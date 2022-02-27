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Lufthansa объявила об остановке полетов в Россию
Немецкая авиакомпания Lufthansa в ночь на 27 февраля объявила о приостановке полетов в Россию – вероятнее всего, в связи с готовящимся полным закрытием Евросоюзом своего воздушного пространства для российских авиакомпаний и опасением скорых ответных санкций Москвы.
Представитель Lufthansa сообщил о таком решении агентству Reuters. Полеты пока ограничены на следующую неделю, то есть до 7 марта. Находившиеся в небе над Россией самолеты в субботу вечером были развернуты обратно в аэропорты вылета, свидетельствует сервис мониторинга гражданской авиации Flightradar24.
Ранее 26 февраля замглавы берлинского бюро немецкого телеканала ARD Маттиас Дейс сообщил в твиттере со ссылкой на неназванный источник, что страны ЕС планируют скоро полностью закрыть воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.
До этого свое воздушное пространство для России уже самостоятельно закрыли Литва, Латвия, Эстония, Словения, Румыния, Болгария, Польша, Чехия и Великобритания - из-за вторжения российской армии на территорию Украины. Москва в ответ закрывает свое воздушное пространство для этих стран.
Другие новости дня
Коронавирус в Грузии: 4 835 новых случаев заражения, 41 человек скончался
В Грузии за минувшие сутки выявили 4 835 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 26,2 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 18,42%, за две недели – 26,68%, за семь дней – 22,64%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 1 603 007.
Более 44% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 2 146. В Имерети выявили 845 случаев заражения, в Кахетии – 442, в Самегрело и Земо Сванети – 327, в Шида Картли – 227, в Аджарии – 245, в Гурии – 243, в Квемо Картли – 190, в Мцхета-Мтианети – 82, в Самцхе-Джавахети – 61, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 27.
От ковида умер еще 41 пациент. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 138.
Выздоровели 13 840 человек, их общее число выросло до 1 491 321.
На данный момент в Грузии 95 522 активных случая коронавируса. Из них 4 640 (около 5% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 1 066 пациентов тяжелое, 282 подключены к аппаратам ИВЛ. 449 человек остаются под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 90 433 лечатся на дому.
В Абхазии подтверждено 87 новых случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 193 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 87 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 43 пациента. Состояние 11 человек оценивается как тяжелое, 30 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 20 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 28, состояние 8 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 7 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице - 19 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 51 705 человек. Зарегистрировано 648 летальных случаев. Выздоровели 45 007 человек.
Попавшие под санкции российские банки исключат из системы SWIFT
США, Канада и ключевые страны Евросоюза, включая Германию, Францию и Италию согласовали исключение из системы межбанковских платежей SWIFT попавшие под санкции российские банки. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.
Исключение из системы банков означает, что платежи в них из-за рубежа и за границу будут усложнены - их придется проводить другими способами, например, факсом или телетайпом.
Точный список попавших под ограничение банков не приводится. Санкции сейчас введены, в частности, против «Альфа-Банка», ВЭБ, ВТБ, «Промсвязьбанка», «Открытия», «России», «Россельхозбанка», МКБ, «Совкомбанка» и нескольких кредитных организаций, работающих в аннексированном Крыму.
Решение договорившихся стран ужесточает санкции, введенные против России после начала полномасштабной войны с Украиной. Киев призывал отключить от SWIFT, аналогичное требование публично выдвигали многие мировые лидеры, например, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Чехии Милош Земан.
Отключение нескольких российских банков от SWIFT - не единственное ужесточение санкций, следует из сообщения Белого дома. Стороны договорились усложнить получение гражданства в западных странах в обмен на инвестиции для российских бизнесменов, связанных с правительством. Стороны договорились усложнить для российского Центробанка противодействие санкциям.
Кроме того, западные страны создадут оперативную группу, которая будет выявлять попадающие под ограничения активы россиян в зонах их юрисдикции. Страны планируют ограничить активы для более широкого списка представителей близкой к власти российской элиты, должностных лиц и их семей и пособников.
На западных границах Украины десятки тысяч беженцев
Десятки тысяч украинцев устремляются в соседние страны, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию, спасаясь от российского вторжения. Об этом, в частности, пишет ВВС.
