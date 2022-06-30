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Макрон: Россия не должна одержать победу в войне с Украиной
Россия не должна одержать победу в войне с Украиной, поскольку это грозит безопасности Евросоюза. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Мадриде.
Макрон напомнил, что участники саммита приняли решение укрепить свои силы на восточном фланге, чтобы ответить на возможную угрозу со стороны Москвы. Кроме того, по словам французского лидера, вторжение на территорию Украины не может быть оправдана предполагаемой агрессией НАТО в отношении России.
Макрон также подчеркнул, что Евросоюзу необходимо реформировать рынок энергоносителей для сокращения экономических последствий российской войны с Украиной.
Комментируя ситуацию с заблокированным продовольствием в украинских портах, Макрон отметил, что Евросоюз должен найти больше альтернативных маршрутов для транспортировки зерна.
По морю корабли готовы отправить Турция и Греция. Над сухопутной доставкой работают Литва и Румыния. От ответа на вопрос о том, как на ситуацию повлияет уход российских войск с острова Змеиный, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ушёл, сообщает корреспондент Настоящего Времени.
Столтенберг подвёл итоги саммита, назвав его историческим. По его словам, встреча лидеров многое изменила. Россию официально признали главной угрозой союзу. А поддержку Украины будут продолжать. Участники саммиита приняли новый пакет помощи, примерно на 400 миллионов евро.
Кроме того одним из главных итогов стало расширение НАТО. После вторжения России на территорию Украину в военный союз решили вступить Швеция и Финляндия. Их вступление сначала блокировала Турция, но в итоге сторонам удалось прийти к соглашению. Протокол о присоединении скандинавских стран подпишут уже во вторник, 5 июля. В НАТО говорят, что это станет самой быстрой процедурой в истории альянса.
Другие новости дня
«Проект»: российская армия «сбила» 135% беспилотников Украины
Согласно Минобороны России, с начала своего вторжения в Украину Россия сбила 88% вертолётов, 108% самолётов и 135% беспилотников Bayraktar, бывших на вооружении Украины, и уничтожила практически всю украинскую армию. Об этом рассказывает "Проект", который проанализировал брифинги пресс-секретаря Минобороны России Игоря Конашенкова.
Изучив данные, озвученные Конашенковым на брифингах, журналисты обнаружили, что они "не вписываются в правила арифметики, противоречат географии и здравому смыслу". Так, за время войны Россия сбила 215 самолётов, при этом, по открытым данным, на вооружении Украины их было максимум 199. Та же ситуация с беспилотниками Bayraktar: официально уничтожено 84 украинских беспилотника, в то время как, с учётом всех поставок, Украина владела лишь 62. Те же выводы сделаны в отношении украинских потерь бронемашин и вертолётов.
За четыре месяца войны, согласно информации Минобороны, российские военные убили как минимум 40 тысяч украинских солдат. По статистике, на которую опираются журналисты, количество раненых обычно в 2-3 раза выше числа убитых. Таким образом, делает вывод "Проект", из строя украинской армии должны быть выведены до 80% её штатной численности – до войны она составляла 200 тысяч военных.
При этом, начиная с середины апреля, украинские потери стали резко расти, судя по словам Конашенкова: ежедневно он отчитывался о сотнях уничтоженных военных объектов Украины. Собеседник "Проекта", близкий к Кремлю, объяснил это тем, что "после провала под Киевом Кремль испугался за оптимизм россиян и попросил Конашенкова поярче описывать успехи армии".
- Согласно брифингам Минобороны, не менее 25 населённых пунктов были взяты российскими войсками как минимум дважды. Небольшой город Кременная в Луганской области россияне брали четыре раза.
- По информации Конашенкова, с начала войны Россия уничтожила 39 тысяч украинских "районов скопления живой силы и техники". Если на них разделить официальное количество убитых украинцев, то выходит, что среднее "скопление" состояло из одного человека.
Аслан Бжания обсудил с Виссарионом Аплиаа церковный раскол в Абхазии
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел встречу с Виссарионом Аплиаа – главой епархии, зарегистрированной в Абхазии как Абхазская православная церковь (АПЦ).
По информации пресс-службы абхазского лидера, во встрече приняли участие руководитель администрации президента Алхас Квициниа, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба.
«В ходе встречи обсуждался вопрос раскола Абхазской церкви, в частности, пути тему раскола Абхазской церкви и развития церковной жизни в стране», – сказано в сообщении.
