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Maxar: суда под российским флагом перевозят зерно из Украины в Сирию
Суда под российским флагом перевозят зерно из Украины в Сирию. Об этом сообщает компания спутниковой съемки Maxar.
В частности, она приводит майские фотографии двух российских сухогрузов в порту аннексированного Россией Севастополя, на которые идёт погрузка зерна. Несколько дней спустя эти же суда пришвартовались в Сирии для разгрузки. Еще один снимок погрузки зерна в Севастополе был сделан в июне.
Украина обвиняет Россию в краже зерна с оккупированных ею территорий и попытке продажи его за границей. Россия это отрицает.
На данный момент украинские морские порты заблокированы. Ряд стран, в частности Турция и Франция, заявили о готовности помочь Украине со снятием блокады портов, но украинские власти опасаются, что Россия воспользуется морским коридором для нападения на Одессу, если подходы к портам будут разминированы.
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил накануне, что Париж с европейскими коллегами прорабатывает маршрут вывоза зерна из Украины через Румынию. Речь идёт о 22 миллионах тонн украинского зерна, которые невозможно вывезти из-за блокировки черноморских портов Россией. С заявлением о поиске альтернативных способов вывоза зерна с территории Украины выступила и американская администрация.
- Украина является четвёртым по величине экспортером зерна в мире. В 2021 году она экспортировала почти 45 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур.
- В ООН заявляют, что российское вторжение в Украину может привести к увеличению числа голодающих в мире на 18 миллионов.
Другие новости дня
Гражданина США осудили в России на 14 лет тюрьмы по делу о наркотиках
Суд в Московской области в четверг приговорил бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Марк Фогель был задержан в московском аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. При себе у него обнаружили наркотики. Фогель одно время работал в посольстве и обладал дипломатическим статусом, но на момент ареста был преподавателем московской англо-американской школы в Москве.
Согласно сообщению пресс-службы суда, гражданин США полностью признал вину.
В январе телеканал CBS News сообщил, что Фогель сказал посещавшим его юристам, что он употреблял марихуану по медицинским показаниям после операции на позвоночнике, что подтверждается записью в его медицинской карте. По его словам, он не знал о существующем в России запрете на медицинскую марихуану.В момент задержания у него при себе было 17 граммов вещества, сообщил телеканал со ссылкой на адвокатов Фогеля.
Американские власти пока не комментировали приговор Фогелю.
17 февраля в московском аэропорту Шереметьево была задержана двукратная олимпийская чемпионка из США, баскетболистка Бритни Грайнер. В багаже спортсменки обнаружили, по данным следствия, картриджи с гашишным маслом для электронных сигарет. Против баскетболистки возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков. Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. На этой неделе срок ее предварительного заключения был продлен до 2 июля.
Нидерланды раскрыли агента ГРУ, который хотел работать в суде в Гааге
Служба безопасности Нидерландов сообщила о разоблачении агента ГРУ, который планировал начать работу в Международном уголовном суде в Гааге.
По данным спецслужбы, россиянина зовут Сергей Черкасов, он использовал бразильские документы на имя Виктор Мюллер Феррейра.
Нидерланды утверждают, что агент ГРУ был разведчиком-нелегалом. Такие агенты проходят серьёзную подготовку и их очень сложно раскрыть.
Как именно разоблачили россиянина, не уточняется.
Полиция Бразилии сообщила, что россиянин приехал Рио-да-Жанейро в 2010 году и стал выдавать себя за бразильца. Под новым именем он несколько лет жил в Ирландии и США, а затем вернулся в Бразилию и стал готовиться к поездке в Нидерланды. Там он устроился стажёром в Международный уголовный суд на должность младшего аналитика в отдел предварительных расследований.
В апреле 2022 году Черкасову отказали во въезде в Нидерланды и отправили обратно в Бразилию. Его будут судить за использование поддельных документов.
Если бы Черкасова взяли бы на работу, то он получил бы доступ к системам суда, который расследует военные преступления, в которых подозревают российских солдат и офицеров.
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Coca-Cola прекратит продажу своих товаров в России
Компания Coca-Cola перестанет производить и продавать свои товары на территории России. Это произойдёт после того, как в стране закончатся существующие запасы продукции. Об этом сообщает Reuters.
Кроме напитка Coca-Cola компания также выпускала в России газировки Fanta и Sprite, тоник Schweppes, воду Bon Aqua и холодный чай Fuzetea.
В начале марта компания Coca-Cola заявила о приостановке бизнеса в России из-за вторжения в Украину. В середине мая завод "Очаково" представил замену Coca-Cola, Fanta и Sprite. Напитки получили названия CoolCola, Fancy и Street. Формой бутылки и оформлением напитки из новой линейки "Очаково" похожи на оригинальные, отличается только этикетка, на которой вместо привычных логотипов используются буквы C, F или S.
Компания PepsiCo, которая производит такие напитки, как Pepsi, Mirinda и 7Up, также прекратила продажи своей продукции в России.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Министры НАТО договорились о поддержке Украины и своей защите
Российская агрессия меняет правила игры, поэтому задача НАТО - поддерживать убедительное сдерживание и мощную оборону. Об этом заявил генеральный секретарь военного союза Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран НАТО.