За три дня, прошедшие с начала российского вторжения, только украинско-польскую границу пересекли более 115 тысяч человек. Многие добираются сюда пешком, проводя в пути почти без личных вещей по несколько дней. На некоторых пограничных пунктах длина очередей достигает 15 километров.
Подавляющая масса этих беженцев – женщины и дети. Всех украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащих мобилизации, из страны не выпускают. Это один из крупнейших гуманитарных кризисов в Европе с новейшей истории после Второй мировой войны. Количество разделенных семей, по оценкам аналитиков, может исчисляться уже сотнями тысяч.
Во Львове беженцам не хватает мест в бесплатных поездах в Польшу. Некоторые пассажиры в ожидании свободного места пропустили уже три состава.
Ранее ведомства ООН сообщили, что за первые два дня с начала российского вторжения Украину были вынуждены покинуть не менее 150 тысяч человек.
Франция задержала российское судно за возможное нарушение санкций
Российский сухогруз «Балтик Лидер» был задержан французскими властями во время прохода пролива Ла-Манш 27 февраля. Судно заподозрили в нарушении санкционного режима, введенного после начала войны с Украиной.
Судно с грузом автомобилей направлялось в Санкт-Петербург из Руана на севере Франции. Власти отправили его под эскортом в порт в Булонь-сюр-Мере, сообщило Agence France-Presse. На борту находились 19 человек.
Французские власти заподозрили, что «Балтик Лидер» принадлежит дочерней компании попавшего под санкции «Промсвязьбанка», - передает российское государственное агентство РИА «Новости«. В пресс-службе кредитной организации заявили, что сухогруз был продан до введения санкций.
Экипажу разрешили перемещаться по городу, сообщила французская газета La Voix Du Nord. Судьбу судна решит суд. Российское посольство сообщило, что направит в МИД Франции ноту протеста.
- Санкции против «Промсвязьбанка», который используется российскими властями для финансирование гособоронзаказа, были введены США, ЕС и Великобританией после того как Россия признала независимость двух сепаратистских образований на востоке Украины. Тогда же стало известно, что под ограничения США попадет и «Балтик Лидер».
Российские власти впервые признали гибель военного в Украине
Российские власти впервые публично признали гибель военного в конфликте в Украине. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о смерти армейского офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова. Он проходил службу в воздушно-десантных войсках.
Меликов сообщил о гибели Гаджимагомедова в инстаграме в субботу 26 января. »С огромным сожалением воспринял трагическую весть о гибели нашего молодого земляка, офицера Российской Армии Нурмагомеда Гаджимагомедова, который с честью исполнил свой служебный долг в ходе спецоперации по защите Донбасса», - написал он. Обстоятельства смерти не раскрываются.
Гаджимагомедов - сын заместителя министра внутренних дел Ингушетии Энгельса Гаджимагомедова, - сообщает издание «Агентство». Судя по фотографии, размещенной на странице Меликова, погибший был старшим лейтенантом ВДВ. «Агентство» пишет, что он служил в 247-м гвардейского десантно-штурмовом Кавказском казачьем полку.
Точное место гибели Гаджимагомедова не раскрывается. Еще до анонсы Меликова в социальных сетях распространялась информация, что старший лейтенант подорвал себя гранатой вместе с окружившими его солдатами украинской армии. Верифицировать эту информацию практически невозможно.
Российское министерство обороны не признает потерь во вторжении в Украину. Еще с 2014 года, начала конфликта в Донбассе, Москва отрицала присутствие на территории Украины своих военных и отказывалась признавать потери в ходе предполагаемых боестолкновений с украинской армией.
Ситуация не изменилась и после официального ввода войск. В последнем, по состоянию на ночь пятницы, отчете о ходе боевых действий министерство обороны утверждает, что у российских военных нет потерь. Украинская армия утверждает, что российские потери составляют более трех тысяч человек.
Стороны военных конфликтов в своих сообщениях обычно преувеличивают потери противника и преуменьшают свои. Независимые подтверждения сложно получить во время боевых действий. Кроме того, российское законодательство относит сведения о численности возможных потерь к государственной тайне.
