Лукашенко утверждает, что не ожидал затягивания войны в Украине

Белорусский авторитарный руководитель Александр Лукашенко не ожидал, что "операция" России в Украине затянется. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью Associated Press.

"Хочу ещё раз подчеркнуть, я чувствую, что эта операция затянулась", - сказал Лукашенко во время беседы в Минске, заверив, что не знает, идут ли боевые действия по плану, как утверждает Россия, так как "недостаточно погружён в тему". Лукашенко подчёркивает, что сам он делает всё для того, чтобы остановить войну.

AP отмечает, что Лукашенко во время беседы не избегал использования слова война, при том что российские власти называют вторжение в Украину "специальной военной операцией". Информагентство также пишет, что Лукашенко в целом одобряет решение Москвы начать вторжение, на которое, по его словам, "Россию спровоцировал Киев". Одновременно он высказался против применения в Украине ядерного оружия, но не может подтвердить, есть ли такие планы у президента Владимира Путина.

В среду на этой неделе белорусские власти объявили о внезапной проверке сил реагирования своей армии. Британская разведка позднее подтвердила, что белорусские сухопутные войска выходят из гарнизонов. Но в Лондоне подчеркивают, что это соответствует "созонной норме" для мая и графику учений белорусской армии.

В интервью Associated Press Лукашенко заверил, что Беларусь никому не угрожает и угрожать не собирается. "Более того, и угрожать мы не можем: мы знаем, кто нам противостоит. Поэтому развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку на Западе, абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому пусть Запад спит спокойно", - заключил Лукашенко, слова которого в интервью AP также приводит его пресс-служба.

После 24 февраля белорусские войска несколько раз приводились в состояние повышенной боеготовности. Неоднократно появлялись сообщения о том, что они могут присоединиться к наступлению российской армии. Тем не менее, до сих пор белорусские военные непосредственного участия в войне против Украины не принимали.