По словам Столтенберга, министры на встрече договорились скоординировать усилия по дальнейшей поддержке Украины в её противостоянии с Россией и укреплению потенциала коллективной защиты НАТО. Это означает развертывание дополнительных боевых формирований для укрепления восточного фланга союза, а также увеличение запасов вооружений для повышения его обороноспособности.
Украинское руководство на фоне непрекращающихся боевых действий просит выделить ей больше оружия. Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украине, среди прочего, срочно нужны не менее тысячи гаубиц, 300 систем залпового огня и 500 танков.
Встреча министров обороны предшествует саммиту НАТО в Мадриде в конце месяца. На нём будет согласована новая стратегическая концепция военно-политического союза. В ней будет изложена общая позиция в отношении России и ответы на вызовы Китая.
СМИ: Еврокомиссия поддержит заявки Украины и Молдовы, а Грузии откажет
В своем выводе о предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС Европейская комиссия будет рекомендовать его для Украины и Молдовы, а Грузии – откажет. Об этом сообщает ряд СМИ, а также журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.
«Европейская комиссия пришла к предварительному соглашению: статус кандидата для Украины и Молдовы сейчас, за ним последуют условия, которые необходимо выполнить. Для Грузии сейчас – условия, а шанс получить статус кандидата –после. (Эта рекомендация) будет обсуждаться лидерами на встрече Европейского Совета на следующей неделе», – написал в Twitter Рикард Йозвяк.
Нидерландское издание NOS со ссылкой на «надежный источник» пишет, что в своем заключении Еврокомиссия будет рекомендовать Украине статус кандидата, но с условиями для начала переговоров о вступлении – в частности, об обеспечении верховенства права и борьбе с коррупцией.
Издание пишет, что кандидатский статус также будет рекомендован для Молдовы, но по отношению к ней будет выдвинуто еще больше требований для начала переговоров о вступлении.
Что касается Грузии, то Еврокомиссия будет рекомендовать не предоставлять стране такого статуса до выполнения «длинного перечня требований», пишет NOS.
Bloomberg также отмечает, что Еврокомиссия намерена рекомендовать предоставление Украине и Молдове статуса кандидата на членство в ЕС при выполнении ими ряда условий.
По информации агентства, Еврокомиссия «выдвинет этим странам условия в том, что касается принципа верховенства права, правосудия и борьбы с коррупцией». Кроме того, как утверждает агентство, Еврокомиссия намерена рекомендовать предоставление статуса кандидата на членство в ЕС Грузии после выполнения ей нескольких предварительных условий.
Официально решение Еврокомиссии будет объявлено в пятницу, 17 июня.
Польша просит перевести заключенного Михаила Саакашвили в Варшаву
Официальная Варшава просит перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Польшу, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на оппозиционную телекомпанию «Пирвели».
В Тбилиси находится Малогажата Госевская - заместитель маршала Сейма Польши. По данным телекомпании, она собирается убедить первых лиц правительства Грузии отпустить заключенного Саакашвили для продолжения лечения в Варшаву.
Заместитель председателя парламента Польши завтра собирается навестить Саакашвили в тбилисской клинике «Вивамеди», где его лечат от анорексии. Родственники и соратники экс-президента заявляют, что его состояние не улучшается и ему требуется более квалифицированное лечение, которое в Грузии обеспечить не могут.
«Эта встреча для Саакашвили может стать решающей», - отмечает телекомпания.
Малгожата Госевская еще несколько месяцев назад заявляла, что Польша готова принять Саакашвили, однако, несмотря на многочисленные просьбы, правительство Грузии до сих пор не реагировало на официальные запросы.
«Завтра у меня будет пресс-конференция в «Вивамеди» в связи с Михаилом Саакашвили. Я бы хотела встретиться с ним, мы обсудили вопрос о том, чтобы я в ближайшее время смогла навестить Саакашвили» - сказала Госевская.
В резолюции от 9 июня Европарламент призвал власти Грузии перевести заключенного Саакашвили на лечение за границу. Нынешние власти Грузии обвиняют третьего президента в превышении служебных полномочий и нецелевых расходах бюджетных средств. Он приговорен к шести годам лишения свободы. Сам Саакашвили и его сторонники считают экс-президента политическим заключенным.
Кобахидзе: Ничейный митинг, ничейный президент и потому к Зурабишвили никто не пришел
Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе раскритиковал митинг, организованный президентом Зурабишвили в поддержку вступления в ЕС. Он заявил, что акция была абсолютно неподготовленной, плохо организованной и оказалось контрпродуктивной, так как не смогла отразить настрой населения страны, которое массово поддерживает евроинтеграцию.
«Интеграцию в ЕС поддерживают 85% населения, а на митинг пришли 300 человек, из которых более 200 были сама президент, послы, журналисты и сотрудники администрации, а также сотрудники полиции», - цитирует Кобахидзе агентство «Новости-Грузия».