Британский министр обороны Бен Уоллес в пятницу заявил в интервью Sky News, что по данным британских военных в первый день после открытого вторжения Россия потеряла 450 человек. Эта оценка так же не поддается проверке.
Лукашенко и Макрон по телефону обсудили Украину
Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко и президент Франции Эммануэль Макрон провели в пятницу вечером телефонный разговор. Сообщение пресс-службы Лукашенко подтвердило агентство France Presse. Официальных комментариев Елисейского дворца пока нет.
В пресс-службе Лукашенко сообщили, что разговор продолжался 1 час 20 минут, и обсуждалось российское вторжение в Украину и вовлеченность Беларуси в этот конфликт.
«Значительная часть разговора была уделена обсуждению будущего Европы и места Беларуси в этом мироустройстве, говорили также и о взаимоотношениях Беларуси и России», - сказано в сообщении. Лукашенко, как утверждается, назвал фейком сообщения о возможном размещении в Беларуси ядерного оружия. Он также выразил готовность принять российско-украинские переговоры о мире.
«Президент Франции во время разговора особо подчеркнул свое уважение к белорусскому народу», - говорится в сообщении.
Белорусские военные не участвуют в российско-украинском конфликте, однако российские военные действуют с территории Беларуси, используют ее инфраструктуру. В субботу появились сообщения, что лидеры стран ЕС 27 февраля могут обсудить отключение от системы финансовых переводов SWIFT не только России, но и Беларуси - из-за ее роли в конфликте.
Запад не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси, однако поддерживает контакты с ее руководством, а в исключительных случаях и лично с ним.
Залкалиани благодарит за мужество и профессионализм грузинских дипломатов, работающих в Украине
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани благодарит грузинских дипломатов, работающих в Киеве и Одессе, за мужество и профессионализм.
«Грузинские дипломаты в Киеве и Одессе! Я рядом с вами в этот самый трудный для мира момент! Спасибо за мужество и высокий профессионализм! Находясь в Киеве, вы не только выражаете поддержку нашим украинским друзьям, но и защищаете свободу вашей Родины - Грузии!» - написал Давид Залкалиани в Facebook.
Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду
Российский бизнесмен Роман Абрамович - владелец британского футбольного клуба «Челси» - передал управление клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». Об этом говорится в заявлении от имени Абрамовича, опубликованном на сайте клуба.
По словам Абрамовича, за почти 20 лет, которые он владеет «Челси», он всегда действовал в интересах клуба. Как считает олигарх, сейчас благотворительный фонд имеет лучшие предпосылки, чтобы заботиться об интересах клуба, его игроках, сотрудниках и болельщиках.
Великобритания в последние дни ввела масштабные санкции против России в связи с российским вторжением в Украину. Непосредственно против Абрамовича санкции не вводились.
Абрамович регулярно занимает высокие места в рейтинге богатейших людей планеты. Его называли олигархом, близким к Владимиру Путину, хотя сам он это отрицает и в российской политической жизни не участвует. У Абрамовича есть российский и израильский паспорта. Последний он получил после того, как в 2018 году столкнулся с трудностями при продлении британской визы и переехал из Лондона в Тель-Авив. Недавно Абрамович получил также гражданство Португалии.
Президент Грузии поговорила с Зеленским и заявила о солидарности с Украиной
Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом Зурабишвили написала в своем официальном Twitter.
«Поговорила с президентом Зеленским и подтвердила полную солидарность Грузии с народом Украины. В эти трагические для Украины и для всей Европы времена президент Зеленский является образцовым лидером. Вся Грузия стоит рядом с Украиной», - написала Саломе Зурабишвили.
Жозеп Боррель: Мы знаем, что миллионы россиян не хотят войны
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель обратился к гражданам России в связи с российским вторжением в Украину.
В его твиттере появилось несколько записей на русском языке, в том числе «Кремль – это не Россия. Путин – это не российский народ». Боррель также записал видеообращение с русскими субтитрами. В нем он назвал войну России против Украины «братоубийственной», упомянул участников антивоенных акций протеста в России и сказал, что в ЕС знают, что миллионы россиян не хотят войны, и не ставят знак равенства между Россией и ее руководством.
