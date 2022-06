Литва прекратила транзит санкционных грузов в Калининградскую область

Несколько стран Евросоюза, которые недавно высказывали сомнения в возможности предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, теперь заявляют о готовности поддержать рекомендацию Еврокомиссии о том, чтобы дать Украине этот статус.

Рекомендация исполнительного органа Евросоюза будет обсуждаться лидерами 27 стран во время саммита на следующей неделе в Брюсселе. Для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС требуется единогласное одобрение всех стран-членов.

Еврокомиссия рекомендует предоставить статус без предварительных условий, учитывая особые обстоятельства, связанные с войной. Однако для достижения Киевом прогресса на пути к членству ему необходимо будет выполнить целый ряд условий. Об этом прямо заявляет Еврокомиссия. Всего этих требований семь, они касаются борьбы с коррупцией, верховенства права и прав меньшинств.

В правительстве Нидерландов - страны, которая выражала наибольшие сомнения в возможности предоставить Украине статус кандидата - заявили о готовности поддержать рекомендацию ЕС. Премьер Марк Рютте назвал ее «разумным компромиссом». «Давайте примем это ради единства в Европе. Нидерланды положительно относятся к этому», - заявил в свою очередь глава МИД Вопке Хукстра. Он отметил, что пройдут годы, прежде чем Украина и Молдова, которой Еврокомиссия также рекомендовала дать кандидатский статус, смогут присоединиться к ЕС.

Глава МИД Дании также заявил, что Копенгаген не возражает против предоставления Украине статуса. О том же заявляют и в Швеции.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью DPA, что оптимистично настроен относительно возможности договоренности лидеров 27 стран ЕС. Германия, Франция и Италия заявили о поддержке кандидатского статуса для Украины.

Президент России Владимир Путин в пятницу заявил, что Москва не против вступления Украины в ЕС, поскольку это, в отличие от НАТО, не военный союз. При этом он сказал, что это не будет выгодным ни для ЕС, ни для Украины.

Статус кандидата не означает, что страна непременно станет членом ЕС в будущем. Переговоры с Турцией, которые велись много лет, фактически зашли в тупик. Сейчас кандидатами являются несколько стран Балкан, переговоры с ними далеки от завершения.

Западные СМИ пишут, что, несмотря на быстрое получение статуса, Украине понадобятся долгие годы для вступления в ЕС. The New York Times напоминает, что рекомендации Еврокомиссии – это технический документ, который описывает готовность страны к кандидатскому статусу в соответствии с заданными критериями. По большинству из них Украина пока отстает, отмечает The New York Times. Газета обращает внимание на коррупцию и трудности, с которыми страна столкнется после войны.