Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник объявил о широком спектре реформаторских мер — от упорядочения детского времени на просмотр видеоматериалов до повышения выплат родителям по уходу за ребенком. По оценкам многих СМИ, президент Франции явно пытается оживить свой имидж в преддверии второго президентского мандата, когда падает его популярность в связи невыполнением предыдущих обещаний.

Темой большой пресс-конференции Макрона в Париже 16 января стали ежедневные заботы избирателей, включая школьное образование и рост цен на повседневные товары и услуги. Агентство Reuters видит в этом попытку перевернуть прошлогоднюю страницу острой полемики вокруг пенсионной реформы и изменений в иммиграционных законах.

«Франция станет ещё сильнее, если мы проявим растущее единство», сказал президент и выразил уверенность, что у французов есть все основания для уверенности в успехе.

Недовольство населения ростом стоимости жизни и проведением в прошлом году непопулярных реформ серьёзно повлияли на рейтинг Макрона и его шансы на предстоящих в июне выборах в Европейский парламент. В европейских выборах партия Макрона уступает ультраправой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение», отмечают международные СМИ.

Выступая перед журналистами в Париже, Макрон подтвердил планы сократить налоги для граждан среднего класса и заявил, что цены на электроэнергию останутся «существенно ниже» уровня, существующего в некоторых соседних странах.

Бельгийское издание GVA обратило внимание на обещание Макрона принять меры для стимулирования рождаемости. Так, по словам президента, вместо ныне действующего закона об отпуске по уходу за ребёнком, Макрон предлагает ввести 6-месячный «отпуск по рождении ребёнка». Президент сказал также о необходимости борьбы с бесплодием, которое назвал «бедствием».

Нидерландское издание NOS цитирует слова Макрона о том, что «нельзя позволить России одержать победу». Президент Франции заявил, что Франция поставит Украине десятки ракет и сотни бомб. В эти поставки будут включены примерно 40 крылатых ракет дальнего радиуса действия SCALP.

Макрон заявил, что победа России подорвала бы международный правовой порядок. Президент Франции объявил о намерении в феврале лично посетить Украину. Мир меняется от войн и других кризисов, но, несмотря на это, подчеркнул президент, «я уверен в том, что завтрашний день будет лучше для наших детей, чем наш сегодняшний день — для нас».