По словам Борреля, Путин хочет вернуться ко временам Российской империи, но тем самым ставит под угрозу будущее российского народа. «Европа хочет, чтобы в России жил процветающий и счастливый народ», сказал Боррель, а для этого необходимо прекратить войну.
Ранее с призывом выступить против войны к россиянам обратился британский премьер Борис Джонсон, а президент Украины Владимир Зеленский прямо призвал граждан России к протестам против войны.
В России 26 февраля третий день продолжаются несогласованные с властями акции против вторжения в Украину. В субботу, по данным ОВД-Инфо (включен в реестр «иноагентов»), задержаны более 300 человек, почти половина из них в Москве.
Германия начнет поставки Украине вооружения
Германия - которая до последнего момента отказывалась от поставок Украине вооружений - приняла решение отправить в эту страну тысячу единиц противотанкового оружия и 500 ракет земля-воздух «Стингер».
Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц. Он написал в твиттере, что позиция германских властей изменилась после полномасштабного российского вторжения в Украину. «Наш долг сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине защититься от наступающей армии Путина» - написал Шольц.
Также, по сообщениям агентств, Германия одобрила передачу другими странами оружия, произведенного в ФРГ.
Страны НАТО накануне договорились расширить поставки Украине вооружения.
Страны ЕС и США ввели против России в связи с вторжением масштабные санкции и обещают их ужесточить. Президент США Джо Байден заявил, что альтернативой санкциям была только «Третья мировая война» - то есть прямое участие НАТО в конфликте с Россией. Байден и другие лидеры стран НАТО не раз заявляли, что этого не произойдет, военных НАТО в Украину не пошлют.
Отдельные страны ЕС вводят собственные ограничения против России. В частности, страны Балтии и Словения в субботу объявили о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов. Рейсы из Москвы в Калининград по-прежнему возможны - однако самолетам приходится делать большой «крюк» над Балтийским морем.
Российское вооруженное вторжение в Украину началось 24 февраля. Президент Владимир Путин обосновал его необходимостью оказать помощь так называемым «ДНР» и «ЛНР», а также «денацификации» Украины. За три дня боев российские войска подошли к Киеву с севера, заняли территорию на юге у побережья Азовского моря. О взятии ими крупных городов на данный момент не сообщалось. Официальных российских данных о потерях нет. Украинская сторона заявляет о тысячах убитых российских солдат и сотнях пленных. Независимых данных нет.
Шарль Мишель пригласил президента Грузии посетить Брюссель в ближайшие дни
Глава Евросовета Шарль Мишель пригласил президента Грузии Саломе Зурабишвили посетить Брюссель с рабочим визитом в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Сегодня между Зурабишвили и Мишелем состоялся телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась ситуация в Украине.
«У меня состоялась беседа с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем относительно развития событий в Украине, Грузии и Европе. Он пригласил меня посетить Брюссель на следующей неделе», - написала Зурабишвили в своем Twitter.
Ранее сегодня президент Грузии по телефону также обсудила ситуацию в Украине со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Президент Франции пригласил ее посетить Париж с рабочим визитом в ближайшие дни.
В Азербайджане вспомнили жертв массовых убийств в Ходжалы
В Азербайджане сегодня, 26 февраля, прошли мероприятия, посвященные 30-летию со дня массового убийства азербайджанских жителей города Ходжалы на территории Нагорного Карабаха. В Баку состоялось шествие во главе с президентом Ильхамом Алиевым. Он возложил венок и цветы к памятнику жертвам трагедии.
Акции памяти прошли и в других городах и странах. Например, в Москве люди принесли цветы к посольству Азербайджана.
В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, во время обострившегося конфликта между Баку и Ереваном, вооруженные армянские формирования при поддержке мотострелкового полка Объединенных сил СНГ начали штурм города и обстрел. По официальным данным, погибли более 600 человек, в том числе 63 ребенка. Судьба 150 человек неизвестна до сих пор. По данным правозащитников, к моменту штурма в городе находились от двух до четырех тысяч жителей.
