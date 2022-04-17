Мать еще одного матроса с крейсера «Москва» сообщила о его исчезновении

Папа Римский Франциск призвал восстановить мир в Украине, обращаясь с традиционным посланием «К городу и миру» (Urbi et Orbi) по случаю празднования Пасхи, которую понтифик назвал в этом году «Пасхой войны».

«Да будет мир в истерзанной Украине, столь жестоко подвергшейся насилию и разрушению беспощадной и бессмысленной войны, в которую ее втянули», - сказал глава Римско-католической церкви, выступая перед собравшимися на площади перед Собором Святого Петра в Ватикане.

Франциск подчеркнул, что мировые политики должны услышать мольбы о мире. «Пусть будет мирное решение, и прекратится игра мускулами в то время, когда страдают люди», - заявил понтифик.

Он вспомнил и о длительном периоде пандемии коронавируса, которая за два с лишним года унесла множество жизней. «Пришло время выйти из мрака на свет, рука об руку, используя нашу силу и ресурсы. Вместо этого мы демонстрируем, что в нас еще жив дух Каина, которые видел в Авеле соперника, а не своего брата, и думал о том, как его устранить», - сказал Франциск. Он добавил, что «в его сердце сейчас все многочисленные жертвы войны в Украине, миллионы беженцев и внутренне перемещенных лиц, разделенные семьи, предоставленные сами себе старики, разбитые жизни и разрушенные до основания города».

Ранее в ходе всенощной пасхальной службы глава Римско-католической церкви осудил войну в Украине за «жестокость и мрак». В конце проповеди он также произнес традиционное пасхальное приветствие «Христос воскрес!» на украинском языке. На богослужении присутствовал мэр Мелитополя Иван Федоров, который ранее был взят в плен российскими военными, а затем обменян, и трое украинских депутатов. Понтифик отошел от подготовленного заранее текста и обратил внимание на украинцев. «Все мы молимся за вас и с вами», – сказал Франциск.

17 апреля в этом году праздник Воскресения Христова отмечают христиане западного обряда – католики и протестанты. У православных верующих Пасха будет через неделю, а пока - Вербное воскресенье.