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Марин Ле Пен выступила против запрета на импорт энергоресурсов из России
Во Франции кандидат в президенты и представитель крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что поддерживает санкции против Москвы из-за Украины, но не в том случае, когда речь идет о российских энергоносителях. По словам Ле Пен, она не хочет, чтобы французы страдали от последствий санкций в отношении нефти и газа.
На фоне президентских выборов во Франции и войны на территории Украины критики Ле Пен указали на ее прошлые связи с Россией. При этом политик осудила российскую агрессию в отношении соседней страны.
Во втором туре выборов президента Ле Пен будет бороться за пост с действующим главой государства Эммануэлем Макроном. Голосование состоится 24 апреля.
Большинство стран Евросоюза принимают меры по сокращению импорта российских энергоносителей, чтобы ограничить возможности Кремля финансировать войну. Однозначно отказывается сделать это только Венгрия. В то же время зависимость некоторых стран, например Германии, от российского газа столь существенна, что их руководство заявляет, что полный отказ от поставок из России возможен лишь через несколько лет. Власти таких государств опасаются дальнейшего роста цен на энергоносители для граждан.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к парламенту Литвы заявил, что ЕС должен назвать четкие сроки отказа от импорта энергоресурсов из России и внести их в один из пакетов санкций против Кремля.
Ранее ЕС ввел пять пакетов санкций в отношении России и Беларуси, под санкции попали более 1000 российских и юридических лиц и целые отрасли экономики. Последний пакет запретил импорт угля из России и въезд на территорию Евросоюза российского грузового транспорта.
Ранее эмбарго на российские энергоресурсы ввели США и Великобритания, которые потребляли существенно меньше российской нефти, чем ЕС.
Другие новости дня
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии планируют провести 8 мая
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии пройдет предположительно 8 мая, сообщила информагентству «Рес» глава ЦИК самопровозглашенной республики Эмилия Гагиева.
«Дата определена исходя из того, что 24 апреля - это религиозный праздник Пасха, есть указ президента Леонида Тибилова от 2015 года, в котором эта дата определена как праздничный день. Следующее после 24 числа воскресенье тоже праздничный день в соответствии с календарем праздничных дат – это 1 мая. В Конституционном законе "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия" ст. 10 прописано, что выборы не могут назначаться на праздничный день, поэтому дата смещается на 8 мая», - сказала глава ЦИК.
Она также отметила, что в ближайшие два дня планируется огласить окончательные результаты президентских выборов, которые прошли 10 апреля.
«Ранее мы озвучили данные, которые были получены в результате обработки 95 процентов протоколов. Что касается оставшихся пяти, то цифры нам известны, однако мы не можем их огласить, пока не получим оригиналы протоколов участковых комиссий из Москвы и Сухума. Как только мы их получим, итоги будут обнародованы и опубликованы в СМИ. Протоколы уже находятся в пути, и мы рассчитываем их получить возможно даже завтра», - уточнила Гагиева.
Она также отметила, что провести второй тур выборов раньше, технически невозможно, так как необходимо время для изготовления бюллетеней и новых штампов для проставления избирателям в паспортах, так как это требует закон.
Во втором туре примут участие нынешний глава республики Анатолий Бибилов и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Гаглоев, по предварительным данным, после обработки 95% протоколов получает 36,9% голосов избирателей, Бибилов набирает 33,5% голосов. Итоговая явка на выборах составила 82,07%.
Полиция оштрафует Бориса Джонсона за вечеринки во время локдауна
Полиция Лондона оштрафует премьер-министра Бориса Джонсона за посещение вечеринки в честь его дня рождения. Мероприятие прошло во время локдауна, введенного из-за пандемии COVID-19, сообщает Би-би-си со ссылкой на Даунинг-стрит.
Уведомление о штрафах также получили министр финансов Риши Сунак и жена премьер-министра Кэрри Джонсон.
Всего полиция Лондона расследует 12 мероприятий, которые прошли на Даунинг-стрит и в других правительственных зданиях во время карантина. За нарушение правил изоляции другим участникам уже выписано более 50 штрафов.
Так британские СМИ сообщали о проведении рождественской вечеринки 18 декабря 2020 года, через два дня после того, как власти Лондона ввели карантин самого высокого уровня. В городе не работали рестораны, кафе и многие магазины.