Армянская сторона и некоторые очевидцы рассказывают, что власти Ходжалы были заранее предупреждены об атаке, но ничего не предприняли. По неподтвержденным данным, военнослужащие мотострелкового полка действовали без приказа командования.
По словам очевидцев, часть жителей во время штурма укрывалась в подвалах, другая часть стала покидать город, уходя в сторону Агдама. По данным правозащитного центра «Мемориал», люди шли вдоль русла реки по так называемому «свободному коридору», предназначавшемуся для отхода беженцев. Там их обстреляли. Число погибших неизвестно. Армянская сторона не стала передавать правозащитникам информацию.
Оставшиеся в живых люди натыкались на армянские блок-посты и также были обстреляны. Некоторые женщины и дети замерзли в горах.
Официальные представители армянской стороны объяснили гибель беженцев тем, что вместе с ними уходили вооруженные люди, причастные к гибели армян.
Организация Human Rights Watch назвала события в Ходжалы «самой большой резней» за время конфликта в Нагорном Карабахе. По заключению «Мемориала», действия армянских вооруженных формирований грубо противоречили Женевской конвенции, Всеобщей декларации прав человека и Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов.
События в Ходжалы признаны геноцидом и преступлением против человечности в полутора десятках стран.
В конце 2020 года Азербайджан, посоле 44 дней вооруженного противостояния, вернул часть регионов Карабаха под свой контроль. 10 ноября 2020 года Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали заявление о прекращении боевых действий. В регион были введены российские миротворцы. На данный момент Ходжалы находится в их зоне ответственности.
Сборные Польши и Швеции по футболу отказались играть с Россией
Игроки сборной Польши по футболу отказались играть с российской сборной в стыковых матчах за выход на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. Это решение связано с вторжением России на территории Украины.
По словам пресс-атташе польской сборной Якуба Квятковского, футболисты и руководство готовы пойти на техническое поражение. «Мы вместе с игроками решили, что играть против России не собираемся», - заявил он журналистам издания «Спорт-Экспресс». Президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша также подтвердил, что национальная сборная отказывается проводить стыковой матч с российской командой.
Сборная Швеции также отказалась играть со сборной России в стыковых матчах из-за вторжения на территорию Украины. Федерация футбола Швеции призывает ФИФА отменить мартовские матчи плей-офф с участием российской команды. «Трудно поверить, что ФИФА не удовлетворит наш запрос. Россия не может присоединиться, пока это безумие продолжается», - заявил президент шведской федерации Карл-Эрик Нильссон.
Ранее был отменен финал футбольной Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям отменить проведение всех турниров на российской территории. Россия также отстранена от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2022».
- Российское вторжение на территорию Украину продолжается уже третий день. В различных регионах страны идут ожесточенные бои между вооруженными силами Украины и российской армией. Сообщается о боях в Киеве, под Харьковом, в Донбассе, в Сумской области, в районе Херсона и других местах.
- Украинская сторона заявляет, что российская армия обстреливает не только военные, но и гражданские объекты, есть жертвы среди мирного населения. Россия утверждает, что атакует исключительно военные объекты.
Зеленский поблагодарил россиян, которые выступили против войны
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил россиян, которые выступает против войны. Он попросил их остановить тех, кто лжет всему миру.
«Я хочу, чтобы меня услышали в России. Абсолютно все. Тысячи жертв, сотни пленных, которые просто не могут понять, ради чего их отправили в Украину, отправили в Украину умирать, убивать других. Чем быстрее вы скажете своей власти, что войну нужно немедленно остановить, тем больше ваших людей останутся живыми», – заявил Зеленский.
По словам президента Украины, он видит выступления россиян против войны. Он поблагодарил Леонида Парфенова, Дмитрия Муратова, Юрия Дудя, Лию Ахиджакову, Валерия Меладзе и «тысячи» граждан России за это и призвал закончить войну.
Проект «ОВД-Инфо» (признан «иноагентом») сообщает, что с утра четверга, 24 февраля, в России было задержано не менее 2490 человек за участие в антивоенных акциях.
