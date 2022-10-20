Лиз Трасс ушла в отставку с поста премьер-министра Великобритании

Европейский союз сокращает зависимость от российского газа гораздо быстрее, чем ожидалось. За восемь месяцев странам ЕС удалось найти замену двум третям поставок российского газа. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на заседании Европейского парламента в Страсбурге.

По её словам, ещё весной власти ЕС предполагали, что отказ от российского газа займет семь лет. Евросоюзу удалось ускорить переход на других , не российских поставщиков газа, но за это пришлось заплатить высокую цену, отметила фон дер Ляйен.

В то же время "Коммерсантъ" приводил данные, согласно которым экспорт российского сжиженного газа в Европу растёт, несмотря на геополитические разногласия. Представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что за девять месяцев 2022 года Евросоюз нарастил импорт российского СПГ на 50%, до 15 миллиардов кубометров.

Как пишет сегодня The New York Times, Европейский союз разрывает экономические связи с Россией, чтобы поддержать Украину, но некоторые страны лоббируют сохранение части направлений импорта.

Так, Бельгия продолжает торговать российскими алмазами, Греция освободила свои судоходные компании от нефтяного эмбарго и по-прежнему транспортирует российскую нефть. Франция, Венгрия, Словакия и Финляндии импортируют российский уран для своих атомных электростанций.

Киев резко критикует санкционные исключения и упрекает европейские страны, которые продолжают вести бизнес с Россией.

В ответ на российскую агрессию против Украины Евросоюз принял уже восемь пакетов санкций в отношении России. Ни один из них не включает эмбарго на российский газ. При этом Россия прекратила поставки в ряд стран ЕС, а некоторые страны сами отказались от российского газа.

Страны Евросоюза обвиняют Россию в использовании газа в качестве инструмента политического давления. Москва эти обвинения отвергает.

Цены на газ в Европе в десять раз превышают прошлогодние из-за войны, последствий эпидемии COVID-19 и глобального экономического кризиса.

Накануне Еврокомиссия представила пакет мер, направленных на борьбу с энергетическим кризисом в Европе. В частности, она предложила, чтобы страны — члены ЕС делились друг с другом газом, а на крупнейшей газовой бирже в Европе ввели механизм временного ограничения цен.

19 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что на территории Турции будет создан международный газовый хаб для поставок российского топлива в Европу.

Идею создания газового хаба в Турции Эрдогану предложил президент России Владимир Путин на переговорах в Астане 13 октября. Предполагается, что на черноморское направление переведут поставки в Европу, которые раньше осуществлялись по "Северному потоку". "Газпром" сначала значительно снизил, а в сентябре полностью прекратил поставки топлива по этому газопроводу якобы из-за технических проблем.