Другое мероприятие на Даунинг-стрит, где по данным Би-би-си было около 30 человек, включая премьера и его жену, прошло в мае 2020 года. Журналисты нашли приглашение на эту вечеринку, из которого сделали выводы, что речь идет не о рабочем мероприятии.
- Первоначально Борис Джонсон отрицал, что нарушал правила карантина. Позже извинился за посещение мероприятий, но настаивал, что был лишь на «рабочих встречах». Расследованием занялась полиция.
- Джонсон стал первым действующим премьер-министром Великобритании, который подвергся санкциям за нарушение закона. Лидеры лейбористов призывают его уйти в отставку.
В России возбуждено уголовное дело в отношении командира «Грузинского легиона» в Украине
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении командира «Грузинского национального легиона» Мамуки Мамулашвили и иных лиц по ч. 1 и 3 ст. 359 УК РФ (вербовка наемников и их участие в вооруженном конфликте).
В информации, опубликованной на сайте Следственного комитета, говорится: «В действиях Мамулашвили содержатся признаки преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения).
По данным следствия, гражданин Грузии Мамука Мамулашвили создал на территории Украины указанное вооруженное формирование, выступил его лидером и вовлек в его деятельность и деятельность ряда иных украинских вооруженных формирований в качестве наемников не менее 24 граждан Грузии. До настоящего времени они принимают участие в боевых действиях на территории Украины против представителей ДНР, ЛНР и Вооруженных сил РФ.
Кроме этого, в сети интернете размещено интервью Мамулашвили журналисту одного из изданий с призывами к деструктивным и насильственным действиям, вплоть до уничтожения, российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. В ходе следственных действий установлены и другие лица, причастные к деятельности на территории Украины «Грузинского национального легиона», а также иные подразделения наемников. Их действиям следствие также даст уголовно-правовую оценку».
- Мамука Мамулашвили оказался в центре внимания СМИ после того, как в сети появилось видео убийства тяжело раненного российского военнослужащего. На кадрах с места происшествия, среди прочего, засветился военнослужащий, предположительно, грузинского происхождения. Мамулашвили, однако, настаивает, что этот боец не является участником «Грузинского легиона».
- В интервью грузинской службе Радио Свобода Мамулашвили также прокомментировал информацию о том, что он якобы отдал приказ не брать в плен российских военнопленных. Командир батальона говорит, что его слова были вырваны из контекста: «Всех пленных мы передадим украинской стороне. Если бы я имел в виду, что мы кого-то убиваем, я бы прямо сказал, что мы убиваем пленных. Просто вырвали всё из контекста, я не сомневался, что российские СМИ так и поступят. Что касается видеозаписи, возможно, это российский фейк, и там вовсе нет украинцев». Мамулашвили также не исключает, что скандальная видеозапись – «российский фейк».
В метро Нью-Йорка в результате стрельбы погибли несколько человек
Несколько человек погибли, не менее 13 получили ранения в результате стрельбы в метро Нью-Йорка на станции "36-я улица" в районе Бруклин. СМИ пишут о пятерых убитых, но официального подтверждения этому пока нет.
Стрельба произошла около 8:30 по местному времени (15:30 по Москве). Полиция разыскивает подозреваемого. По предварительным данным, он был в противогазе и одет в оранжевый рабочий жилет.
Поступали сообщения о действующих взрывных устройствах на платформе, но полиция Нью-Йорка эти сообщения не подтвердила.
Другие подробности пока неизвестны.
Путин назвал убийства в Буче «фейком» и «провокацией»
Президент России Владимир Путин назвал убийства мирных жителей в городе Буча Киевской области «фейком» и «провокацией». Он также сообщил, что Александр Лукашенко передал ему некие документы.
«Александр Григорьевич мне сегодня давал документы даже. Документы, он так вскользь упомянул, которые переданы и в ФСБ России: как, кто, у них перехваты есть соответствующие, на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этой провокации и фейка», – сказал Путин.
Он добавил, что в Сирии устраивали похожие провокации, обвиняя в применении химического оружия президента страны Башара Асада.
«Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Лукашенко.
О массовых убийствах в Буче стало известно в начале апреля – после того, как российские войска, занимавшие город около месяца, оставили его. На фоне сообщений об убийствах страны Запада ещё более ужесточили свою риторику и политику по отношению к России, введя новый пакет санкций и усилив поставки оружия Украине. Некоторые западные лидеры прямо обвиняют российского президента Владимира Путина в военных преступлениях. Россия продолжает отрицать причастность своих военных к убийству. Некоторые российские представители говорят о том, что убийства в Буче – «постановка», другие - что убийства реальные, но ответственность за них несут украинские военные.
