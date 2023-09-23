Магомед Даудов: Мединский готов исправить свой учебник истории

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов утверждает, что по инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова, поддержанной в администрации президента, будет создана рабочая группа по внесению изменений в главу учебника истории России для 10-11 классов, посвященную репрессированным народам.

Как написал Даудов, известный как Лорд, в своем телеграм-канале, «обновлëнный учебник истории России для 10-11 классов вызвал волну возмущения» среди представителей этих народов, в связи с чем Кадыров поручил ему «разобраться в столь важном вопросе». По словам Даудова, он говорил об учебнике как с начальником управления администрации президента Андреем Яриным, так и с одним из авторов учебника Владимиром Мединским. Мединской, по его словам, «признал, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий и заверил о готовности привести еë в порядок».

Ранее сообщалось о том, что ряд общественных деятелей Северного Кавказа выступил с резкими протестами против нового школьного учебника по истории России. В нем утверждается, что основанием для сталинских депортаций народов были якобы «факты сотрудничества» карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев и крымских татар с оккупационными войсками гитлеровской Германии. Текст о репрессированных народах включен в учебнике в пункт «Пособники оккупантов».

Согласно тексту учебника, было принято «решение ликвидировать государственные образования этих народов внутри СССР и подвергнуть их коллективному наказанию - насильственному переселению (депортации) в восточные регионы страны. В результате были репрессированы не только бандиты и пособники врага, но и множество безвинных людей».

В публичных реакциях на текст учебника общественники подчеркивают его недостоверность и оскорбительный для народов, переживших репрессии, тон. Ряд цитат приводит Кавказ.Реалии. Даудов написал, что «некоторые «общественные деятели» пытаются раскачать ситуацию на этой теме», и поблагодарил власти за решение вопроса. Когда и как будет исправлен учебник, из его слов неясно. Комментариев самого Мединского пока нет.