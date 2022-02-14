Сергей Лавров Владимиру Путину: «Шансы на договорённости есть»

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с президентом Владимиром Путиным в понедельник заявил, что шансы на договорённости со странами Запада по вопросу о так называемых гарантиях безопасности России сохраняются. Начало встречи было показано по российскому телевидению.

"Шансы на договорённости есть" - сказал Лавров на прямой вопрос Путина о том, есть ли такие шансы, или же Запад хочет втянуть Россию в бесконечные переговоры. По словам Лаврова, Россия получила от США и НАТО негативные ответы по большинству вопросов, о которых шла речь в требованиях Москвы, однако последние встречи и разговоры Путина с лидерами зарубежных стран показывают, что не все возможности для договорённостей исчерпаны.

Путин в последнее время встречался с лидерами Франции и Венгрии, а по телефону говорил с президентом США и премьером Британии. Завтра ожидается визит в Москву канцлера Германии.

По словам Лаврова, Запад выразил готовность к переговорам по вопросам о контроле над вооружениями, размещении ракет, мерах по повышению доверия. В то же время, Лавров посетовал, что страны НАТО не готовы отказаться от приглашения в союз Украины и удовлетворить другие российские требования. По словам главы МИД, ведомство подготовило проект ответа на встречные предложения США и НАТО. Путин, как сообщается, поручил Лаврову продолжить консультации с Западом.

Сегодня же должна состояться встреча Путина с министром обороны Сергеем Шойгу.

В Сети обратили внимание, что Лавров сидел на большом расстоянии от Путина - как на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон. По всей видимости, это связано с опасениями президента России заразиться коронавирусом.

Переговоры между Россией и странами НАТО проходят на фоне резкого обострения ситуации вокруг Украины, к границе которой стянуты более 100 тысяч российских военных. Страны Запада считают, что Москва может готовить вторжение. В Москве заявляют, что таких планов нет, а главным содержанием переговоров с Западом называют не Украину, а российские требования "гарантий безопасности". При этом и Путин и другие российские чиновники давали понять, что отказ от принятия Украины в НАТО для Москвы - один из самых принципиальных вопросов.