Алан Гаглоев пояснил свою позицию по вступлению Южной Осетии в состав РФ
Вышедший во второй тур выборов кандидат на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев пояснил свою позицию относительно проведения референдума о вступлении Южной Осетии в состав России.
«Воссоединение разделенного народа в составе России — слишком важная тема, чтобы делать её предметом предвыборных манипуляций сознанием людей. Я говорил и в ходе дебатов первого тура и повторяю сейчас, что референдум будет проведен тогда, когда к нему будет готова не только Южная Осетия, но этот шаг будет своевременен и для Российской Федерации, и не поставит руководство нашего стратегического партнера в двусмысленное положение», – заявил Гаглоев.
Ранее действующий югоосетинский лидер Анатолий Бибилов, выступивший с инициативой о проведении референдума, заявил, что во второй тур президентских выборов вышли «две идеологии».
«Возможно, речь снова идет о референдуме, по которому нет принципиальных разногласий», – говорит Алан Гаглоев.
Кандидат от оппозиции подчеркнул, что намерен сменить систему «многолетнего некомпетентного подхода в политических, экономических, хозяйственных вопросах на идеологию нового системного подхода по вопросам функционирования государственных институтов».
По предварительным итогам первого тура, действующий президент Анатолий Бибилов после обработки 95% протоколов уступает лидеру партии «Ныхас» Алану Гаглоеву. Второй тур, предположительно, пройдёт 24 апреля.
В Польше по обвинению в шпионаже задержан россиянин
В Польше задержан гражданин России по обвинению в шпионаже. Об этом сообщается на сайте польской прокуратуры. По запросу районной прокуратуры Гданьска суд постановил арестовать его на три месяца.
"Данные Службы военной контрразведки указывают на то, что он занимался шпионажем в интересах разведки России. Он собирал информацию о воинских частях, их оснащении и кадрах", – говорится в сообщении, которое цитирует Настоящее Время.
Подозреваемый – гражданин России, проживающий в Польше 18 лет, и имеет свой бизнес, пишет Portal Samorzadowy. Его имя не называется.
По данным спецслужб, россиянин был задержан 6 апреля. Утверждается, что доказательства свидетельствуют о том, что он получил информацию о боевой готовности Вооружённых сил Польши и войск НАТО по запросу российских спецслужб.
В польском Жешуве расположен крупнейший транспортный узел для доставки военных грузов в Украину. Связано ли дело с российским вторжением в Украину - не сообщается.
Россиянину грозит до 10 лет лишнения свободы.
Кара-Мурзу судят за то, что он «изменил траекторию движения»
Оппозиционный политик и общественный деятель Владимир Кара-Мурза был задержан 11 апреля полицией в Москве из-за того, что при виде полицейских он "изменил траекторию движения" и попытался скрыться. Об этом сказано в рапорте о задержании, составленном полицейскими, на основании которых был составлен протокол об административном правонарушении. Документ опубликовал адвокат Вадим Прохоров.
"Гражданин Кара-Мурза Владимир Владимирович при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на их требование остановиться попытался скрыться. При задержании оказал активное сопротивление, отказавшись предоставить документы, удостоверяющие личность, и проследовать в служебный автотранспорт" - говорится в рапорте. По словам адвоката, Кара-Мурзу полиция ждала во дворе его дома и задержала его, как только он вышел из машины.
Владимира Кара-Мурзу оставили на ночь в ОВД "Хамовники", составив протокол о неповиновении полиции. Сегодня дело рассматривает суд, оппозиционеру грозит до 15 суток ареста.
В марте этого года, после вооружённого вторжения российских войск в Украину, Кара-Мурза вместе с другими оппозиционерами и общественными деятелями создал Антивоенный комитет России. Члены комитета, в частности, призвали мировое сообщество объявить "военными преступниками" политическое руководство РФ, отдавшее приказ о начале боевых действий.
Раненных на войне в Украине военных из Южной Осетии лечат в Москве
Военные из Южной Осетии, получившие ранения на войне в Украине, лечатся в Москве. По информации пресс-службы Минздрава самопровозглашенной республики Южная Осетия, глава ведомства Сослан Наниев навестил их в Главном военном клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко и в Третьем Центральном военном клиническом госпитале им. А. В. Вишневского.