В субботу в Москве полиция задержала главного редактора «Радио Arzamas» и бывшего главреда журнала Esquire Дмитрия Голубовского. Он разместил на окне своего дома плакат с флагом Украины и надписью «Нет войне» и отказался его убирать. Его обвиняют в нарушении порядка проведения публичного мероприятия.
По данным «ОВД-Инфо», 25 февраля на антивоенных акциях в разных городах России задержали 474 человека. Накануне, в четверг 24 февраля, на акции против войны прошли в десятках городов России. Были задержаны более 1700 человек. В Москве на Пушкинской площади во время митинга против войны с Украиной были задержаны трое корреспондентов Радио Свобода. К одному из них полицейские применили силу. Их освободили через несколько часов без составления протокола после вмешательства адвоката.
- Российское вторжение на территорию Украину продолжается уже третий день. В различных регионах страны идут ожесточенные бои между вооруженными силами Украины и российской армией. Сообщается о боях в Киеве, под Харьковом, в Донбассе, в Сумской области, в районе Херсона и других местах.
- Украинская сторона заявляет, что российская армия обстреливает не только военные, но и гражданские объекты, есть жертвы среди мирного населения. Россия утверждает, что атакует исключительно военные объекты.
В крупнейших городах Грузии третий день продолжаются акции в поддержку Украины
Акции в поддержку Украины третий день продолжаются в крупнейших городах Грузии. Сегодня, 26 февраля, митинги состоялись в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и других городах страны.
В Батуми в знак солидарности с украинским народом на площадь Европы вышли студенты, а ближе к вечеру там же собрались гражданские активисты, а также проживающие в Грузии иностранцы – украинцы, белорусы и россияне, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Кутаиси к акции с требованием прекращения военных действий Украины присоединились несколько сотен человек. Демонстранты провели шествие к центральной площади города, где развернули большой флаг Украины.
Они подвергли критике премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, позиция которого по ситуации в Украине считают слишком мягкой и противоречащей настроениям грузинского общества.
Жители Рустави сегодня организовали автомобильное шествие в поддержку Украины. Колонны машины с украинскими и грузинскими флагами проехали по главным улицам города. Их акция завершилась митингом на центральной площади.
В Тбилиси митинг в поддержку Украины проходит у парламента Грузии. К акции под лозунгом «Для Украины» присоединились сотни - политики, общественные деятели, студенты, звезды шоу-бизнеса, известные музыканты и рядовые жители грузинской столицы.
Демонстрация началась перформансом молодежной организации «Поколение Света». Ее представители исполнили гимн Грузии, подняв вверх ладони, которые были раскрашены в цвета украинского флага.
Митинг продолжается в настоящее время. Автомобильное движение на проспекте Руставели парализовано.
- 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о военной операции в Украине. Минобороны России заявляет, что наносит точечные удары по военным объектам. В пятницу в ООН сообщили, что в ходе вооруженного конфликта на территории Украины за последние дни погибли не менее 25 мирных жителей, а 102 человека получили ранения.
- На начало операции первые лица Грузии отреагировали серией осуждающих Москву заявлений - официальный Тбилиси призывал международное сообщество к решительным шагам, чтобы остановить боевые действия. Тем не менее, премьер Ираклий Гарибашвили исключил, что страна присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада, введенным против России.
- С первых дней военной эскалации правительство Грузии начало помогать гражданам Украины, которые не могут вернуться на родину. В сотрудничестве с частным сектором им бесплатно предоставляют жилье, медицинские услуги и так далее. Кроме того, власти выделили 1 миллион лари на гуманитарную помощь для населения, пострадавшего во время боевых действий. По решению Гарибашвили, в Украину отправят предметы первой необходимости, медикаменты и кислородные концентраторы.
Гаприндашвили поддержала премьера Грузии в вопросе санкций против России
Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили поддержала позицию премьера Ираклия Гарибашвили о нецелесообразности введения санкций против России, пишет агентство «Новости-Грузия».
Накануне Гарибашвили объявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада, введенным против России после начала военной операции в Украине. Премьер считает, что такие шаги только навредят стране. Из-за своих заявлений по украинскому вопросу глава правительства стал объектом критики. В пятницу в Тбилиси участники масштабной акции в поддержку Украины требовали его отставки.
