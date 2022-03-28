Лавров: Москва настаивает на «денацификации» и «демилитаризации»

Украинские и российские делегации начнут новый раунд переговоров о мире сегодня вечером, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в украинской делегации сообщает, что, по всей вероятности, переговоры начнутся завтра и продлятся два дня, но возможно и дольше. В понедельник члены делегаций съезжаются в Стамбул, где пройдут переговоры.

Накануне канцелярия турецкого президента сообщила о договорённости президентов России и Турции об организации переговоров в Стамбуле: "В ходе беседы президент Эрдоган подчеркнул необходимость прекращения огня, а также скорейшего достижения мира между Россией и Украиной".

Ночью в очередном телеобращении президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Впереди новый раунд перегоров, мы стремимся к миру, незамедлительно... Наши цели очевидны - мир и восстановление нормальной жизни нашего государства как можно быстрее".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник подчеркнул, что ждать прорывов от переговоров пока не стоит, а глава МИД России Сергей Лавров сказал, что встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского сейчас была бы "контрпродуктивна". Москва, по его словам, будет готова к такой встрече уже после достижения договорённостей.

Лавров также сказал, что вопросы так называемой денацификации и демилитаризации Украины остаются для России принципиальными.

Накануне в интервью российским журналистам Зеленский сказал, что Украина не будет обсуждать эти вопросы, поскольку неясно, что это такое. При этом "денацификация", демилитаризация и признание Украиной аннексии Крыма и независимости "ДНР" и "ЛНР" были названы Путиным целями российской военной операции в Украине.

По словам Зеленского, Украина готова обсуждать вопрос о статусе русского языка (он предлагает увязать его со статусом других языков национальных меньшинств в Украине и с зеркальными мерами России), о нейтралитете и гарантиях безопасности для Украины, а также предлагает России отвести войска на линию разграничения на 24 февраля и после этого вести переговоры о статусе Донбасса.