Предположительно, речь идет о контрактниках 4-й гвардейской военной базы РФ. О количестве раненых не сообщается.
В пресс-службе Минздрава говорят, что информацию о состоянии здоровья лиц, находящихся на лечении в российских военно-медицинских организациях, можно получить лично от главы ведомства Сослана Наниева.
Ранее сообщалось, что от 4-й военной базы (Южная Осетия) было сформировано и отправлено в Украину три батальонно-тактические группы (БТГ) общей численностью до 1200 человек из российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы (Абхазия) было сформировано две батальонно-тактические группы, а это около 800 человек.
Около 300 контрактников вернулись из зоны боевых действий в Южную Осетию. В голосовых сообщениях, которые стали достоянием общественности, военные рассказывали, что их бросили на убой без соответствующей экипировки и вооружения, и призывали соотечественников не ехать в Украину.
5 апреля стало известно, что на войну отправили еще 58 военнослужащих из Южной Осетии.
17 марта в Цхинвали с воинскими почестями похоронили российского сержанта Андрея Бакаева, погибшего на войне в Украине. Он проходил службу в одном из подразделений 58-й армии Вооруженных сил Российской Федерации.
Грузинская парламентская делегация может отправиться в Украину до конца недели
Делегация парламента Грузии отправится в Украину до конца текущей недели. В её составе будет и представитель правящей партии «Грузинская мечта» Давид Сергеенко. Об этом он сообщил журналистам после встречи с коллегами.
«Идёт коммуникация с украинской стороной и делегация, предположительно, отправится в конце этой недели – в пятницу или субботу. Я не могу не быть в делегации. В конце концов, я же – Сергеенко», – сказал депутат.
Как сообщалось ранее, украинская сторона пригласила спикера парламента Грузии Шалву Папуашвили посетить освобожденные от российской оккупации города в Киевской области.
Папуашвили посчитал невозможным ехать в Украину до тех пор, пока «отдельные представители украинского правительства полностью не осознают мощную поддержку», которую Грузия оказывает Украине.
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подверг критике председателя парламента Грузии, процитировав Руставели: «Другу верный друг поможет, не страшит его беда. Сердце он отдаст за сердце, а любовь – в пути звезда...»
NYT рассказала о десятках убитых жителей Бучи и причинах их гибели
Газета New York Times опубликовала большой репортаж из города Буча, ставшего в последние дни символом насилия по отношению к гражданскому населению Украины во время войны. Украина и страны Запада обвиняют российских военных в массовых расправах над мирными жителями. Россия категорически отвергает обвинения.
New York Times утверждает, что её корреспонденты определили место и время гибели нескольких десятков человек и поговорили со свидетелями, которые подтвердили, что жители Бучи стали жертвами российских военных. Издание публикует интерактивную карту, на которой обозначены места, где были найдены тела.
Кроме того, тела более 100 человек, как утверждают журналисты, были эксгумированы из братской могилы, вырытой в Буче во время российской оккупации.
"Когда российское наступление на Киев было остановлено упорным сопротивлением, оккупация Бучи превратилась в кампанию террора и мести," - утверждает издание. Задокументировано несколько случаев целенаправленной расправы над жителями Бучи и пыток, как утверждается, по мотивам мести. Со связанными руками были расстреляны не менее 15 человек. Многие жители Бучи, однако, были застрелены, по словам свидетелей, без каких-либо видимых причин, просто потому, что они вышли на улицу. Гуманитарная катастрофа в городе также стала причиной смерти жителей - в частности, как пишет New York Times, в местном доме престарелых 6 человек умерли от голода.
New York Times называет имена и фамилии десятков убитых и свидетелей, рассказаваших об обстоятельствах их гибели. Точное число жертв в Буче ещё не установлено.
- О массовых убийствах в Буче стало известно в начале апреля, после того, как российские войска, занимавшие город около месяца, оставили его. На фоне сообщений об убийствах страны Запада ещё более ужесточили свою риторику и политику по отношению к России, введя новый пакет санкций и усилив поставки оружия Украине. Некоторые западные лидеры прямо обвиняют российского президента Владимира Путина в военных преступлениях. Россия продолжает отрицать причастность своих военных к убийству. Некоторые российские представители говорят о том, что убийства в Буче - "постановка", другие - что убийства реальные, но ответственность за них несут украинские военные.