Сама Саломе Зурабишвили объяснила немногочисленность митинга тем, что он был искренним и свободным, и на него «никого не привозили на автобусах».
Кобахидзе на это заявил, что население массово не поддержало акцию, потому что это был «ничейный митинг». «Саломе Зурабишвили сама раньше заявила, что она не является ни правящей партией, ни оппозицией, вообще никем. Она просто символический президент», - сказал Кобахидзе.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили неожиданно анонсировала митинг всего три дня назад на фоне сложных отношений с правящей партией. Она пригласила жителей Грузии и все политические силы на акцию накануне объявления рекомендаций Еврокомиссии, чтобы продемонстрировать единство в стремлении к европейскому будущему.
- Зурабишвили заявила, что только это может спасти ситуацию, так как из-за ошибок правительства Грузия в последнее время лишилась поддержки практически всех важных союзников в процессе евроинтеграции и ей грозит изоляция. После критики в свой адрес правительство и правящая партия категорически отказались поддержать акцию. Не вывела своих сторонников на митинг и крупнейшая оппозиционная партия «Единое Нацдвижение», открыто выражающая недоверие Зурабишвили.
Зурабишвили: Окончательное решение по статусу Грузии будет объявлено в конце месяца
Никто не знает, какой будет рекомендация Еврокомиссии по вопросу предоставления Грузии статуса кандидата в Евросоюз. Об этом заявила сегодня, 16 июня, президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она подчеркнула, что 17 июня станет известна только рекомендация, а «окончательное решение по вопросу статуса Грузии будет объявлено Евросоюзом только 23-24 июня».
Президент поговорила с журналистами на акции, которая сегодня по инициативе самой Зурабишвили проходит на площади Европы в историческом районе Тбилиси. Зурабишвили подтвердила, что не пойдет на акцию под названием «Домой, в Европу», которую оппозиционные гражданские активисты проведут 20 июня на проспекте Руставели, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Я не хожу на политические встречи», - сказала президент и не стала отвечать на вопросы журналистов, касающиеся того, почему она отговаривала движение «Позор» проводить акцию 20 июня.
Три дня назад Зурабишвили неожиданно заявила, что приглашает жителей Грузии на акцию накануне объявления рекомендации Еврокомиссии, чтобы продемонстрировать единство в стремлении к европейскому будущему. Приехавшая из Брюсселя президент подвергла критике работу правительства – по ее словам, Грузия в последнее время лишилась поддержки практически всех важных союзников в процессе евроинтеграции и ей грозит изоляция.
В правительстве на критику Зурабишвили обиделись, а в оппозиции посчитали недостаточной – так как она назвала «неточной и необоснованной» резолюцию Европарламента с требованием принять санкции против основателя «Грузинской мечты» миллиардера Бидзины Иванишвили. Поэтому инициатива Зурабишвили по проведению акции не была поддержана большинством политических сил – ни правящей партией, ни крупными оппозиционными силами.
В итоге акция собрала не больше пятисот человек – участники митинга с флагами Грузии и Евросоюза практически смешались с толпой туристов возле парка Рике. На акции присутствовали, но отказались давать комментарии глава представительства ЕС в Грузии Карл Харцель, посол Франции в Грузии Диего Колас и посол Германии в Грузии Хуберт Книрш.
Саму Зурабишвили малочисленность акции нисколько не смутила. Она даже подчеркнула, что это хорошо, потому что граждан на встречу «никто не свозил на автобусах и маршрутках», как на партийные митинги. Также на акции не была предусмотрена трибуна для выступлений. Президент подчеркнула, что выбрала дату 17 июня не для того, чтобы с кем-то спорить: «Просто у нас был люфт перед решением Еврокомиссии».
Макрон в Киеве: Украине немедленно нужен статус кандидата в ЕС
Лидеры Евросоюза, посетившие Киев в четверг, 16 июня, поддержали идею немедленного предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Об этом на пресс-конференции в украинской столице заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Помимо Макрона Киев посетили канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.
"Мы все четверо поддерживаем немедленный статус кандидата в члены ЕС", — сказал Макрон. Он добавил, что Франция увеличит поставки оружия Украине.
Драки отметил, что Италия хочет видеть Украину частью Евросоюза. Премьер Италии на пресс-конференции также заявил, что полностью поддерживает расследование предполагаемых военных преступлений на украинской территории.
По словам канцлера Германии, Берлин будет поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо. Олаф Шольц отметил, что ФРГ приняла 800 тысяч украинских беженцев, а также оказывает финансовую и военную поддержку Украине.
В «Проекте» и ФБК вышли расследования о главе «Газпрома» Миллере
Издание "Проект" и соратники Алексея Навального из Фонда борьбы с коррупцией в четверг опубликовали расследования о главе "Газпрома" Алексее Миллере.
По словам главы отдела расследований ФБК Марии Певчих, часть расследования была сделана совместно.
Авторы утверждают, что Миллер и его приближённые причастны к масштабным коррупционным схемам, которые позволяют главе "Газпрома" обогащаться за счёт корпорации.
