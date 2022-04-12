Марин Ле Пен выступила против запрета на импорт энергоресурсов из России

Во Франции кандидат в президенты и представитель крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что поддерживает санкции против Москвы из-за Украины, но не в том случае, когда речь идет о российских энергоносителях. По словам Ле Пен, она не хочет, чтобы французы страдали от последствий санкций в отношении нефти и газа.

На фоне президентских выборов во Франции и войны на территории Украины критики Ле Пен указали на ее прошлые связи с Россией. При этом политик осудила российскую агрессию в отношении соседней страны.

Во втором туре выборов президента Ле Пен будет бороться за пост с действующим главой государства Эммануэлем Макроном. Голосование состоится 24 апреля.

Большинство стран Евросоюза принимают меры по сокращению импорта российских энергоносителей, чтобы ограничить возможности Кремля финансировать войну. Однозначно отказывается сделать это только Венгрия. В то же время зависимость некоторых стран, например Германии, от российского газа столь существенна, что их руководство заявляет, что полный отказ от поставок из России возможен лишь через несколько лет. Власти таких государств опасаются дальнейшего роста цен на энергоносители для граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к парламенту Литвы заявил, что ЕС должен назвать четкие сроки отказа от импорта энергоресурсов из России и внести их в один из пакетов санкций против Кремля.

Ранее ЕС ввел пять пакетов санкций в отношении России и Беларуси, под санкции попали более 1000 российских и юридических лиц и целые отрасли экономики. Последний пакет запретил импорт угля из России и въезд на территорию Евросоюза российского грузового транспорта.

Ранее эмбарго на российские энергоресурсы ввели США и Великобритания, которые потребляли существенно меньше российской нефти, чем ЕС.