В Шебекино у границы с Украиной повреждена железная дорога
В Шебекинском районе Белгородской области, граничащем с Украиной, повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет. Об этом написал в телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков. О причинах происшествия он обещал сообщить позже. По словам главы региона, эта ветка использовалась для рельсового автобуса Белгород — Нежеголь.
Позже в сети появились другие фотографии с места происшествия, на них видны более серьезные повреждения железнодорожных путей и, возможно, даже моста.
Шебекинский район граничит с Харьковской областью Украины. Накануне в Белгородской области (как и в других регионах юга России) ввели повышенный уровень террористической опасности.
Желтый уровень означает, что есть "подтвержденная информация о реальной возможности совершения террористического акта". Жителям рекомендуется посещать людные места только при необходимости, а, выходя на улицу, всегда брать с собой документы удостоверяющие личность.
Путин: «благородные» цели операции в Украине будут выполнены
Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что у него нет сомнений, что цели так называемой спецоперации в Украине будут выполнены.
Эти цели он назвал "благородными", отметив, что главная из них – "помощь людям на Донбассе". Украину он вновь обвинил в "геноциде".
Путин выступил перед сотрудниками космодрома Восточный, который он посетил в День космонавтики. Это его первое выступление на тему войны в Украине за последние недели. Путин фактически подтвердил свои прежние тезисы и назвал "столкновение" в Украине "неизбежным".
О начале "специальной военной операции" в Украине Путин объявил 24 февраля. Уже более полутора месяцев идут тяжёлые бои. По данным ООН, подтверждена гибель почти 2 тысяч мирных жителей Украины, включая более 100 детей. Это, очевидно, неполные данные: украинские власти сообщают о том, что в одном только Мариуполе могли погибнуть более 10 тысяч человек. Сообщается о фактах массовых убийств мирных жителей, ответственность за которые Украина возлагает на российские войска.
Российские войска в ходе боевых действий заняли часть территории на юге Украины с городом Херсон, а также в Харьковской области и в Донбассе. Однако от Киева и с севера Украины они отступили.
- Целями операции Путин 24 февраля объявил "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, которые он назвал необходимыми условиями помощи так называемым "народным республикам" Донбасса, провозглашённым в Донецкой и Луганской областях поддерживаемыми Россией сепаратистами.
- Как отмечает Би-би-си, представители российских властей с течением времени формулируют цели, которых Москва добивается в Украине, по-разному. В частности, в марте министр обороны Сергей Шойгу утверждал: "Главное для нас – защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны". 11 апреля глава МИД России Сергей Лавров сформулировал цели так: "Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене". При этом оккупация Украины и смена её властей целями операции официально не называются – но к наступлению на Киев призывают многочисленные публицисты в прокремлёвских изданиях и ряд политических и общественных деятелей, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров.
- Путин приехал на космодром Восточный вместе с Александром Лукашенко. Он заявил, что "Роскосмос" должен обеспечить в ближайшее время полёт в космос белорусского космонавта.
Лаша Ашуба избран спикером абхазского парламента
На первом заседании сессии парламента самопровозглашенной республики Абхазия седьмого созыва Лаша Ашуба единогласно утвержден спикером законодательного органа.
Как пишет агентство «Апсныпресс», кандидатуру Ашуба предложил депутат Беслан Эмурхба. Избрание спикера проводилось путем тайного голосования.
Ашуба родился в Сухуми 21 декабря 1989 года. Он был депутатом абхазского парламента седьмого созыва (2017–2022).
Вице-спикерами парламента избраны Фазлыбей Авидзба, Астамур Аршба и Ашот Миносян.
Первое заседание открыл старейший по возрасту депутат – герой Абхазии Фазлибей Авидзба. На заседании присутствовали президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, депутаты парламентов шестого созыва, представители судебной ветви власти, генпрокурор, члены Центризбиркома, главы местных администраций, представители городских и районных собраний, религиозных конфессий Абхазии и Совета старейшин, а также депутат Госдумы РФ Константин Затулин.
На первое заседание парламента, которое прошло в здании абхазского Кабмина, не пустили журналистов Анаид Гогорян и Саида Барганджия, а также члена Общественной палаты Абхазии, председателя Союза журналистов Руслана Хашиг.
