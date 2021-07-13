Lufthansa меняет обращение «дамы и господа» на гендерно-нейтральные

Самая крупная оппозиционная партия «Единое национальное движение» решила, что будет принимать участия только в тех заседаниях парламента Грузии, на которых будут рассматриваться только самые важные для общества вопросы. Таковыми в ЕНД считают выражение недоверия правительству и голосование по конституционным изменениям для перехода на пропорциональную систему.

ЕНД в блоке с еще несколькими оппозиционными партиями представлена в парламенте Грузии 32 депутатами. «Участие в парламенте в нынешнем формате неразумно. Мы примем участие только в тех заседаниях, которые будут нужны и необходимы для общества. Сегодня общество ставит перед оппозицией совершенно другие вызовы – это события 5 июля и смерть оператора. Реакция Гарибашвили на эти события — вызов обществу», - сказал депутата от ЕНД Леван Бежашвили.

Он подчеркнул, что политики должны показать единство для того, чтобы премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава МВД Вахтанг Гомелаури ушли в отставку, чтобы в стране было назначено техническое правительство, которое обеспечит проведение внеочередных выборов. «Вызов Гомелаури и других министров в парламент будет важным вопросом. Оппозиция будет отдельно обсуждать этот вопрос. Главное не их приход, а их отставка, которую требуют СМИ, общество, оппозиция», - считает Бежашвили.

Бойкот работе парламента намерена объявить еще одна оппозиционная фракция - «Лело - партнерство для Грузии». Как заявил сегодня лидер партии Мамука Хазарадзе, «Лело» видит выход из создавшейся кризисной ситуации в формировании переходного правительства и досрочных выборах, сообщают «Новости-Грузия».

Фракция «Лело» покинула зал заседаний после того, как в парламенте произошла потасовка с журналистами, которых затем вместе с частью депутатов от оппозиции выдворили из зала. Затем председатель парламента Каха Кучава отказался дать слово представителям фракции «Лело», после чего они в знак протеста покинули законодательный орган.

В воскресенье, 11 июля, в Тбилиси прошла акция протеста, организованная оппозиционными СМИ. Это произошло после того, как стало известно о смерти оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, который 5 июля был жестоко избит радикальными гомофобными группировками. Причины смерти Лашкарава, который перенес серьезную операцию, так как у него были сломаны лицевые кости, устанавливает экспертиза.

По делу о нападении на Лексо Лашкарава МВД задержало пять человек.