Лидеры G7 предлагают ввести «потолок цен» на российскую нефть

Страны "Группы семи" (G7) предлагают другим странам присоединиться к ограничениям на импорт российской нефти и нефтепродуктов и не транспортировать российскую нефть, закупленную по цене выше определённого максимума. Об этом говорится в итоговом коммюнике по итогам саммита "семёрки", который завершился в Германии.

Сами страны, входящие в G7 - США, Великобритания, Япония, Канада, Франция, Германия и Италия - уже ввели полное или частичное эмбарго на российскую нефть - в связи с вторжением России в Украину. Они, однако, указывают на то, что в связи с ростом цен на мировом рынке Москва продолжает получать значительные доходы от продажи топлива. Теперь страны G7 рассчитывают договориться с другими государствами о введении ценового "потолка" для закупок российской нефти. Пока неясно, каким образом может быть введён такой механизм.

В итоговом заявлении также сказано, что страны "семёрки" изучат другие меры, чтобы "не позволить России получать прибыль от своей военной агрессии". В частности речь идёт о снижении зависимости от российских технологий, используемых в ядерной энергетике.

В коммюнике также говорится о необходимости постепенного отказа от углеводородного топлива, однако в связи с экстраординарными обстоятельствами называются допустимыми новые инвестиции в газовый сектор. К 2035 году экономика стран G7, однако, должна избавиться от зависимости от углеводородов.

Отдельное коммюнике посвящено продовольственной безопасности, в том числе и в связи с российской агрессией в Украине. В заявлении отмечается, что страны Запада не будут вводить санкции против продовольственного сектора, и они не затронут импорт продовольствия из России.

Ранее страны G7 в совместном заявлении осудили российское вторжение в Украину и пообещали продолжать оказывать Украине помощь, в том числе поставками вооружений, с целью, как сказано, помочь ей защитить себя и выбрать своё будущее. "Украина должна решить, какими будут мирные договорённости, без внешнего давления и влияния" - сказано в документе. В нём говорится также о гуманитарной и экономической помощи, а также об оказании помощи гражданам России, которых преследуют российские власти - в том числе независимых журналистов, правозащитников и оппозиционеров.

Выступая после завершения саммита, его "хозяин" - канцлер Германии Олаф Шольц - подчеркнул, что встреча продемонстрировала единство лидеров демократических стран в поддержке Украины. Он также сказал, что для Украины необходим аналог "плана Маршалла" по восстановлению её экономики после войны.

Большинство лидеров стран "семёрки" отправляется из Германии в Мадрид, где сегодня открывается саммит НАТО. Война в Украине и её последствия - главная тема повестки дня.