Анаид Гогорян и Саид Барганджия говорят, что на заседание их накануне пригласила пресс-служба парламента.
«Искренне не понимаю, что там такого секретного будет происходить? Ради чего стоило ещё раз всему обществу демонстрировать свою предвзятость, отсутствие логики и некомпетентность», – пишет Барганджия в соцсети.
- Среди избранных депутатов парламента седьмого созыва семь человек были депутатами шестого созыва – Лаша Ашуба, Тимур Бейя, Астамур Аршба, Алхас Хагба, Левон Галустян, Ашот Миносян и Венори Бебия.
- Пять депутатов избраны от политической партии «Амцахара». Это – Алмас Акаба, Астамур Герхелия, Алиса Гулария, Галуст Трапизонян и Беслан Эмухба. 28 избранных депутатов парламента седьмого созыва выдвигались инициативными группами.
- Всего избрано 33 депутата парламента. В двух избирательных округах будут проводиться повторные выборы.
В Тбилиси задержан таксист, вымогавший деньги у граждан Латвии
Двое преподавателей вуза из Латвии стали жертвами таксиста-мошенника сразу после приезда в Тбилиси.
Как сообщают грузинские СМИ, 11 апреля двое профессоров прибыли из Латвии в Тбилиси и в аэропорту сели в такси, чтобы отправиться в одну из столичных гостиниц. Таксист потребовал от пассажиров заплатить ему 200 лари (около 65 долларов), что почти в 10 раз больше стандартного тарифа.
После того, как пассажиры отказались платить такую сумму, таксист решил не высаживать их и насильно увез в направлении региона Кахети. В итоге пассажиры оказались возле Гомборского перевала.
По данным телекомпании «Рустави-2», таксист уже задержан. Информацию подтвердили в МВД Грузии.
Следствие ведется по двум статьям УК Грузии: «вымогательство» и «незаконное лишение свободы». Оба потерпевших уже дали показания на опросе в отделении полиции поселка Вазиани, пишет агентство «Новости-Грузия».
COVID-19 в Грузии: 392 новых случая, два пациента скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще два пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 16 779.
За сутки в стране выявили 392 новых случая коронавируса. Накануне провели 23 138 тестов: PCR-тестов – 2334, экспресс–тестов на антиген – 20 804.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 1,69%, за последние 14 дней составляет 1,82%, за неделю – 1,53%.
Выздоровел еще 131 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 651 969, выздоровевших – 1 631 846.
За сутки вакцинированы от коронавируса 1304 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 867 451.
Канцлер Австрии: Путин настроен на то, чтобы «решить вопрос Донбасса»
Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал о подробностях своей встречи с Владимиром Путиным, которая состоялась в Подмосковье накануне.
Как сказал канцлер на брифинге для австрийских журналистов, у него нет никаких позитивных впечатлений от встречи с президентом России. Нехаммер, в частности, сказал, что Путин твёрдо настроен на то, чтобы "решить вопрос Донбасса", даже несмотря на санкции. При этом Путин дал понять, что считает западные санкции против России, введённые в связи с вторжением в Украину, жёсткими.
По словам Карла Нехаммера, он дал понять Владимиру Путину, что "война в Украине должна закончиться как можно скорее", а санкции против России будут ужесточаться, "пока в Украине будут умирать люди". Путин сказал, что "было бы неплохо" скорее закончить боевые действия - по всей видимости, имея в виду, что на российских условиях. Нехаммер сказал, что российский президент полностью рассуждает "в логике войны".
Канцлер Австрии охарактеризовал встречу как "очень жесткую", "очень открытую" и "очень прямую". "Это не дружеский визит", – подчеркнул он, добавив, что для него визит в Москву был "обязанностью".
Лидеры разошлись в оценках событий в украинской Буче, где после отступления российских войск были обнаружены тела десятков мирных жителей. "Между нами на эту тему была жесткая конфронтация, потому что президент приписывает международному сообществу предвзятость" - сказал Нехаммер. По словам канцлера, он хотел "посмотреть Путину в глаза" и увидеть его реакцию на сообщения об убийствах жителей Бучи, в которых обвиняют российских военных.