Справка «Эха Кавказа»
Грузинская православная церковь (ГПЦ) считает Абхазию частью своей канонической территории, таковой ее признают все православные церкви, включая Московский патриархат. Священнослужители ГПЦ после грузино-абхазского вооруженного конфликта 1992-1993 годов не имеют доступа на территорию Абхазии. Единственным священником, рукоположенным в иереи Грузинской церковью и не запрещенным в служении, является иерей Виссарион (Аплиа), который после войны возглавил Сухумо-Пицундскую епархию, позже зарегистрированную властями самопровозглашенной республики в качестве Абхазской православной церкви. Архиереем Абхазской церкви сам иерей Виссарион называет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В Абхазии также зарегистрирована другая православная организация – Священная митрополия Абхазия с центром в Новом Афоне. Создание СМА стало реакцией на попытку Русской православной церкви назначить своего настоятеля Новоафонского монастыря из России. Монахи монастыря во главе с архимандритом Дорофеем (Дбар) считают церковный вопрос Абхазии неурегулированным и от имени верующих обращаются к Константинопольскому патриарху с просьбой разрешить его на межправославной комиссии.
В Грузии в качестве временной меры рассматривался вопрос о временной передаче Абхазии в окормление Константинопольскому патриарху. С такой идеей выступал экс-министр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили. Однако ГПЦ отвергла этот вариант, так как в своей церковной внешней политике чаще становится на сторону Московского патриархата.
Между двумя православными общинами Абхазии периодически возникает напряжение из-за требования Абхазской православной церкви освободить Новоафонский монастырь и передать его АПЦ.
В Грузии разработали план на случай введения санкций против «Интер РАО»
У абонентов в Грузии не возникнет каких-либо проблем в случае введения санкций против электрораспределительной компании «Теласи» – «дочки» российской «Интер РАО». Об этом заявил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии Давид Нармания.
«В том случае, если санкционный круг расширится и, возможно, в список подсанкционных попадут дочерние компании из группы «Интер РАО», например, «Телмико» в Тбилиси и другие, это не станет препятствием с точки зрения подачи электроэнергии», – заявил Нармания сегодня на пресс-конференции.
По его словам, в случае такого развития события комиссия назначит в «Теласи» собственного управляющего, а все платежи будут осуществляться по внутренней банковской системе.
«Потребители этого не ощутят», — добавил он.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что «Теласи» – одна из крупнейших сетевых компаний Грузии, которая осуществляет распределение и сбыт электроэнергии в Тбилиси. По состоянию на июнь 2021 года, она обслуживала около 700 тысяч абонентов. В собственности «Интер РАО» находится 75% акций «Теласи», а около 25% – в собственности ООО «Бест энерджи групп».
«Интер РАО» в Грузии владеет не только «Теласи», но и компанией «Телмико», а также двумя крупными ГЭС на реке Храми.
В Израиле самораспустился Кнессет. Страну вновь ждут выборы
Парламент Израиля (Кнессет) во втором и третьем чтениях одобрил законопроект о самороспуске. Досрочные парламентские выборы состоятся 1 ноября. Они станут пятыми за последние три года.
После окончательного утверждения документа Кнессет 24-го созыва объявляется распущенным. Пост премьер-министра, по коалиционному соглашению, перейдёт от Нафтали Беннета к глав МИД Яиру Лапиду. Он станет 14-м главой государства и будет руководить правительством до проведения новых парламентских выборов.
3 июля Лапид проведёт первое заседание в качестве премьер-министра.
Беннет и Лапид объявили о решении распустить Кнессет 20 июня на фоне возникшего в стране политического тупика. Коалиция из восьми партий не смогла договориться по принципиальному вопросу - продлению действия документа, по которому еврейские поселения на Западном берегу живут по законам Израиля, а не Палестинской автономии.
За продление отказывались голосовать входящие в коалицию депутаты-арабы. Для Беннета и других партнеров по правительству это был принципиальный вопрос.
По последним данным, оппозиционная партия "Ликуд", лидером которой является бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху, занимает лидирующие позиции. Нетаньяху находится под судом по обвинению в коррупции, но он рассчитывает сформировать новое правительство. Правительство Беннета экс-премьер назвал самым провальным в истории Израиля.
Президент Грузии ушла на самоизоляцию после визита в Ватикан
Президента Грузии Саломе Зурабишвили перешла на самоизоляцию после контакта с ковид-инфицированным.
«В целях максимальной осторожности президент вернется в рабочую среду после соответствующего тестирования», – сообщили в администрации президента.
В пресс-службе не уточняют, когда именно у Зурабишвили произошел контакт с заболевшим коронавирусом.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что на днях президент посещала Ватикан. Визит главы государства был приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между Грузией и Святым престолом.
Зурабишвили посетила множество светских мероприятий. Вместе с Папой Римским она присутствовала на выступлении патриаршего хора Самеба в Сикстинской капелле.
Российские активы на сумму более $330 млрд заморожены из-за санкций
Группа REPO, объединившая финансовых представителей из разных стран, заблокировала активы российских олигархов и чиновников на сумму 30 миллиардов долларов, а также арестовала их яхты и элитную недвижимость. Кроме того, заморожены 300 миллиардов долларов из средств российского Центрального банка. Американские правозащитники призывают к осторожности, чтобы "не наказать невинных людей".
