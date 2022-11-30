«Медуза» со ссылкой на опрос: большинство в РФ сейчас за переговоры

Поддержка военных действий против Украины в России в последнее время существенно снизилась, – утверждает издание «Медуза» со ссылкой на результаты закрытого социологического опроса, проведенного Федеральной службой охраны по заказу Кремля. Утверждается, что за мирные переговоры с Украиной сейчас выступают около 55% опрошенных, а за продолжение войны – лишь 25%.

В Кремле не комментировали ни то, проводился ли такой опрос, ни приводимые «Медузой» цифры. Результаты, как отмечает «Медуза», примерно совпадают с данными проведенного в октябре публичного опроса «Левада-центра», согласно которым за мирные переговоры выступили 57% респондентов, а за продолжение боевых действий 27%.

Еще в июле 2022 года опросы показывали, что за мир с Украиной выступают только 30% россиян. Директор «Левада-центра» Денис Волков в разговоре с «Медузой» отметил, что число россиян, выступающих за переговоры с Украиной, начало быстро расти после объявления мобилизации 21 сентября. Источники «Медузы», близкие к администрации президента, подтверждают этот тренд. Утверждается, что по этой причине российские власти планируют ограничить количество открытых опросов об отношении россиян к войне.

По словам Волкова, большинство россиян по-прежнему декларируют поддержку властей в войне против Украины, но речь идет о пассивной поддержке – сами идти на фронт они не готовы.

Представители российских властей в последнее время неоднократно заявляли о готовности к переговорам и обвиняли Украину в нежелании мира. При этом, хотя Москва и заявляет о готовности к переговорам без предварительных условий, российские власти настаивают на правомерности аннексии украинских территорий, что неприемлемо для Киева.