Le Monde сообщила о задержании совладельца «Альфа-Груп» Кузьмичёва

Во Франции задержан российский бизнесмен, совладелец «Альфа-Груп» Алексей Кузьмичев. Об этом сообшает газета Le Monde. По ее данным, французская прокуратура расследует дело об отмывании денег.

Национальная финансовая прокуратура подтвердила сообщение и уточнила, что по ряду адресов были проведены обыски, в том числе в особняке Кузьмичева в Париже. По данным Le Monde, утром (газета пишет о вторнике, по всей видимости имеется в виду понедельник-РС) также прошел обыск на вилле Кузьмичева в Сен-Тропе.

«Это один из самых сильных ударов, нанесенных французским правосудием российскому олигарху со времени вторжения в Украину», - пишет Le Monde.

После российского широкомасштабного вторжения в Украину Кузьмичев был внесен в Евросоюзе в санкционный список. Теоретически это должно было означать арест его имущества и запрет на въезд, однако к моменту введения санкций он уже находился на территории Франции и, как пишет Le Monde, имеет «семейные связи в стране».

Как пишет издание, в обысках было задействовано шестьдесят человек, в том числе сотрудники полиции из Центрального управления по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями, а на месте были «обнаружены пачки денег». Комментариев представителей Кузьмичева пока нет. Также нет подробностей о том, в чем обвиняют бизнесмена и будет ли ему выбрана мера пресечения.