После российского вторжения в Украину REPO ищет и блокирует активы, принадлежащие российским чиновникам и олигархам, связанным с президентом России Владимиром Путиным. Среди арестованного имущества – активы на сумму 30 миллиардов долларов, пять суперъяхт и элитная недвижимость. Кроме того, в результате работы группы заморожены 300 миллиардов из средств Центробанка – около половины всех золотовалютных резервов России.
"Работа REPO ещё не завершена", – говорится в заявлении группы, опубликованном на сайте Минфина США. REPO продолжит искать и блокировать активы богатых и влиятельных россиян, попавших под санкции.
В то же время американские правозащитники выражают обеспокоенность, что владельцы арестованного имущества, находящиеся под санкциями, могут не иметь возможности оспорить аресты в суде. Кроме того, в результате действий REPO могут пострадать "невинные люди, которые не имеют никакого отношения к войне", поэтому "следует быть осторожными".
В четверг, 30 июня, заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов назвал заморозку российских активов "одной из величайших краж в истории". Днём ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия использует все легитимные способы для возврата своих замороженных активов.
- Группа REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs) была создана 17 марта 2022 года, через три недели после российского вторжения в Украину. Цель группы – усиление экономического давления на Москву, чтобы заставить Владимира Путина прекратить войну. В состав группы вошли высшие чиновники по финансам и юстиции из США, Австралии, Франции, Канады, Германии, Японии, Италии, Великобритании и Европейской комиссии.
- После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года США, страны Евросоюза и другие государства ввели несколько пакетов санкций против России. Ограничения затронули банковский сектор и другие сферы высоких технологий, а также российских чиновников, включая лично президента России Владимира Путина, бизнесменов и медийных личностей, оправдывающих российское вторжение в Украину.
- После нападения России на Украину более тысячи организаций свернули свою деятельность в России, из них 305 полностью покинули страну.
Из оккупированного Россией Бердянска вышло первое торговое судно
Из порта захваченного российскими войсками Бердянска на юге Украины вышло первое судно с зерном. Об этом сообщил глава назначенной Россией администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"7 тысяч тонн зерна направились в дружественные страны", – написал он в телеграме. В какие именно "дружественные страны" планируется доставить зерно, глава оккупационной российской администрации не уточнил. Позднее Балицкий удалил из своего сообщения второе предложение, где содержались сведения о количестве зерна и пунктах, куда его перевозят.
По словам Балицкого, безопасность сухогруза обеспечивается "кораблями и катерами Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота".
Бердянск находится под контролем российских военных с конца февраля. В конце апреля украинские власти решили закрыть городской порт, а также порты оккупированных Мариуполя, Херсона и Скадовска.
Министерство обороны России утверждало, что украинские силы заминировали порты, а российские войска занимаются их разминированием. В начале и конце июня в порту Бердянска произошли взрывы, которые связывали с работами по разминированию.
В середине июня назначенные Россией власти Бердянска сообщали, что порт готов к работе, так как его инфраструктуру полностью восстановили.
На днях первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что с начала широкомасштабного вторжения в Украину Россия вывезла из оккупированных украинских территорий не менее 400 тысяч тонн зерна.
Би-би-си опубликовала расследование, в котором утверждается, что российские войска в Украине систематически воруют зерно и другие продукты у фермеров и местных жителей. Издание проанализировало спутниковые снимки и пообщалось с украинскими фермерами.
- Украина является четвёртым по величине экспортёром зерна в мире. В 2021 году она экспортировала почти 45 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур.
- Власти Украины неоднократно обвиняли Россию в незаконном присвоении украинского зерна. Российские власти все обвинения отрицают.
Акции «Газпрома» рухнули после отказа от выплаты рекордных дивидендов
Акции "Газпрома" на Мосбирже утром в четверг, 20 июня, обвалились более чем на 30 процентов – 207,69 рублей. Так инвесторы отреагировали на решение собрания акционеров не выплачивать рекордные дивиденды за 2021 год в размере 52,53 рублей. Об этом пишет РБК.
По словам одного из руководителей "Газпрома", акционеры решили, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года в размере более одного триллиона рублей выплачивать нецелесообразно. Приоритетами концерна являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию российских регионов, и подготовка к предстоящей зиме.
Решение об отказе выплачивать дивиденды связано с дополнительными налогами для "Газпрома", который Минфин предложил ввести на период с сентября по ноябрь 2022 года, рассказал РБК один из крупных миноритариев "Газпрома". Сейчас эти предложения рассматриваются в Госдуме.
