, изучающие обстоятельства отравления бывшего российского разведчика, а также на офисы организаторов зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане в 2018 году. Среди целей нападений российских хакеров были также парламент Украины, министерство финансов Украины и украинская система электроснабжения.
Выдвинутые обвинения, как считает "Нью-Йорк таймс", – это ещё одна попытка администрации Трампа наказать Россию за вмешательство в дела других стран, даже если президент Трамп и демонстрирует Москве своё мягкое отношение. В обвинениях Минюста нет указаний о вмешательстве России в выборы 2020 года в США, несмотря на то что американские спецслужбы уже пришли к выводу о наличии попыток Москвы повлиять на исход предстоящих в ноябре выборов президента США.
В грузинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что обвиняемые принимали участие и в кибератаке на Грузию. Тбилиси выражает благодарность Вашингтону. «Мы приветствуем усилия наших американских партнёров, направленные на осуждение лиц, ответственных за эти дерзкие атаки», – сказано в заявлении МИД.
Ранее Грузия и страны Запада обвинили ГРУ в крупномасштабной кибератаке на страну в октябре 2019 года.
В посольстве России в Вашингтоне в ответ на обвинения американских властей заявили, что У Москвы нет и не было намерений заниматься какими-либо "дестабилизирующими операциями" по всему миру. "Подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в американском обществе, на развертывание "охоты на ведьм" и шпиономании", - заявил представитель российской дипмиссии.
- Американские официальные источники называют имена лиц, которым предъявлено обвинение. Это Юрий Андриенко, Владимир Детистов, Павел Фролов, Анатолий Ковалёв, Артём Очиченко и Пётр Плискин. Все они сотрудники ГРУ из военной части номер 74455. Хакеры из группировки Sandworm, которая стоит за атаками, по данным международных правоохранительных органов, связаны с распространением по миру компьютерного вируса NotPetya. Эта атака стала самой мощной в истории, убытки от неё оцениваются в 10 миллиардов долларов. Об этом говорится в опубликованных судебных документах, сообщает "Голос Америки".
- Министерство юстиции США обвиняет сотрудников ГРУ в действиях по дестабилизации ситуации в Украине и Грузии, взломе компьютеров, обслуживавших зимние Олимпийские игры 2018 года в Сеуле, взломе электронной почты сотрудников избирательного штаба нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона в 2017 году, а также в действиях, направленных против международных и британских организаций, расследующих отравление бывшего двойного агента России и Великобритании Сергея Скрипаля в 2018 году в английском городе Солсбери.
- "Ни одна страна не использовала в качестве оружия свои кибервозможности так злонамеренно и безответственно, как Россия, необоснованно причиняя беспрецедентный побочный ущерб ради достижения небольших тактических преимуществ и удовлетворения приступов злости", – заявил помощник генерального прокурора США Джон Демерс, выдвигая обвинения, пишет издание "Вашингтон пост". Одному из подозреваемых, 29-летнему Анатолию Ковалёву, в 2018 году также было предъявлено обвинение тогдашним специальным прокурором из США Робертом Мюллером в рамках предполагаемого заговора с целью взлома американских избирательных систем во время президентских выборов 2016 года.
- Джон Демерс отверг предположение о том, что выдвинутые обвинения призваны стать сигналом для России не вмешиваться в предстоящие выборы в США, заявив, что иск "не особенно" приурочен к событиям в американской политической жизни.
- По заявлению заместителя директора ФБР Дэвида Боудича, "Россия вновь и вновь даёт понять, что не будет соблюдать общепринятые нормы, и вместо этого намерена продолжать свое разрушительное и дестабилизирующее поведение в киберпространстве".
В конце этой недели госсекретарь США примет глав МИД Армении и Азербайджана
В конце этой недели госсекретарь США в Вашингтоне примет министров иностранных дел Армении и Азербайджана, сообщает журнал Politico со ссылкой на свои источники в Госдепартаменте.
Согласно сообщению, в предстоящую пятницу Майк Помпео сначала встретится со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, а затем с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.
«Пока, однако, неясно, планируется ли также встреча в трехстороннем формате», - сообщает Politico, отмечая, что Госдепартамент еще не ответил на их письменный запрос по этому поводу.
Однако посол Азербайджана в США Элин Сулейманов в беседе с авторитетным изданием сегодня не исключил, что главы МИД Армении и Азербайджана могут провести встречу лицом к лицу в Вашингтоне.
В свою очередь, посол Армении в США Варужан Нерсесян высоко оценил недавние упреки госсекретаря США в адрес Турции за поддержку Азербайджана и вмешательство в конфликт. «Мы не видим альтернативы мирному урегулированию, конфликт должен быть решен на основе взаимных уступок», - сказал посол Армении.