«Правительство делает то, что в его силах – помогает украинскому народу. Моральные или политические, решения нашей страны приемлемы. Я согласна с премьер-министром Гарибашвили в том, что Грузия не должна вводить санкции против России», - сказала Гаприндашвили в эфире телеканала «Имеди».
По мнению шахматистки, Грузия должна предпринимать только выгодные для себя шаги, избегая действий, которые могут привести страну в критическое положение. Происходящее в Украине Гаприндашвили назвала «ужасным», добавив при этом, что правительство Грузии делает все возможное в сложившейся ситуации.
- Правительство Грузии помогает гражданам Украины, которые не могут вернуться на родину. В сотрудничестве с частным сектором им бесплатно предоставляют жилье, медицинские услуги и так далее. Кроме того, власти выделили 1 миллион лари на гуманитарную помощь для населения, пострадавшего во время боевых действий. По решению Гарибашвили, в Украину отправят предметы первой необходимости, медикаменты и кислородные концентраторы.
Киев: Украина готова к переговорам, но не к ультиматумам
Украина отказалась от переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Приостановленная 25 февраля военная операция Москвы на украинской территории продолжена. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, президент России Владимир Путин отдал приказ о приостановке вторжения после того, как Киев предложил начать переговоры. Кремль утверждает, что украинская сторона в итоге от переговоров отказалась, поэтому продвижение российских войск 26 февраля продолжилось в соответствии с планом. Минобороны России заявило, что войскам был отдан приказ идти вперед «по всем направлениям».
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не отказалась от переговоров - она представила свою переговорную позицию. Подоляк подчеркнул, что загнать Украину в глухой угол не получится, а ультиматумы для нее неприемлемы.
Россия, начавшая вооруженное вторжение 24 февраля, требует от Украины признать аннексию Крыма, так называемые «ДНР» и «ЛНР», а также провести «денацификацию и демилитаризацию» - неясно, что имеется в виду под последними двумя требованиями.
Вечером в пятницу, 26 февраля, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Киев продолжает консультации о возможных переговорах с Россией. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова провести встречу в Минске. При этом Кремль настаивает на признании аннексии Крыма и независимости сепаратистских республик Донбасса. Спустя несколько часов Владимир Путин, однако, сказал, что переговоры с нынешними украинскими властями, которое он назвал «неонацистами и наркоманами», вряд ли возможны.
По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука, в пятницу Зеленский во время телефонных переговоров попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета стать посредником в переговорах с Россией. Об этом сообщила газета The New York Times.
Российское вторжение на территорию Украины началось 24 февраля. Владимир Путин назвал его «вынужденной мерой» так как страны Запада не пошли России навстречу в вопросах о так называемых гарантиях безопасности. Это, по словам президента, создавало для России большие риски в том числе со стороны Украины.
Россия закрыла воздушное пространство для Болгарии, Польши и Чехии
Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии. Теперь полеты могут выполняться только по специальному разрешению Росавиации или МИД.
Запрет распространяется на полеты в российские аэропорты и транзитные перелеты в воздушном пространстве Российской Федерации.
Зеркальные ограничения введены в ответ на соответствующие решения Софии, Варшавы и Праги, заявили в Росавиации.
Болгария, Польша и Чехия 25 февраля решили закрыть свои воздушные пространства для российских авиакомпаний из-за агрессии Москвы в отношении Украины.
Президент Польши Анджей Дуда допустил введение ограничений для российских путешественников. Чехия приостановила выдачу виз россиянам. Постпред России при Евросоюзе допустил, что ЕС может приостановить выдачу шенгенских виз российским гражданам.
Зеленский: Турция запретила российским военным кораблям проход через проливы
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Турция запретила проход российских военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом он написал в своем Twitter.
«Я благодарю моего друга господина президента Турции Р. Т. Эрдогана и народ Турции за их решительную поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и значительная военная и гуманитарная поддержка Украины сегодня крайне важны. Жители Украины этого никогда не забудут!»