Темур Кецбая возглавит сборную Кипра по футболу
Грузинский специалист, бывший тренер кипрского «Анортосиса» Темур Кецбая возглавит сборную Кипра по футболу. Об этом сообщила футбольная федерация островного государства.
Кецбая будет тренировать сборную Кипра до окончания отборочных матчей чемпионата мира 2026 года.
Кецбая – уроженец Гали. До начала тренерской карьеры он играл в «Динамо Сухуми», «Динамо Тбилиси», «Иберии», афинском клубе «АЕК», английских командах «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэмптон», шотландском «Данди Юнайтед» и кипрском «Анортосисе».
Выступал за сборную Грузии в 1992–2002 гг., а в 2009–2014 гг. был главным тренером грузинской сборной.
Минобороны России сообщило о выводе гарнизона с острова Змеиный
Министерство обороны России сообщило о выводе гарнизона с оккупированного острова Змеиный. В Москве заявили, что это – «жест доброй воли».
«Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», – отметили в ведомстве.
В министерстве добавили, что теперь для возобновления поставок украинская сторона должна разминировать побережье Черного моря, у своих берегов, включая припортовые акватории.
Ранее украинское оперативное командование «Юг» заявило, что провело военную операцию с нанесением ракетных и артиллерийских ударов по острову Змеиный, где располагались российские военные. В результате российские военные «наспех эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинули остров», – говорится в сообщении командования.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также заявил, что «россиян на Змеином больше нет».
Остров Змеиный находится под контролем российских войск с 24 февраля - первого дня войны. В мае российское Минобороны сообщало об уничтожении украинского десанта, который пытался высадиться на острове. Украинская сторона, в свою очередь, сообщала о поражении нескольких российских кораблей вблизи острова. 17 июня Военно-морские силы Украины заявили, что уничтожили российский буксир «Василий Бех». По данным украинской стороны, корабль доставлял боеприпасы, оружие и военнослужащих на остров Змеиный.
Контроль над островом в северо-западной части Чёрного моря имеет важное значение для борьбы за контроль над побережьем в Одесской области и подходами к порту Одесса.
ТПП «Вале» на грузино-турецкой границе возобновил работу
Таможенно-пропускной пункт «Вале» на грузино-турецкой границе возобновил работу спустя два месяца, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.
«Вале» был закрыт с 25 апреля. Причина ограничений – ремонт на ТПП «Тюркгезю» с турецкой стороны. Изначально ожидалось, что работы завершатся в конце мая, однако сроки перенесли, пишет агентство «Новости-Грузия».
Теперь процедуры таможенного контроля грузовых автомобилей, которые выполняют международные перевозки, осуществляются круглосуточно. Поскольку полностью ремонт на «Тюркгезю» еще не завершен, для владельцев легковых машин и пассажиров действуют ограничения – им разрешается пересекать границу с 09:00 до 18:00.
ТПП «Вале» находится в регионе Самцхе-Джавахети, недалеко от города Вале Ахалцихского муниципалитета. Также, между Грузией и Турцией функционируют пропускные пункты «Сарпи» (регион Аджария) и «Карцахи» (регион Самцхе-Джавахети).
ООН подтвердила убийства мирных жителей в 30 городах Украины
Мониторинговая миссия Управления ООН по правам человека 29 июня опубликовала доклад о нарушениях прав человека в ходе войны в Украине. Он охватывает период с 24 февраля по 15 мая.
За это время эксперты ООН зафиксировали гибель 3924 мирных жителей и ранения у 4444 человек. Однако реальное число жертв гораздо выше, поскольку эти цифры включают только те случаи, которые управлению удалось полностью подтвердить.
За этот период, в частности, члены мониторинговой миссии получили данные об убийствах более 300 мирных жителей, предположительно совершенных российскими военными вне боевых действий в более чем 30 городах Украины. Речь идёт, в том числе о расстрелах машин беженцев, и об убийствах людей, которых россияне подозревали в работе на ВСУ. "Только в Буче документально подтверждено, что не менее 50 гражданских лиц были убиты российскими вооруженными силами, когда город находился под их оккупацией", — говорится в докладе.
ООН также стало известно о 108 возможных случаях сексуального насилия, в том числе 78 изнасилованиях. 23 из них, среди которых были групповые изнасилования, пытки, принуждение к публичному раздеванию и угрозы сексуального насилия, эксперты смогли подтвердить. В 13 случаях жертвами были мужчины, в девяти — женщины, в одном — девочка.
Большая часть этих преступлений (87) была совершена российскими военными, но некоторые также совершили представители ВСУ, теробороны и украинских правоохранительных органов, отмечают в докладе эксперты ООН.
В докладе также говорится о нарушениях правил обращения с военнопленными обеими воющими сторонами. ООН задокументировала случаи внесудебных казней, пыток, плохого обращения и отказа в медицинской помощи.