Ранее Варужан Нерсесян сообщил, что ожидается визит министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в США.
В Болнисском районе Грузии обстреляли машину активиста оппозиции
В Болнисском районе Грузии обстреляли машину активиста оппозиционной коалиции «Сила в единстве» Левана Микеладзе. Пострадавший утверждает, что к нападению причастны члены правящей партии «Грузинская мечта». Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Факт произошел сегодня вечером, 19 октября, недалеко от села Нахидури. Утверждается, что внедорожник Микеладзе преследовали два автомобиля. Первый «подрезал» его, а второй – умышленно врезался сзади. В это время машина Микеладзе съехала в кювет, после чего преследователи начали стрельбу. По словам активиста оппозиции, нападавшие произвели примерно шесть выстрелов в направлении его машины. На кузове заметны повреждения после столкновения, а также следы от пули. Сам водитель не пострадал.
Микеладзе является членом предвыборного штаба Кахи Окриашвили – кандидата в мажоритарные депутаты в одномандатном округе Болниси-Дманиси-Тетрицкаро-Цалка от «Силы в единстве».
По его словам, нападавших было восемь человек, и двоих он смог опознать. Микеладзе заявляет, что они связаны с главным конкурентом Окриашвили на предстоящих выборах – кандидатом «Грузинской мечты» Гоги Мешвелиани. Сам Мешвелиани заявил, что он не имеет никакого отношения к произошедшему.
МВД начало следствие по статьям 187 и 236 УК Грузии, что подразумевает «повреждение или уничтожение вещи», а также «противоправное приобретение-хранение огнестрельного оружия».
Необходимо отметить, что это уже не первый инцидент с участием сторонников Мешвелиани и Окриашвили в Болнисском районе за последний месяц. Противостояния доходили до драк, после которых люди попадали с побоями в больницы. Тем не менее, огнестрельное оружие во время таких разборок еще не применялось.
В Абхазии выявили 107 новых случаев коронавируса, один пациент скончался
За прошедшие двое суток тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 372 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 107 из них.
По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в Гудаутской ЦРБ находятся 176 человек, из них 140 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 23 человека, средней степени тяжести 43, выписано 10 пациентов.
В штабе сообщили, что 17 октября в Гудаутском госпитале скончался пациент с коронавирусной инфекцией 1957 года рождения, поступивший в реанимационное отделение 15 октября с тяжелой дыхательной недостаточностью и двусторонней пневмонией. Несмотря на всю проводимую терапию, мужчина умер от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 2903 человека. Выздоровели 1197 человек, 28 летальных случаев.
В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с COVID-19, в Гагрской ЦРБ 14 пациентов, у двоих из них диагноз COVID-19 подтвержден, в Очамчирской больнице 27 пациентов, у 18 из них подтвержден коронавирус.
Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
- Мобильный военный госпиталь из Буденновска, отправленный в самопровозглашенную республику Абхазия для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19, сегодня достиг Сухуми. Как сообщили в Минобороны РФ, в составе мобильного медицинского подразделения – 113 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.
- Часть тяжелых пациентов с COVID-19 из Абхазии проходит лечение в клиниках Кутаиси и Тбилиси.
Алиев: «В некоторых грузинских селах армяне и азербайджанцы проживают вместе»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ТАСС затронул тему совместного проживания азербайджанцев и армян. Алиев сказал, что Минская группа создала основу для урегулирования нагорно-карабахского конфликта:
«Это деоккупация, возврат беженцев, открытие коммуникаций, совместное проживание азербайджанской и армянской общин, что полностью соответствует нормам и международного права, и вообще человеческой морали. Когда один из армянских президентов говорил о национальной несовместимости армян и азербайджанцев, он лишний раз демонстрировал свою фашистскую сущность. Почему же азербайджанцы и армяне могут совместно проживать в России, иметь общий бизнес, смешанные семьи? В некоторых грузинских селах армяне и азербайджанцы проживают вместе, отмечают праздники, христианские и мусульманские. Почему в Азербайджане тысячи армян живут достойной жизнью, как наши граждане? Поэтому такие вот тезисы фашистского толка, они не способствовали урегулированию».
Упомянул Грузию Ильхам Алиев и в контексте поставок оружия из России в Армению:
«Это сейчас доставляется в основном незаконно. Мы обратились в ИКАО официально, Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось в ИКАО с тем, что транспортными судами определенных компаний, это все есть у нас и, кстати, в прессе тоже, под видом гуманитарных грузов и грузов МЧС в Армению доставляется смертоносное вооружение. И поскольку и Грузия, и Иран закрыли свое воздушное пространство для военных грузов, используются вот такие вот контрабандные методы».
