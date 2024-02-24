Лондон пообещал Киеву 245 млн фунтов на производство боеприпасов

Великобритания объявила 24 февраля о новом оборонном пакете для Украины на сумму в 245 миллионов фунтов стерлингов ($311 млн).

Как отмечается, эти средства помогут увеличить производство «крайне необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины» - спустя два года после начала широкомасштабного российского вторжения.

Британский министр обороны Грант Шэппс подчеркнул в своем заявлении, что Вооруженные силы Украины «несмотря ни на что» отбили значительную часть земель, захваченных Россией после начала вторжения в феврале 2022 года. «Но украинцы не смогут выиграть эту войну без поддержки международного сообщества», - добавил Шэппс.

В Лондоне заявляют о готовности и дальше делать все возможное, чтобы Украина «могла продолжать бороться за свою победу».