Также в результате боевых действий были разрушены или повреждены 182 медицинских и 230 учебных заведений. В ООН обеспокоены задержаниями и похищениями, которые происходят на захваченных российскими войсками территориях. Эксперты узнали о 248 подобных случаях, шесть жертв (одна женщина и пять мужчин) были найдены мертвыми.
Мониторинговая миссия зафиксировала 12 случаев похищений, совершенных украинскими правоохранительными органами.
На конец июня, по данным ООН, в Украине погиб 4731 мирный житель, ещё 5900 человек были ранены. Среди погибших 289 детей.
Цхинвальский суд перенес слушания по делу о гибели Инала Джабиева
В Цхинвальском городском суде сегодня состоялось очередное слушание в рамках уголовного дела по факту гибели жителя Цхинвали Инала Джабиева и избиения Николая Цховребова в стенах правоохранительных органов.
Как пишет агентство «Рес», председательствовал судья Инал Тибилов. На заседании отсутствовали свидетели и адвокаты. Не присутствовала и вдова Джабиева – Оксана Сотиева.
На заседании обсудили возможность рассмотрения уголовного дела. Потерпевшая сторона отказалась от рассмотрения, такой же позиции придерживались обвиняемые.
Исходя из того, что адвокаты не явились на заседание, судья принял решение перенести рассмотрение на неопределенный срок.
«Мы заранее оповестили адвокатов, однако они не явились и не сообщили причины неявки», – сказал Тибилов.
Ранее сообщалось, что адвокат не смог приехать в Цхинвали из-за закрытия Транскавказской автомагистрали. При этом накануне дорогу открыли для движения транспорта.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. По официальной версии - по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в ИВС. Об этом говорят и снимки тела молодого человека.
- Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы». В заключении российской экспертизы говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков». Против судмедэксперта Зарины Дзагоевой было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.
- Обвиняемыми по делу Инала Джабиева проходят Ацамаз Наниев и Алан Багаев. Два года судебных слушаний пока не привели к результатам.
- Новый югоосетинский лидер Алан Гаглоев заявил, что дело Инала Джабиева необходимо довести «до логического законного конца».
Рост ВВП Грузии в мае составил 11.6% – Грузстат
Рост ВВП Грузии в мае текущего года составил 11.6% – таковы предварительные данные Национальной службы статистики страны (Грузстат).
В первом квартале экономический рост достигал 14.4% (январь – 18%, февраль – 14.6%, март – 10.6%), после чего в апреле замедлился до 2,6%.
За первые пять месяцев 2022-го, по информации Грузстата, экономический рост составил 11,2%.
В мае рост ВВП был зафиксирован почти во всех сферах экономики, в том числе в транспорте и складировании; поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха; гостиницах и ресторанах; перерабатывающей промышленности; строительстве; горнодобывающей промышленности.
Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что у Грузии «крутой экономический рост».
«У нас будет двузначный экономический рост, что беспрецедентно в Европе на том фоне, когда реально рушатся мировые рынки, экономика испытывает рецессию и на фоне войны в Украине проблема есть везде», – сказал он.
Путин о Кременчуге: Россия не наносит удары по гражданским объектам
Президент России Владимир Путин в среду прокомментировал российский ракетный удар по украинскому городу Кременчуг, жертвами которого в понедельник стали не менее 20 человек. По словам Путина, никакого теракта в Кременчуге не было, а российская армия не наносит удары по гражданским объектам.
При этом из слов Путина следует, что он признает, что российские военные ранее обстреливали гражданские объекты в Украине - но потому, что рядом с ними, по его словам, размещали оружие и тяжелую технику. «Просто так «по полям» у нас никто не стреляет», - сказал президент.
Путин высказал свою точку зрения, общаясь с журналистами по завершении Каспийского саммита в Ашхабаде. Он впервые выехал за границу с начала российского вторжения в Украину в феврале.
Украинские власти обвиняют Россию в целенаправленном ударе по гражданскому объекту - торговому центру в Кременчуге - называя это терроризмом. Торговый центр после российского ракетного обстрела был частично разрушен и загорелся. Минобороны России признало факт удара по Кременчугу, но заявило, что он был нанесен по складам с оружием, а торговый центр загорелся от детонации боеприпасов. На видео попадания одной из ракет видно, что она приземляется в непосредственной близости от торгового центра.
Ранее Путин отрицал массовые убийства жителей Бучи, а российские военные называли «фейками» сообщения об ударах по роддому и драматическому театру в Мариуполе.
Путин также вновь заявил, что так называемая специальная военная операция в Украине идет по плану, а ее цели остаются неизменными.
Ираклий Гарибашвили говорил об евроинтеграции с Шарлем Мишелем
Евроинтеграция Грузии – это выбор не только любого правительства, но и грузинского народа. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил во время сегодняшней встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Мадриде на полях саммита НАТО.