Алиев сказал, что Азербайджан готов хоть завтра приостановить военные действия, если Армения «будет вести себя конструктивно на переговорном треке». Азербайджанский президент также готов к переговорам с Арменией в Москве «или любом другом месте».
Готовность приехать в Москву для встречи с Ильхамом Алиевым в интервью ТАСС выразил и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
Хакеры из КНДР атаковали российские оборонные компании
Северокорейская хакерская группировка Kimsuky атакует промышленные объекты в России. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на компании по кибербезопасности.
Весной хакеры пытались собрать конфиденциальные данные в аэрокосмических и оборонных предприятиях. Для этого они рассылали мошеннические письма о коронавирусе и с данными о вакансиях, в том числе через соцсети.
По данным "Коммерсанта", в апреле Kimsuky атаковала госкорпорацию "Ростех", но нападения были подготовлены некачественно и не несли угрозы. Специалисты отмечают, что так хакеры могли готовиться к более серьёзным атакам.
Кроме того, группировка атаковала военные предприятия на Украине, в Словакии, Турции и Южной Корее. Эксперты "Коммерсанта" отмечают, что тактика Kimsuky имеет пересечения с группировками Lazarus и Konni.
Среди самых масштабных атак Kimsuky – взлом сети южнокорейского оператора 23 ядерных реакторов в 2014 году, напоминает "Коммерсантъ". Тогда группировка украла конфиденциальные документы и выкладывала их в твиттере. В 2018–2019 годах хакеры напали на американские институты, занимающиеся ядерным разоружением, и компании, связанные с криптовалютами. Весной Kimsuky атаковала Gmail-аккаунты сотрудников Совета Безопасности ООН.
На акции против карантина в Праге пострадали 20 полицейских
В Праге 20 полицейских получили ранения после столкновений во время акции футбольных и хоккейных фанатов. Они выступали против ограничений, введённых из-за коронавируса. Полицейские задержали 144 человека. 14 протестующих подозреваются в насилии по отношению к должностным лицам и массовых беспорядках.
В акции на Староместской площади в центре города участвовали около двух тысяч человек. Число участников акции превысило разрешённый предел, поэтому власти города официально объявили её распущенной. При этом полиция подчеркнула, что не будет её разгонять.
По окончании акции собравшиеся попытались силой прорваться через кордоны. Они кидали в полицейских петарды и камни. Полиция использовала дубинки и водомёт.
В Чехии в сентябре начался резкий рост выявленных случаев заражения коронавирусом. Страна вышла на одно из первых мест в мире по числу новых случаев инфекции на душу населения. С 5 октября чешские власти восстановили режим чрезвычайной ситуации. С 14 октября в стране ужесточены ограничения – закрыты школы, спортклубы, рестораны, отменены спортивные мероприятия. Власти рассчитывают, что ограничительные меры помогут сдержать распространение инфекции.
В Армении назвали «абсолютной ложью» заявление Баку об ударе по нефтепроводу
Заявление Азербайджана об ударе по нефтепроводу Баку-Новороссийск – «абсолютная ложь», – заявила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.
«Заявление генпрокуратуры Азербайджана о, якобы, ракетном обстреле трубопровода Баку-Новороссийск, является абсолютной ложью, а ложь не нуждается в комментариях», – написала Степанян в социальной сети Facebook.
Ранее в азербайджанской Генпрокуратуре заявили, что Вооружённые силы Армении пытались нанести удар по Хызинскому району.
«Армянские вооруженные силы запустили ракеты в направлении Хызинского района, находящегося более чем в 300 километрах от зоны проведения военных действий, однако данные ракеты были нейтрализованы силами ПВО азербайджанской армии, некоторые части ракет упали на расстоянии 250 м от стратегического нефтепровода Баку-Новороссийск, проходящего через село Ситалчай Хызинского района. Данными действиями была предпринята попытка умышленного разрушения большого числа объектов инфраструктуры, создав опасные условия для нефтепроводов сырой нефти и экспортного конденсата, разрушение которых могло нанести значительный материальный ущерб», – сказано в сообщении прокуратуры.
6 октября Азербайджан обвинил Армению в попытке обстрела нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Пресс-секретарь Минобороны Армении тогда сказала, что это – «наглая ложь».
Если Армения захочет реализовать свои планы по повреждению экспортных трубопроводов на территории Азербайджана, то ответ на это будет очень серьезным, – заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
- Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов 18 октября. Стороны уже заявили о нарушении перемирия.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.