"Уже больше 15 лет группа офицеров российских спецслужб выполняет секретные бизнес-задания: от раздела имущества ЮКОСа до приобретения долей в самых перспективных активах "Газпрома". Значительная часть роскошного имущества, полученного этой группой "золотых полковников", оказывается в пользовании главы "Газпрома" Алексея Миллера", – утверждает в частности "Проект". ФБК утверждает, что президент России Владимир Путин превратил "Газпром" "в свой бездонный кошелёк".
В расследовании "Проекта" рассказывается о том, как под руководством Миллера "лакомые активы газовой монополии перекочевали во владение людей, близко связанных с Путиным". Речь идёт, в частности, о "Сибуре", "Стройтрансгазе" и "Согазе".
Также в расследовании рассказано о многочисленных объектах недвижимости, в том числе домах и земельных участках в Подмосковье и Сочи, квартирах в центре Москвы и дворцовом комплексе "Миллергоф" на Истре. Хотя они и принадлежат формально третьим лицам, утверждается, что ими пользуется лично Миллер и Марина Ентальцева, которая названа в расследовании "супругой" главы "Газпрома".
Как утверждается в расследовании ФБК, фактически Миллер и Ентальцева живут в гражданском браке, что подтверждается их совместным бытом и финансами. Ентальцева – бывший секретарь Владимира Путина, впоследствии сотрудница Кремля, где долгие годы возглавляла протокол главы государства.
Недвижимость, контролируемую компаниями бывшего разведчика Сергея Трегуба, "Проект" оценивает примерно в 1 млрд долларов. Как утверждается в расследовании, "значительную часть этих активов Трегуб держит в интересах семьи Миллера". Также рассказывается о том, что компаниям Трегуба отошла некоторая часть имущества ЮКОСа после его разгрома, и со ссылкой на источники делается вывод, что Трегуб и связанные с ним чекисты могли работать не только на Миллера, но и на руководство страны.
В расследовании ФБК подробно рассказывается о различных объектах недвижимости, в том числе дворце в Гринфилде в Подмосковье. Также рассказано и биографии Миллера, который в 1990-е годы был сотрудником возглавлявшегося Путиным комитета по внешним связям мэрии Петербурга.
Реакции самого Алексея Миллера или "Газпрома" на расследования пока нет. В день публикации он выступал на Петербургском экономическом форуме, на котором, в частности, возлагал ответственность за высокие рыночные цены на газ на страны ЕС.
Ряд стран потребовал признать российские алмазы «кровавыми»
Украина, ЕС, Австралия, Великобритания, Канада и США потребовали запретить торговлю алмазами с государственными компаниями в связи с российским вторжением в Украину, расширив определение так называемого процесса Кимберли (ПК) по "конфликтным алмазам" на алмазы, добытые в России. Об этом сообщает Reuters.
Процесс Кимберли - утверждённая ООН в 2003 году схема для предотвращения поступления на рынок так называемых кровавых алмазов — алмазов, добываемых незаконно и идущих на финансирование закупки оружия для повстанческих группировок в Западной Африке и их союзников, воюющих против законных правительств.
В письме председателю ПК представитель Украины Андрей Ткаленко предложил две поправки к схеме: расширить определение, включив в него государственные субъекты, а также разрешить странам, присоединившимся к процессу, большинством голосов исключать страну, которая нарушает суверенитет другого члена организации.
Проект обсуждался 20 мая, но был снят после возражений со стороны России, Беларуси, Центральноафриканской Республики, Кыргызстана и Мали.
Представитель России в ПК заявил тогда, что ситуация в Украине никак не влияет на работу организации и "абсолютно выходит за рамки" системы сертификации.
Процесс будет повторно рассмотрен на встрече 20-24 июня в Ботсване. Представитель Ботсваны заявил, что на данный момент "ситуация тупиковая".
- США и Великобритания уже ввели санкции в отношении российской компании "Алроса", крупнейшего в мире производителя необработанных алмазов, на долю которой в прошлом году пришлось около 30% мировой добычи алмазов.
Сбежавшую из-под домашнего ареста российскую активистку не пускают в Грузию
Российскую активистку, блогера из Кабардино-Балкарии Инсу Ландер (настоящее имя – Инса Огуз Солтан-Хамидовна), находящуюся под уголовным преследованием в России, не пускают в Грузию. Она уже пятый день находится в нейтральной зоне российско-грузинской границы. Об этом сообщил директор фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев.
Ландер преследуют в России по статье 205.1 Уголовного кодекса – «Содействие террористической деятельности». Дело связано с личной перепиской в соцсети «ВКонтакте», которую она вела в 2014 году. По мнению ФСБ РФ, она «вовлекала и вербовала в террористическую деятельность» своего знакомого Умара Дугужева.