Нехаммер стал первым европейским лидером, посетившим Путина после начала широкомасштабного российского вторжения 24 февраля. Встреча продолжалась около полутора часов и проходила в подмосковной резиденции главы российского государства в Ново-Огареве. Австрийское издание Kronen Zeitung пишет, что во время встречи по просьбе Нехаммера не было ни рукопожатий, ни совместных фотографий – чтобы "избежать их использования Россией в пропагандистских целях".
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ещё до начала переговоров заявил, что с российской стороны заявлений по итогам этой встречи не будет.
- По оценкам разведок западных стран и Украины, Россия в ближайшее время может начать масштабное наступление на востоке Украины, с целью занять территории Донецкой и Луганской областей, которые Москва считает независимыми "народными республиками".
- Продолжается штурм Мариуполя на юге Донецкой области. Жестокие бои в городе идут с конца февраля. По последним сообщениям, большая часть города сейчас в руках российских войск. Множество жилых домов разрушено. По оценкам украинских властей, погибли более 10 тысяч мирных жителей. Независимо эти данные подтвердить сейчас невозможно. Те, кто смог выбраться из города, описывают происходившее там как масштабную гуманитарную катастрофу.
- Представители украинского полка "Азов", участвующие в боях в Мариуполе, вечером 11 апреля заявили об использовании российскими войсками неизвестного отравляющего вещества. О жертвах не сообщается. Представители властей Украины и стран Запада заявили, что проверяют эти сообщения.
Финская Nokia объявила об уходе с российского рынка
Финская телекоммуникационная компания Nokia объявила о прекращении работы в России.
"С первых дней вторжения в Украину для Nokia было очевидно, что дальнейшее присутствие в России невозможно. За последние недели мы прекратили поставки, остановили новый бизнес и переносим за пределы России нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка", — говорится в заявлении компании.
При этом Nokia намерена и дальше поддерживать работоспособность телекоммуникационных сетей в России и подаст заявку на получение лицензий, необходимых для обеспечения этой поддержки в условиях санкций.
Накануне шведская компания Ericsson, которая вместе с Nokia и китайской Huawei входит в тройку глобальных поставщиков телекоммуникационного оборудования, приостановила работу в России и отправила в простой российских сотрудников. В сообщении на сайте компании это объяснили последними событиями и санкциями Евросоюза в отношении Москвы в ответ на вторжение России в Украину.
Введенный 8 апреля пятый пакет санкций запретил поставки в Россию оборудования для гражданских сетей связи операторам, которые больше чем на 50 процентов контролируются государством.
Япония ввела санкции против Сбербанка, Альфа-банка и 398 россиян
Министерство иностранных дел Японии утвердило ранее объявленные санкции в отношении 398 россиян и 28 российских организаций в ответ на вторжение России в Украину.
В заявлении на сайте японского внешнеполитического ведомства, говорится, что эти меры вводятся "в целях поддержания мира и безопасности и внесения вклада Японии в международные усилия по обеспечению международного мира."
Среди тех, на кого распространяются японские санкции, 385 депутатов Госдумы России, а также Катерина Тихонова и Мария Воронцова, которых японский МИД называет "дочерьми президента РФ", и Мария Лаврова и Екатерина Винокурова, как "супруга и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова".
Под санкции также попали главком ВМФ России Николай Евменов, его заместитель вице-адмирал Владимир Касатонов, командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, главкомы Сухопутных войск Олег Салюков, ВКС России Сергей Суровикин и командующий российскими ВВС Сергей Дронов. Санкции Токио также распространяются на первого заместителя командующего Черноморским флотом Сергея Пинчука, командующего войсками Южного военного округа Алексея Авдеева, его заместителя Рустама Мурадова и командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Андрея Сычева.
Кроме того, Япония ввела санкции в отношении 26 предприятий и двух российских банков - "Альфа-банка" и Сбербанка. Их активы будут заморожены, а транзакции с ними запрещены, начиная с 12 мая.
Япония запретила новые инвестиции в Россию. С 19 апреля вводится эмбарго на древесину из России, а также запрет на импорт машинного оборудования и алкоголя.
Ранее власти Японии вводили несколько пакетов санкций в отношении России в связи с войной в Украине. Под ограничения попали президент России Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и другие российские чиновники и компании, а также резервы Банка России.
В Москве арестован колумбиец по делу о «фейках» про российскую армию
Суд в Москве арестовал на два месяца колумбийца Хиральдо Сарай Альберто Энрике по делу о "фейках" про российскую армию, сообщает "Медиазона".
