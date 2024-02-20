Мать Алексея Навального записала видеообращение к Путину

Мать Алексея Навального Людмила записала видеообращение к Владимиру Путину с требованием отдать ей тело сына. Видео опубликовано в Youtube-канале Навальный LIVE.

«За моей спиной находится колония ИК-3 «Полярный волк», где 16 февраля погиб мой сын Алексей Навальный. Пятый день я не могу увидеть его, мне не выдают его тело и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин, решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне, наконец, увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить», – говорит Навальная.

Накануне её не пустили в морг в Салехарде, где, предположительно, находится тело политика. Одного из сопровождавших Людмилу Навальную адвокатов «буквально вытолкали» из помещения морга, — передаёт Север.Реалии.

Навальный умер 16 февраля в колонии «Полярный волк» за Северным полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе. Его тело не выдали родным. Представители Следственного комитета, проводящего проверку по факту смерти политика, сообщили Людмиле Навальной, что тело отправлено на экспертизу, которая продлится 14 дней. Об этом 19 января рассказала накануне пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Издание «Такие дела» после смерти Навального рассказало, что следственные органы в России могут годами не выдавать тело умершего заключённого родным.

Мать Навального написала письменное заявление на имя Путина. Директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил, что в суд в Салехарде подано заявление о бездействии Следственного комитета по выдаче тела.