«СМИ и правозащитники считают дело политически мотивированным, Инса занималась расследованием коррупции в Нальчике. Она сбежала из-под домашнего ареста и в воскресенье вечером и попыталась пересечь российско-грузинскую наземную границу в Верхнем Ларсе. Грузинские пограничники не пропускают Инсу уже почти 5 дня несмотря на то, что в России ей грозит тюремный срок. Она ночует на нейтральной зоне между двумя странами. У неё нет еды и воды — их передают ей люди, которые сами проезжают границу. Когда мы и представители уполномоченного по правам человека в Грузии попытались съездить к ней лично, полиция не никого не пустила. Мы уже обращались в грузинский МИД и МВД — но они никак не повлияли на ситуацию», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале фонда «Свободная Россия».
На проходящей в Тбилиси конференции: «Путинский режим: Закат или перерождение?» Егор Куроптев зачитал обращение Ландер. Она говорит, что в России её преследуют за «религию, заявления, расследования». Активистка надеется, что получит убежище в Грузии или возможность внести заявку на визу в одно из посольств в Тбилиси.
Посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра, присутствующий на конференции, сообщил, что Литва готова перевезти Ландер в Вильнюс и предоставить ей визу в случае, если решится вопрос на грузинской границе.
В офисе омбудсмена Грузии подтвердили, что представитель Народного защитника не смог встретиться с россиянкой в нейтральной зоне.
В МВД Грузии заявили, что отказали гражданке России во въезде в страну на основании закона «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства».
В ведомстве говорят, что Инса Огуз «предоставила заведомо ложные и противоречивые сведения о цели своего визита».
МВД со ссылкой на СМИ указывает, что россиянка «действительно обвиняется в совершении такого тяжкого международного преступления, как сотрудничество с террористической организацией».
«Согласно законодательству Грузии, вопрос о въезде иностранного гражданина на территорию Грузии должен соответствовать соответствующим требованиям пересечения границы. В случае, если лицо не соответствует критериям, установленным законодательством Грузии, и его/ее пребывание в Грузии создает угрозу государственной безопасности и/или общественному порядку страны, или если лицо преследуется за международные преступления, такие как терроризм, контрабанда наркотиков, торговля людьми – такому лицу может быть отказано во въезде в Грузию с учетом интересов государства», – сказано в заявлении грузинского МВД.
- Инсу Ландер, которая в последние годы жила в Москве, задержали в Баксане, куда она приехала к родственникам, 9 декабря прошлого года и отвезли на допрос в УФСБ в Нальчике, а затем отправили под домашний арест. Неделю спустя ее внесли в список сторонников терроризма и экстремизма Росфинмониторинга.
- Инса Ландер ведет блог в Twitter. Она, в частности, занималась расследованием возможных злоупотреблений местного благотворительного фонда, возглавляемого высокопоставленным чиновником из Кабардино-Балкарии, и тех, кто вводил людей в заблуждение, вымогая донаты.
В Тбилиси ответили Арахамия: грузинские банки не используют для обхода санкций
В Грузии заявили о невозможности обхода международных финансовых санкций при помощи национальной банковской системы.
«Регулятор финансового сектора соблюдает все стандарты и международные резолюции, что исключает осуществление каких-либо санкционных операций в грузинском банковском секторе», – сказано в заявлении Национального банка Грузии.
По информации ведомства, все банки получили указание о выполнении обязательств по санкциям от Нацбанка на второй же день после начала войны в Украине.
Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия обвинил Грузию в оказании России помощи. В частности, по его словам, россияне «интенсивно используют грузинские банки».
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Арахамия высказался на мероприятии немецкого фонда Маршалла в Вашингтоне. Депутат и главный представитель Киева на переговорах с Москвой призвал США принять меры, чтобы закрыть эту лазейку.
«Если вы подсанкционное лицо из России, вы заходите в интернет, открываете грузинскую компанию, дистанционно открываете счет в банке и начинаете процесс», – так объяснил ситуацию Арахамия.
Депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Давид Сергеенко заявил, что Арахамия «позволяет себе лишнее». Сергеенко настаивает на том, что украинская сторона должна приводить доказательства своих обвинений о нарушении санкций.
Саломе Зурабишвили провела встречу с Ильхамом Алиевым в Баку
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня побывала в Азербайджане для участия в 9-м Глобальном Бакинском форуме на тему «Вызовы глобальному миропорядку».
В рамках визита состоялась и официальная встреча Саломе Зурабишвили с президентом Азербайджана Ильхама Алиева.
При этом в администрации президента Грузии заявляют, что Саломе Зурабишвили сегодня же вернется из Азербайджана и примет участие в анонсированной ею акции единства на площади Европы в Тбилиси, передает агентство «Новости-Грузия».
Бжания: стремление Грузии в НАТО несет прямую угрозу нацбезопасности Абхазии
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания назвал стремление Грузии в НАТО «угрозой национальной безопасности Абхазии».
«Грузия активно наращивает военный потенциал, стремится стать составной частью НАТО. Регулярно проводятся совместные военные учения с Северо-Атлантическим альянсом вблизи наших границ как на суше, так и на море. Все это несет в себе прямую угрозу национальной безопасности Абхазии», – сказал Бжания, выступая с ежегодным посланием в парламенте.