Администрация правительства сообщает, что особое внимание во время переговоров было уделено обсуждению европейской перспективы Грузии. Гарибашвили назвал «историческим решение» предоставление Грузии европейской перспективы. Премьер-министр пообещал, что Грузия будет «активно работать над выполнением рекомендаций Еврокомиссии по предоставлению статуса кандидата» и поблагодарил Шарля Мишеля за его личную поддержку евроинтеграции страны.
«Прекрасная встреча с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. После принятия решения о перспективах членства Грузии в ЕС мы будем тесно сотрудничать, чтобы продвинуть Грузию на ее пути получения статуса кандидата в члены ЕС. Я подтвердил приверженность нашего правительства неустанной работе для достижения всех приоритетов, изложенных Еврокомиссией», - написал Гарибашвили в свой Twitter по итогам встречи, передает агентство «Новости-Грузия».
Разговор коснулся продолжающейся войны в Украине и, как результат, ухудшения обстановки безопасности в регионе Восточной Европы. «Премьер-министр еще раз зафиксировал солидарность и непоколебимую поддержку правительства Грузии и грузинского народа в отношении Украины», - сказано в официальном сообщении.
Шарль Мишель также назвал решение Брюсселя принять в перспективе Грузию в ЕС «геостратегическим моментом». «На встрече с премьер-министром Грузии подтвердил поддержку ЕС территориальной целостности и суверенитета Грузии. Это поистине геостратегический момент. На прошлой неделе #EUCO определился с перспективой членства Грузии в ЕС. Мы обязуемся и дальше поддерживать процесс проведения столь необходимых реформ», - написал президент Евросовета в Twitter.
- 23 июня лидеры стран ЕС приняли решение признать европейскую перспективу Грузии и присвоить ей статус кандидата сразу же после выполнения определенных приоритетов. Все они сформулированы в рекомендациях Ерокомиссии, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы и так далее. Первую оценку выполнения условий Еврокомиссия должна провести уже в конце 2022 года.
- В Грузии уже прошли масштабные акции с требованием отставки кабинета Ираклия Гарибашвили и формирования технического правительства, которое займется проведением реформ.
Британский министр обороны назвал Путина и Захарову «сумасшедшими»
Президент России Владимир Путин «страдает комплексом неполноценности» и «мачистским взглядом на мир», предположил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он также высказал предположение о «сумасшествии» российского президента.
Уоллес выступил со своим комментарием в интервью LBC Radio вскоре после того, как британский премьер Борис Джонсон заявил, что, будь Путин женщиной, он не начал бы «безумную, мачистскую» войну в Украине, и назвал действия Путина «идеальным примером токсичной маскулинности». Уоллес согласился с такой оценкой, отметив также, что дело не только в Путине, но и в том, что в России принят взгляд на мир, при котором одни страны признаются имеющими меньше прав, чем другие.
Уоллес не остановился на критике Путина, еще одной его мишенью стала представитель МИД Мария Захарова. «Эта дама, буквально как в комедии, каждую неделю выступает с заявлениями, угрожая сбросить на кого-то ядерную бомбу или чем-то подобным». Уоллес признал, что Захарова, в отличие от Путина, женщина, но заключил: «Она такая же сумасшедшая, как и он».
Мария Захарова уже прокомментировала высказывания британского министра. «Если Вы не хотите на весь мир прослыть конченым лгуном, приведите хоть один пример того, как я «еженедельно угрожаю забросать всех ядерными бомбами». Учитывая, что Вы не найдете ни одной цитаты, я сразу обвиняю Вас в клевете и распространении фейков», – написала она. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал высказывания Уоллеса «хамством». Несколько дней назад Захарова рассуждала в своем телеграм-канале о вышедшей в 1982 году в Англии книге «Уничтожение Британии в ядерной войне», замечая, в частности: «На самом деле Королевство наиболее уязвимо во времена, когда на ключевые позиции страны назначают таких профессионалов, как Борис Джонсон, Бен Уоллес и Лиз Трасс».
- О возможности ядерного удара по Лондону говорила не Захарова, а российский телеведущий Дмитрий Киселев.
Бен Уоллес и ранее выступал с резкими высказываниями в адрес российского руководства. В частности, 9 мая он высказал мнение, что российское командование, как и президент России Владимир Путин, несет ответственность за военные преступления в ходе войны в Украине, которые могут быть сопоставлены с действиями нацистского режима в годы Второй мировой войны.
Доли в компаниях РЖД проданы бизнесменам из «измайловской» ОПГ
Один из наиболее прибыльных активов госкорпорации РЖД, «Центральная пригородная пассажирская компания», которая управляет электричками в Москве и нескольких центральных регионах России, был приватизирован связанными с так называемой «измайловской» организованной преступной группировкой бизнесменами - Искандаром Махмудовым и Андреем Бокаревым. Об этом говорится в расследовании издания The Insider. По данным СМИ, бизнесмены также приобрели доли в нескольких компаниях, обеспечивающих бесконтактную и безналичную системы оплаты проезда в общественном транспорте.
