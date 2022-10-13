Макрон – за переговоры на основе международно признанных границ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу France 2, что в интересах и Украины, и России вернуться в ближайшее время за стол переговоров. В то же время Макрон отметил, что понимает: целью Украины является восстановление ее границ, международно признанных после распада СССР в 1991 году, то есть включая не только регионы, об аннексии которых Россия объявила недавно, но и Крым, аннексированный в 2014 году. "Мы должны помочь украинцам выстоять, сохранить единство Европы и посадить Украину за стол переговоров с Россией, – считает Макрон. – Начать переговоры совсем не означает сдаться".

Власти Украины официально отказались вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но готовы их вести с "другим российским президентом". Возможность территориальных уступок они отрицают.

Французский президент подчеркнул, что его страна продолжит оказание Киеву военной помощи – в частности, поставки хорошо зарекомендовавших себя гаубиц Caesar. Он сообщил, что в ближайшее время Украине будет передано ещё 6 единиц этого оружия - в добавление к 18, поставленным ранее. Также Макрон упомянул радары и средства ПВО.

По словам Макрона, Франция не намерена использовать ядерное оружие против России в случае, если Россия применит этот вид вооружений против Украины. Национальная доктрина этого не предусматривает. При этом Макрон призвал меньше говорить о возможности ядерной войны, поскольку постоянные разговоры о ней снижают эффективность сдерживания. Президент Франции также подчеркнул, что не хочет, чтобы нынешний конфликт перерос в мировую войну.

Эммануэль Макрон неоднократно выражал поддержку Украине после начала российского вторжения. В то же время он является западным политиком, чаще других вступавшим за это время в контакт с Владимиром Путиным: оба лидера провели десятки телефонных переговоров. Макрон признавался в интервью, что это "очень тяжелые" разговоры.