По словам абхазского лидера, «союзничество и стратегическое партнерство с Российской Федерацией является главным сдерживающим фактором для потенциального агрессора и гарантом обеспечения оборонной безопасности Абхазии».
Бжания говорит, что Абхазия, благодаря стратегическому союзу с Россией, продолжает предпринимать усилия для решения внешнеполитических задач.
«На данном этапе Абхазия признана рядом государств-членов ООН. Наша страна надежно защищена от внешних военных угроз», – сказал он.
Бжания добавил, что «Абхазия всесторонне поддерживает специальную военную операцию, проводимую Российской Федерацией».
Большая часть доклада абхазского президента была посвящена экономике и влиянию пандемии коронавируса. Прокомментировал он и предложения по конституционной реформе, сказав, что администрация президента «в ближайшее время направит весь наработанный и обобщенный материал в парламент».
Лидеры Франции, Германии и Италии в Украине. Они посетили Ирпень
Лидеры Германии, Италии и Франции приехали в Украину – впервые с начала российского вторжения в феврале.
Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги прибыли в Киев утром в четверг. Они ехали на поезде – небо над Украиной закрыто из-за войны. Ранним утром в четверг были опубликованы фотографии канцлера Германии, президента Франции и премьера Италии в вагоне. Затем появилось и видео прибытия лидеров в столицу Украины.
В Киев приехал также президент Румынии Клаус Йоханнис. Он ехал отдельно от трёх лидеров.
После прибытия в Киев все четверо руководителей стран ЕС приехали в Ирпень – город по соседству со столицей Украины, в котором шли бои в феврале и марте. Многие здания были разрушены, погибли сотни мирных жителей.
Общаясь с журналистами в Ирпене, Макрон заявил о героизме украинцев, осудил действия российских войск и сказал, что с их стороны в городе, возможно, были совершены военные преступления, которые необходимо расследовать. Он также сказал, что Франция поддерживает Украину.
После поездки в Ирпень лидеры стран ЕС встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.
О визите официально не сообщалось заранее, однако о его возможности писали СМИ. Дата визита, по всей видимости, приурочена к завтрашнему заседанию Еврокомиссии, на котором будет обсуждаться вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.
Макрон по прибытии в Киев сказал, что главная цель визита – показать европейскую солидарность с Украиной. Канцлер Германии отметил, что речь идёт и о практических вопросах: "Помощь, которую мы организуем, – финансовая, гуманитарная, а также военная – будет продолжена. Мы будем продолжать её столько, сколько будет необходимо для борьбы Украины за свою независимость", – сказал он.
При этом представители украинских властей, включая президента Владимира Зеленского, в последнее время критиковали подход Франции и Германии к отношениям с Украиной и Россией и стремление к компромиссам, а также задержки с поставкой вооружений. Макрон накануне, выступая в Румынии, вновь сказал, что Украине "в какой-то момент" нужно будет вести переговоры с Россией.
Еврокомиссия, как ожидается, рекомендует предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, однако окончательное решение должны принять лидеры стран союза на саммите в конце следующей недели. Пока единства во мнениях нет.
ЮНИСЕФ: две трети украинских детей были вынуждены покинуть свои дома
Около двух третей украинских детей были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Об этом сообщила региональный директор ЮНИСЕФ (Детского фонда ООН) по Европе и Центральной Азии Афшан Хан на брифинге в Нью-Йорке по итогам своей поездки по городам Украины.
Региональный директор фонда отметила, что цифры включают в себя как внутренне перемещённых лиц, так и тех, кто вынужденно уехал из Украины за границу. Хан подчеркнула, что нестабильность, вызванная войной, лишает детей будущего: "Травмы и страх могут иметь долгосрочные последствия для физического и психического здоровья детей".
Также Хан сообщила, что по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, за время войны погибли 277 детей, ещё 456 получили ранения — преимущественно из-за обстрелов городских районов.
Хан добавила, что совершено как минимум 256 нападений на медицинские учреждения, на востоке Украины повреждены или разрушены около 17% "безопасных школ", которые работали при поддержке ЮНИСЕФ. Фонд займётся ремонтом тысяч пострадавших школ, чтобы в сентябре дети могли вернуться к безопасному обучению. Хан отметила, что только в Ирпене под Киевом война поставила под угрозу обучение более 2000 ребят.
По словам Хан, при поддержке ЮНИСЕФ более 600 тысяч детей и опекунов получили психологическую и психиатрическую помощь, а более 180 тысяч детей приняли участие в различных программах обучения. Кроме того, фонд помогает семьям в убежищах, расположенных вблизи линии фронта и в труднодоступных местах.
Хан напомнила, что ЮНИСЕФ требует обеспечить безопасный доступ к детям, где бы они ни находились, и продолжает призывать к немедленному прекращению огня в Украине.
- Во вторник Афшан Хан выступила против усыновления россиянами украинских детей во время войны. Хан заявила, что любое перемещение детей должно производиться только в их интересах, а также с информированного добровольного согласия их родителей. Дети, вывезенные в другую страну без соблюдения этих условий, считаться сиротами не могут. Украинские власти обвиняют Россию в насильственной депортации жителей территорий, оказавшихся в ходе войны под российской оккупацией. Российские власти заявляют, что люди едут в РФ добровольно.