Согласно версии следствия, гражданин Колумбии в составе группы лиц распространял "фейки" в социальных сетях. Что именно было в сообщениях, не уточняется.
Хиральдо Сарай Альберто Энрике вину признал частично – не отрицая, что технически помогал публиковать информацию. По словам его адвоката Виталия Бабенко, колумбиец считал, что эти сведения помогают сформировать "альтернативную точку зрения" на происходящие события, но в тексты сообщений обвиняемый не вчитывался.
Издание "Коммерсант" со ссылкой на Бабенко утверждает, что у колумбийца также есть российское гражданство. Ему грозит до пяти миллионов рублей штрафа или до десяти лет лишения свободы.
Как пишет "Медиазона", в соцсетях Хиральдо Сарай Альберто Энрике представляется выпускником РУДН и "менеджером по странам Латинской Америки" в туристических агенствах. После российского вторжения в Украину он писал, что "в войне нет победителей и проигравших", а "Украина используется как марионетка для экономического ослабления России".
- 4 марта Путин подписал закон об административной и уголовной ответственности за "фейки" о действиях российской армии в Украине. За сообщения о деятельности вооруженных сил, которые суд признает "заведомо ложными", грозит штраф или лишение свободы. По данным"Сетевых свобод", в России возбудили более 220 административных дел по закону "о фейках".
Состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и Азербайджана
11 апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.
Согласно сообщению, министры обменялись мнениями относительно формирования комиссии по делимитации и пограничной безопасности, подготовки мирных переговоров и гуманитарных вопросов.
Напомним, что после более чем четырехчасовых переговоров в Брюсселе на прошлой неделе лидеры Армении и Азербайджана договорились о создании к концу апреля двусторонней комиссии по делимитации границы между двумя странами, призванной обеспечить безопасность и стабильность вдоль границы.
По итогам встречи, организованной председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев также поручили своим министрам иностранных дел начать подготовку к мирным переговорам между двумя странами.
Канада ввела санкции против российских оборонных предприятий
Власти Канады ввели санкции против 33 российских предприятий оборонного сектора, говорится в заявлении на сайте правительства страны.
Под новые ограничения попали Московский физико-технический институт (МФТИ), ПАО «Звезда», судостроительный завод «Вымпел», НПП «Исток», а также частная военная компания РСБ-групп (работающая как охранная фирма).
«Мы будем продолжать поддерживать храбрых мужчин и женщин, борющихся за свою свободу, и мы требуем, чтобы виновные в злодеяниях понесли ответственность», – заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.
В конце марта Канада уже вводила санкции против России в связи с вторжением в Украину. Тогда под ограничения попали 160 членов Совета Федерации.
Югоосетинский ЦИК планирует огласить итоги президентских выборов во вторник
ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия надеется обработать все протоколы по итогам выборов президента и во вторник, 12 апреля, могут быть опубликованы официальные итоги.
«Очень рассчитываем, что в течение дня обработка будет полной», - сказала член ЦИК Марина Цховребова.
По ее словам, «завтра предположительно может быть уже официальное опубликование в СМИ итогов голосования».
Официальные результаты ЦИК республики свидетельствуют, что после подсчета 95% голосов на президентских выборах в Южной Осетии у действующего президента Анатолия Бибилова 33,5%, его опережает Алан Гаглоев, набравший 36,9% голосов. Следом после обработки 95% бюллетеней идут Александр Плиев, набравший 11,9% голосов, Гарри Мулдаров с 8,9% и Дмитрий Тасоев с 2,8%, против всех высказались 1,8% проголосовавших.
В регионах юга России «желтый уровень» террористической опасности
Власти российских регионов, граничащих с Украиной или находящихся недалеко от нее, объявляли о введении желтого уровня террористической опасности.
С вечера 11 апреля он будет действовать в Курской, Воронежской, Брянской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае (на территории Ейского и Щербинского районов, и в аннексированном Крыму (в Армянске, Джанкое, Керчи и в еще четырех северных городских округах).
Желтый уровень означает, что есть «подтвержденная информация о реальной возможности совершения террористического акта». Жителям рекомендуется посещать людные места только при необходимости, а, выходя на улицу, всегда брать с собой документы удостоверяющие личность.
Так же, по словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, усиливается работа правоохранительных органов.
Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркивает, что мера носит «исключительно профилактических характер», обстановка в республике спокойная и контролируется властями.
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