В расследовании The Insider утверждается, что аукционы, благодаря которым Махмудов и Бокарев приватизировали компании, проходили с использованием мошеннических схем. Из-за этого государство потеряло миллиарды рублей. Так, долю в «Центральной пригородной пассажирской компании» РЖД планировали продать за 4,2 млрд рублей, а продали почти в два раза дешевле.
При этом официально победителем аукциона стало некое ООО «Маршрутные системы», зарегистрированное всего за месяц до конкурса. Соучредительницей общества является Анна Боева - простая юрист из Мытищ, до этого никогда не занимавшаяся бизнесом. По данным The Insider, за ней стоят Бокарев и Махмудов. Сами они, через свою кипрскую компанию Fredlake Holdings, тоже участвовали в аукционе, соревнуясь с «фейковой» фирмой, которой якобы управляет Боева. По сути же бизнесмены соревновались сами с собой, таким образом сбивая цену на актив РЖД.
В расследовании также отмечается, что в середине нулевых годов Махмудов и Бокарев были фигурантами нескольких уголовных дел, возбужденных против них в Европе. В немецком уголовном деле 2007 года они названы «держателями общака» «измайловской» ОПГ, а в материалах испанского уголовного дела 2008 года говорится, что через бизнесменов отмывались деньги «тамбовско-малышевской» ОПГ. Кроме того, во Франции Махмудова подозревают в передаче взяток приближенным президента страны Эммануэля Макрона. Однако оба бизнесмена не включены в европейские санкционные списки.
В современной России Бокарев и Махмудов, как сказано в расследовании The Insider, «являются одними из лидеров в области получения государственных контрактов». Им, в частности, принадлежат акции Уральской горно-металлургической компании, Кузбассразрезугля и компании Трансмашхолдинг, которая поставляет пассажирские поезда и вагоны, поезда метро, а также локомотивы. До 2017 года Бокарев и Махмудов были акционерами оружейного концерна «Калашников».
Подчеркивается, что среди их нынешних бизнес-партнеров - замминистра обороны России Алексей Криворучко, а Владимир Путин награждал Искандара Махмудова медалью ордена «За заслуги перед отечеством».
Директор разведки США: Путин хочет захватить большую часть Украины
Российский президент Владимир Путин все еще не отказался от планов захватить большую часть территории Украины военным путем. Об этом заявила в среду директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.
«Мы по-прежнему находимся в ситуации, когда, глядя на Путина, предполагаем, что у него есть по существу те же политические цели, которые были и раньше», в начале вторжения в Украину, заявила Хейнс во время конференции в Министерстве торговли США.
По ее словам, у американской разведки есть три базовых сценария дальнейшего развития конфликта. Наиболее вероятный - сценарий длительного конфликта, при котором Россия сможет добиваться частных успехов, но не стратегических целей. Два других сценария - или масштабный прорыв со стороны России, или же стабилизация фронта и определенные успехи Украины, в частности на юге. «Если коротко, то ситуация выглядит довольно мрачно», - сказала директор Национальной разведки США.
Начиная так называемую спецоперацию, Путин называл ее целями защиту сепаратистских республик Донбасса и так называемую денацификацию и демилитаризацию Украины. Эти цели российское руководство не меняло и не уточняло, при этом неясно, какое конкретное содержание в них вкладывается, в частности, идет ли речь о стремлении оккупировать всю территорию Украины или ее большую часть.
Страны Запада заявляют, что их цель - не допустить победы России в войне и добиться мира на условиях Украины. Сама Украина настаивает, что будет добиваться возвращения контроля над всеми территориями (включая аннексированный Россией Крым). Ряд политиков и аналитиков на Западе, даже сочувствующие Украине, отмечали, что решительная военная победа Киева в данный момент маловероятна. В Киеве заявляют, что при наличии достаточного вооружения Украина способна перейти в контрнаступление.
Папа Римский Франциск: У грузин хорошая музыка и вино
Перед службой в базилике Святого Петра Папа Римский Франциск встретился с грузинским хором и государственной делегацией в Ватикане, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Папа выслушал грузинские песнопения и похвалил грузинскую музыку и вино.
«У грузин очень хорошая музыка и хорошее вино», - сказал понтифик грузинским певцам.
26 июня патриарший хор собора Самеба по приглашению Папы Римского впервые выступил в Ватикане с концертом и исполнил церковные, народные и современные песни.
Концерт продолжался два часа и транслировался в прямом эфире телевидением Ватикана.