- По данным ООН, после российского вторжения в Украину число беженцев в мире впервые превысило 100 миллионов человек, из них более 14 миллионов — это украинцы.
Великобритания внесла патриарха Кирилла в санкционный список
Великобритания внесла в санкционный список предстоятеля Русской православной церкви - патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Санкции предполагают запрет на въезд в страну и заморозку активов.
В обосновании решения британских властей сказано, что патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) сделал множество публичных заявлений в поддержку российского вторжения в Украину.
Кроме Кирилла, в список включены ещё 11 граждан Украины и России. Это представители назначенных на оккупированных территориях Украины администраций, сотрудничающих с российскими военными, офицеры российской армии, депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов и уполномоченная по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
В рамках шестого пакета санкций ЕС против России, введённого в конце мая, ряд стран Евросоюза добивались введения санкций против Кирилла, указывая на ряд высказываний патриарха, которые можно интерпретировать как поддержку войны. Венгрия, однако, настояла на том, чтобы патриарха в список не включали.
Помимо прочего, патриарх Кирилл после начала войны отслужил литургию в главном храме Минобороны России, говорил о том, что в Донбассе идёт "метафизическая борьба" и обвинял власти Украины в поощрении церковного раскола. Он также утверждал, что Россия в своей истории никогда ни на кого не нападала.
Суд заменил пресс-секретарю Навального ограничение свободы на реальный срок
Суд в Москве заменил пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш ограничения свободы на реальный срок в колонии по так называемому санитарному делу. Об этом Ярмыш написала в твиттере.
С ходатайством в суд обратилась Федеральная служба исполнения наказаний.
Летом прошлого года Ярмыш покинула Россию после вынесения приговора по "санитарному делу". Суд счёл её посты в соцсетях о митингах сторонников Навального подстрекательством к нарушению санитарно-эпидемиологических норм. В марте МВД России объявило Ярмыш в розыск.
Санитарное дело было возбуждено в январе 2021 года. По нему проходили десять человек. По меньшей мере, половине из них, в том числе оппозиционерам Олегу Навальному, Любови Соболь Марии Алёхиной и Люсе Штейн заменили ограничение свободы на реальный срок. Все они покинули Россию.
CША расследуют дело об американских микросхемах в военной технике РФ
Агенты ФБР вместе с министерством торговли США начали расследовать дело об американских чипах в российской военной технике, участвующей в боевых действиях в Украине. Речь идёт о западных компонентах в российских радиолокационных системах, беспилотниках, танках и наземном оборудовании. Об этом пишет The Washington Post.
Как утверждает в своём отчёте Conflict Armament Research (CAR), исследователи обнаружили в российской технике компоненты, произведённые 70 разными компаниями, базирующимися в США и Европе.
Многие микросхемы были изготовлены до того, как США ужесточили экспортные ограничения после аннексии Россией Крыма в 2014 году, но часть оборудования была произведена в 2020 году.
В апреле группа исследователей из британского Королевского института объединенных вооружений нашла в российской технике в Украине компьютерные микросхемы 12 американских компаний, в том числе Intel, Analog Devices, Texas Instruments и Onsemi.
- С 2014 года, после аннексии Крыма, США начали контролировать продажу высокотехнологичных элементов в Россию для использования в военных целях.
- Украинский блогер Павел Кащук, занимающийся разбором трофейной российской техники, обнаружил в боевой машине десанта и в беспилотнике "Орлан" французские матрицы для тепловизоров.
В Грузии футболисты устроили драку во время матча – один госпитализирован. ВИДЕО
Футболист клуба «Хашури Иверия» был госпитализирован после потасовки на матче Второй лиги Грузии по футболу.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», инцидент произошел вечером 15 июня во время встречи «Хашури Иверия» и «Глдани» на хашурском стадионе. Игроки двух команд устроили потасовку прямо на поле. Вратарь «Глдани» попал в 17-летнего футболиста Сандро Хачидзе стеклянной бутылкой, которую бросил на поле болельщик.
Пострадавшего доставили в клинику «Гормеди» в Гори. По словам врача, его состояние стабильное.
«Пациент поступил с закрытой черепно-мозговой травмой, оказана первая помощь, проведены обследования. Он помещен в стационар для дальнейшего наблюдения», — сказал врач журналистам.
Федерация футбола Грузии изучает инцидент. Не исключено, что будет поднят вопрос об ответственности команд и отдельных игроков.
Осуждённый за 4 убийства Паша Цветомузыка досрочно вышел на свободу
В Красноярске досрочно вышел на свободу Вилор Струганов (известный как Паша Цветомузыка), осуждённый за убийство четырёх человек. Об этом стало известно на суде по делу предпринимателя и политика Анатолия Быкова, на котором Струганов 15 июня давал показания. Об этом адвокат Быкова Алексей Прохоров рассказал NGS24.
