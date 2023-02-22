Людмила Нарусова выступила в защиту артистов с антивоенной позицией

Член Совета федерации Людмила Нарусова на заседании верхней палаты российского парламента в среду высказалась против преследования деятелей культуры, критикующих войну России в Украине. Она назвала неконституционными запреты спектаклей с участием артистов - противников войны, и другие репрессивные меры. Нарусова попросила председателя Совфеда Валентину Матвиенко получить объяснения от Министерства культуры России.

Людмила Нарусова считает неприемлемыми случаи артистов, по ее словам, «выдавливают из театров» за выражение своего мнения. В качестве примера она привела фактическое увольнение из московского театра «Современник» народной артистки России Лии Ахеджаковой.

Нарусова напомнила, что президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию во вторник пообещал не заниматься «охотой на ведьм» и не «сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону». Сенатор подчеркнула, что Конституция гарантирует россиянам право свободно выражать свое мнение, «пусть даже оно расходится с общепринятым».

По словам Нарусовой, Госдума сейчас получает множество предложений узаконить различные наказания по отношению к тем гражданам, кто уехал из России после начала войны. «Это и лишение собственности, и лишение гражданства, и другие репрессивные меры, которые противоречат Конституции Российской Федерации,» - сказала политик.

Вице-председатель Совфеда Андрей Турчак в ответ на слова Нарусовой заявил, что «наказывают за предательство, а не за поведение». На это Нарусова ответила, что предательство - это статья Уголовного кодекса, и наказание должно иметь обоснования, а не исходить из эмоциональных реакций.

На том же заседании Совфеда председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что комитет никогда не поддержит деятелей культуры и науки, которые «оскорбляют страну и армию». Она отметила, что комитет мониторит ситуацию с притеснениями общественных деятелей, и что тех «наказывают за оскорбления».