Ранее Киев официально обратился к Анкаре с запрос об ограничении прохода российских военных кораблей через черноморские проливы, сообщает SOVA. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, однако, заявил, что даже если проход для военных кораблей будет закрыть, у России будет право использовать Босфор и Дарданеллы для возвращения флота на базу.
Согласно Конвенции Монтре, режим прохода военных кораблей через Босфор и Дарданеллы различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (допускаются лишь мелкие надводные корабли), по тоннажу и сроку пребывания.
В случае участия Анкары в войне, а также если Анкара посчитает, что ей непосредственно угрожает война, ей предоставлено право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов. Во время войны, в которой Турция не участвует, проливы должны быть закрыты для прохода военных судов любой воюющей державы.
Кремль: Украина отказалась от переговоров с Россией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил украинскую сторону в отказе от переговоров с Москвой. Как утверждает спикер Кремля, по этой причине операции Вооруженных сил РФ возобновились: «Сегодня днем продвижение основных сил ВС России продолжилось».
«Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством Путин отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск. Боевые действия в ряде мест продолжались, были столкновения с группами националистов и бандеровцев, которые использовали легковые автомобили. По сути, украинская сторона отказалась от переговоров, и сегодня днем возобновилось передвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции», - заявил он.
Песков также прокомментировал вопрос антироссийских санкций, объявленных Западом в ответ на вторжение в Украину:
«Санкции в основе своей прогнозируемы. Потребуется дополнительный анализ, координация работы по линии ведомств и, разумеется, меры принимаются незамедлительно для минимизации ущерба и бесперебойного функционирования систем экономики. Будут выработаны ответные меры, которые будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам», - отметил пресс-секретарь Кремля.
Киев заявление Кремля о переговорах пока не прокомментировал.
Вечером в пятницу, 26 февраля, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Киев продолжает консультации о возможных переговорах с Россией. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова провести встречу в Минске. При этом Кремль настаивает на признании аннексии Крыма и независимости сепаратистских республик Донбасса. Спустя несколько часов Владимир Путин, однако, сказал, что переговоры с нынешними украинскими властями, которое он назвал «неонацистами и наркоманами», вряд ли возможны.
По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука, в пятницу Зеленский во время телефонных переговоров попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета стать посредником в переговорах с Россией. Об этом сообщила газета The New York Times.
- Российское вторжение на территорию Украины началось 24 февраля. Владимир Путин назвал его «вынужденной мерой» так как страны Запада не пошли России навстречу в вопросах о так называемых гарантиях безопасности. Это, по словам президента, создавало для России большие риски в том числе со стороны Украины.
Правительство Грузии выделило на помощь Украине миллион лари
Для помощи населению, пострадавшему в связи с текущими событиями в Украине, из резервного фонда правительства Грузии будет выделен один миллион лари (около 317 тысяч долларов).
По информаци пресс-службы грузинского Кабмина, соответствующий указ подписал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
На средства, выделенные из резервного фонда, будет закуплена фармацевтическая продукция и предметы медицинского назначения.
Ранее Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия будет оказывать поддержку Украине, но не присоединится к санкциям Запада против России.
Патриархия Грузии предложила помощь застрявшим в стране гражданам Украины
Патриархия Грузии готова оказать помощь гражданам Украины, которые не могут вернуться на родину из-за боевых действий. Об этом говорится в заявлении патриархии, распространенном сегодня, 26 февраля.
«В связи со сложившейся сложной ситуацией в Грузии находятся граждане Украины, которые не имеют возможности покинуть территорию нашей страны и вернуться на родину. От имени Патриархии Грузии мы хотели бы выразить им поддержку и подтвердить готовность оказать им соответствующую помощь в пределах наших возможностей в случае обращения», - сказано в сообщении.
Обратиться за помощью к патриархии можно по номеру +995 551 35 55 33.
- 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в отношении Украины. С утра четверга Россия наносила воздушные удары по различным объектам на всей территории страна, в том числе в Киеве и Харькове. Украина ввела военное положение и закрыла воздушное пространство.
- В сотрудничестве с частным сектором правительство Грузии предложило застрявшим в стране туристам из Украины различную помощь, включая бесплатное размещение в гостиницах страны и медицинские услуги.
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