По словам защитника, 15 июня Струганов был в судебном заседании в гражданской одежде, без наручников и конвоя. "Он либо освободился условно-досрочно, либо суд поменял неотбытую часть наказания на более мягкую", – пояснил Прохоров.
Струганов давал показания со стороны обвинения, но адвокат считает, что его показания выгодны для Быкова, пишет Сибирь.Реалии. Он не сообщил ничего о причастности Быкова к преступлениям. Зато Струганов поставил под сомнения два эпизода из показаний главного свидетеля обвинения Александра Живицы, показаниям которого суду еще предстоит давать оценку.
По версии следствия, в сентябре–октябре 2004 года Быков нанял Живицу для убийства двоих предпринимателей за 50 тысяч долларов. Живица подготовился к убийству и в ноябре 2004 года в поселке Овинном на ходу из машины выстрелил в предпринимателя, но ему удалось спастись. Второго Живица убил в январе 2005 года в центре Красноярска. Сейчас он отбывает длительный срок.
- Вилору Струганову сейчас 57 лет. Известен в криминальном мире Красноярска под прозвищем Паша Цветомузыка он стал в 1990-е годы. У него сложная история взаимоотношений с Быковым. В 2002 году Быкова осудили за организацию покушения на Струганова. Суд приговорил Быкова к условному сроку, позже судимость была снята.
- В 2015 году Красноярский суд приговорил Вилора Струганова к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в организации четырёх убийств в 1990-е годы. Выйти из колонии он должен был только в 2024 году.
- Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края Анатолий Быков уже осуждён за двойное убийство Александра Наумова и Кирилла Войтенко в июле 1994 года. Сейчас Быкова обвиняют в ещё одном заказном убийстве и в организации преступной группы. Если его признают виновным по всем пунктам, то Быкову грозит пожизненное заключение. Его адвокат считает, что это политическое дело.
Макрон скептически отозвался о заявке Грузии на вступление в ЕС
Президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду скептически отозвался о заявке Грузии на вступление в ЕС. Об этом, в частности, пишет издание Politico.
Говоря о заявках Украины и Молдовы, он сказал, что хочет послать «четкий и положительный сигнал», добавив при этом, что среди стран-членов ЕС необходимо достичь консенсуса по данному вопросу.
«Я не думаю, что мы можем отделить Молдову от Украины в тех перспективах, которые мы даем», – сказал Макрон.
При этом, как пишет Politico, французский лидер добавил, что «у Грузии нет такого же геополитического положения».
Ранее Politico сообщало, что Европейская комиссия будет рекомендовать предоставить Украине официальный статус кандидата на вступление в Европейский союз и в целом поддерживает Молдову, но менее уверена в Грузии, «которая в последние годы страдает от повсеместных политических беспорядков и заметного демократического отката».
Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк написал в Twitter, что Украина и Молдова могут получить статус кандидата «с условиями», но по кандидатуре Грузии «есть определенные вопросы».
Набиуллина: условия для экономики РФ, возможно, изменились навсегда
В Петербургском экономическом форуме, который открылся в среду, не участвует ни один крупный западный инвестор. Об этом пишет издание "Агентство", изучившее программу форума. Из российских миллиардеров на мероприятии заявлены только шесть человек.
На прошлой неделе Госдепартамент США объявил, что американские власти ни в каком качестве не будут участвовать в форуме, и призвал присоединиться к бойкоту компании и правительства других стран. "Мы призываем направить четкий сигнал о том, что "бизнеса как обычно" не будет, пока российские силы нападают на Украину", — заявил пресс-секретарь ведомства Нед Прайс.
Из более 100 российских бизнесменов с состоянием более миллиарда долларов, по данным "Агентства", на форуме выступят только 6. Некоторые из них находятся под санкциями.
Одним из "ньюсмейкеров" форума стал глава самопровозглашённой "ДНР" Денис Пушилин. Накануне он вместе с губернатором Петербурга Александром Бегловым, выстрелив из пушки, официально дал форуму старт, а в четверг российские СМИ цитируют его высказывание о том, что так называемая спецоперация в Украине может завершиться до конца года.
С утра в четверг на форуме выступили председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов. Как заявила Набиуллина, условия для российской экономики "изменились надолго, если не навсегда", и теперь необходимо перенаправить производство на внутренний рынок, сообщает "Интерфакс".
По словам Набиуллиной, запрета на хождение доллара, евро и других валют в России не будет, граждане сохранят свои валютные вклады, а большинство ограничений на операции с валютой будут отменены. Орешкин сказал, что возврата к экономике советского типа не будет, и импортозамещение не будет абсолютным. Он также высказал мнение, что нынешнее укрепление курса рубля временное, а оптимальным для экономики был бы курс 70-80 рублей за доллар.
В пятницу ожидается выступление на пленарном заседании президента России Владимира Путина.
- Форум в Петербурге в этом году проводится в 25-й раз. В прошлом в нём участвовали главы транснациональных корпораций, крупные зарубежные бизнесмены и политики, пленарные сессии с участием Путина вели звёзды западной журналистики.
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