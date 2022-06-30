Макрон: Россия не должна одержать победу в войне с Украиной

Россия не должна одержать победу в войне с Украиной, поскольку это грозит безопасности Евросоюза. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Мадриде.

Макрон напомнил, что участники саммита приняли решение укрепить свои силы на восточном фланге, чтобы ответить на возможную угрозу со стороны Москвы. Кроме того, по словам французского лидера, вторжение на территорию Украины не может быть оправдана предполагаемой агрессией НАТО в отношении России.

Макрон также подчеркнул, что Евросоюзу необходимо реформировать рынок энергоносителей для сокращения экономических последствий российской войны с Украиной.

Комментируя ситуацию с заблокированным продовольствием в украинских портах, Макрон отметил, что Евросоюз должен найти больше альтернативных маршрутов для транспортировки зерна.

По морю корабли готовы отправить Турция и Греция. Над сухопутной доставкой работают Литва и Румыния. От ответа на вопрос о том, как на ситуацию повлияет уход российских войск с острова Змеиный, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ушёл, сообщает корреспондент Настоящего Времени.



Столтенберг подвёл итоги саммита, назвав его историческим. По его словам, встреча лидеров многое изменила. Россию официально признали главной угрозой союзу. А поддержку Украины будут продолжать. Участники саммиита приняли новый пакет помощи, примерно на 400 миллионов евро.



Кроме того одним из главных итогов стало расширение НАТО. После вторжения России на территорию Украину в военный союз решили вступить Швеция и Финляндия. Их вступление сначала блокировала Турция, но в итоге сторонам удалось прийти к соглашению. Протокол о присоединении скандинавских стран подпишут уже во вторник, 5 июля. В НАТО говорят, что это станет самой быстрой процедурой в истории альянса.