Сирия признала независимость самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР»
Сирия официально признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщило 29 июня государственное новостное агентство SANA со ссылкой на министерство иностранных дел Сирии. Это вторая после России страна - член ООН, признавшая так называемые «ЛНР» и «ДНР» как независимые государства. Ранее их также признали самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия, которые сами признаны только несколькими странами ООН.
О готовности Дамаска признать независимость «ЛНР» и «ДНР» сообщалось еще 22 февраля - на следующий день после того, как указ о признании ее Россией подписал Владимир Путин. Теперь об этом объявлено официально. Источник SANA в МИД Сирии добавил, что в ближайшее время правительство Башара Асада начнет переговоры с обеими так называемыми республиками об установлении дипломатических отношений и рамках взаимного сотрудничества.
Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости «ЛНР» и «ДНР» 21 февраля. Тогда же он согласился оказать им военную поддержку под предлогом защиты их суверенитета и прав русскоязычного населения этих областей. 24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию Украины.
Остальные страны мира продолжают считать самопровозглашенные республики сепаратистскими образованиями, находящимися под контролем России, а их территорию - суверенной территорией Украины.
В Сирии находится российский военный контингент. Россия, наряду с Ираном, оказали режиму Башара Асада вооруженную поддержку в годы гражданской войны, что помогло ему сохранить власть в стране. Ранее Сирия официально признала аннексированный Крым частью России.
Украина сообщила о самом крупном с начала войны обмене пленными
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о крупном обмене пленными. Когда и где он точно произошел - не сообщается.
Как говорится в сообщении ведомства, в Украину вернулись 144 военнослужащих. Среди освобожденных – 23 офицера и 69 сержантов.
Утверждается, что из 144 военных 95 защищали завод «Азовсталь» в Мариуполе. Среди них 43 военнослужащих полка «Азов».
Утверждается, что большая часть обменянных - раненые, в том числе, тяжело.
Лидер так называемой «ДНР» Денис Пушилин подвердил обмен, заявив, что он был паритетным - 144 на 144. По его словам, на украинских военных были обменяны российские военные и бойцы сепаратистов «ДНР». Пушилин подтвердил, что среди обменянных были несколько рядовых «националистических батальонов» с тяжелыми ранениями.
Нынешний обмен – самый крупный с момента российского вторжения в Украину 24 февраля.
В Мариуполе в мае сдались в плен более 2 тысяч украинских военнослужащих, около 3-х месяцев защищавших этот город. Власти Украины заявляли, что будут принимать все меры для их освобождения.
Ираклий Гарибашвили встретился с Эммануэлем Макроном на полях саммита НАТО
Решение Европейского совета о присвоении Грузии перспективы членства в ЕС и существующее партнерство двух стран обсудили на встрече премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Франции Эммануэль Макрон.
Гарибашвили находится в Мадриде и проводит двусторонние встречи на полях саммита НАТО. Премьер-министр поблагодарил президента Франции за поддержку суверенитета, территориальной целостности Грузии, ее европейских и евроатлантических устремлений, сообщает администрация правительства, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Также была подчеркнута роль Франции как страны, председательствующей в Совете ЕС, и важность поддержки Францией Грузии в процессе евроинтеграции. Стороны отметили «динамичное и интенсивное сотрудничество между Грузией и Францией как в двустороннем, так и в многостороннем форматах» и выразили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества.
Ираклий Гарибашвили пригласил Эммануэля Макрона посетить Грузию в любое удобное для него время.
Бокерия назвал «политическими ничтожествами» ушедших из «Мечты» троих депутатов
Председатель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия призвал не обращать внимания на уход троих депутатов из правящей партии «Грузинская мечта» - Созара Субари, Михаила Кавелашвили и Дмитрия Хундадзе, пишет агентство «Новости-Грузия».
Сегодня эти депутаты распространили заявление, в котором отметили, что правящая партия не может прямо говорить обществу об определенных вещах, а они постараются это сделать. Парламентарии раскритиковали евроинтеграцию, так как, по их мнению, Грузию таким образом втягивают в войну с Россией. Они также считают, что оппозиция с подачи европейских структур готовит в Грузии смену власти: «деолигархизация означает уезд из Грузии Бидзины Иванишвили, а деполяризация - освобождение из тюрьмы Саакашвили и Гварамия».
«Все это водоворот Иванишвили со своими непонятными деталями и взаимоисключающим бредом», - так откликнулся на заявление Гига Бокерия.
В беседе с журналистами Бокерия сказал, что «не стоит обращать внимания на «детали болота». По его словам, общество должно «полностью убрать этот водоворот под руководством Иванишвили с дороги, ведущей к будущему, свободе и безопасности страны».
«Никто не должен обманываться и серьезно рассматривать какое-то обезьянничество политических ничтожеств», - сказал Бокерия.
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