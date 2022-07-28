Марину Овсянникову оштрафовали по статье о "дискредитации" армии РФ

Мещанский районный суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову по статье о "дискредитации" армии РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) за выступление около Басманного суда во время ареста политика Ильи Яшина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала суда.

"Я вообще не понимаю, зачем мы все здесь собрались и тратим свое время. Все, что сейчас здесь происходит, – настоящий абсурд. Я просто высказала свою антивоенную позицию. Вы выхватили мою фразу из интервью в защиту Ильи Яшина, где я сказала, что война – это самое ужасное преступление XXI века", – прокомментировала процесс Овсянникова на своей странице в фейсбуке.

Она считает, что ее судебный процесс "полностью сфабрикован" и организован "с целью запугивания" самой журналистки и "всех людей в России, которые выступают против войны".

Протокол по статье о "дискредитации" на Овсянникову составили 17 июля. В тот день ее задержали полицейские и увезли в ОВД "Красносельский" в Москве.

Илью Яшина обвиняют по уголовной статье о "фейках" о российской армии, сейчас он находится в СИЗО.