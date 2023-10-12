Власти Латвии остановили с 16 октября работу двух погранпереходов на границе с Россией. Один из них с этой даты был назначен российским правительством как единственно возможная сухопутная точка для въезда в страну для граждан Украины.

В предложении о закрытии переходов, подготовленном латвийским МВД, сказано, что мера должна ответить на «посягательство на независимость, территориальную целостность, демократическое устройство» страны. У въезда могла образоваться очередь из украинцев, желающих попасть в Россию, это привело бы к риску массовых беспорядков, пересказывает логику чиновников латвийская общественная радиокомпания.

Из материала радиостанции следует, что в день в Россию через балтийские страны и Финляндию в среднем въезжают около 500 человек с украинским гражданством. После закрытия переходов единственной точкой въезда, разрешенной российским правительством, для них будет московский аэропорт Шереметьево.